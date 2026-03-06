Kitakart valóság

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel. Például ezzel a néggyel:
A kormány Balásy Gyula cégeivel kötött kommunikációs szerződéseire voltunk kíváncsiak. Ehelyett fémcsipeszekkel lezárt, kitakart dokumentumokat kaptunk, miközben az iratok nagyjából 10 százalékát nézhettük csak meg. Az viszont kiderült, az Otthon Startot 11,5 milliárdból reklámozták. Hír volt még, hogy jogerős ítélet született: teljesen kamu az Index által lehozott, Tiszának tulajdonított adóemelési terv, és bemutattuk korunk Nógrádi Györgyét, Muri Enikőt.
Szijjártó Péter szerdán két kiszabadított kárpátaljai hadifogollyal tért haza Moszkvából. Mint elemzésünkben írtuk, a jól megkoreografált eseménysorozat éles ellentétben áll azzal, ahogy az ukrán hadifoglyok szabadulni szoktak, viszont tökéletesen illeszkedik a Fidesz választási kampányának ukránellenességéhez. És hamar kiderült, alig tért haza Putyintól Szijjártó, már megy is tüntetni Ukrajna ellen. Szintén csütörtökön írtunk arról, hogy újra a fronton harcol az egyik hadifogoly, akit Semjénék hoztak haza 2023-ban, valamint hogy az európai gázszállítás leállításáról „gondolkozik” Putyin, aki mintha arra is utalt volna, hogy hozzánk is addig jön az orosz olaj, amíg a magyar kormány politikája megfelelő.
Hír volt még tegnap, hogy a VSquare információi szerint Putyin Magyarországra küldi az embereit, hogy segítsék Orbánnak megnyerni a választást. Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy reméli, Orbán nem blokkolja az ukránoknak szánt támogatást, különben megadja a hadseregnek a címét, beszélgessenek el vele ők. Emiatt nemcsak Szijjártó Péter, de Magyar Péter is felháborodott. Péntek hajnali hír volt, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter szerint hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten.
Helyszíni riportban mutattunk be településeket, ahol immár katonák őrzik az energetikai létesítményeket. Volt, ahol zavaróak az állandó drónozások és járőrözések, máshol azonban a katonai jelenlét nem avatkozik bele ennyire a hétköznapokba. Orbán közben ezúttal a „terrorista sejtekre” hivatkozva vezet be további rendkívüli intézkedéseket, aktivisták előtt pedig arról beszélt, hogy a Tiszában nagyobb a „harci tűz”, jobban mozgósítanak, és azt javasolta, hogy a fideszesek vegyenek ki szabadnapot, hogy tudjanak kampányolni.
A Medián felmérése alapján írtunk arról, hogy a Fidesz tényleg elvesztette a városokat és az értelmiséget, megírtuk, hogy az NMHH nem találta jogsértőnek a Bors bíróság által már betiltott különszámait, hogy a Hit Gyülekezete is beszállt a kampányba, és volt kormányinfó is, ahol ismét nem kérdezhettünk.
Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Videóriportunkban bemutattuk, hogy ezután rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.
Tegnap is egész nap követtük az iráni háború fejleményeit, és írtunk arról, hogy egy általános iskola lebombázása az Irán elleni háború eddigi legvéresebb támadása, amiért egyelőre senki sem vállalja a felelősséget. Megírtuk emellett, hogy a háború csak tovább erősíti a kínai–orosz szövetséget, valamint beszámoltunk arról is, hogy Kína leállítja a benzin- és dízelexportot. És ott voltunk az iráni nagykövetségen, ahol váratlanul a budapesti nagykövet tartott sajtótájékoztatót magyar újságíróknak a háborúról. Donald Trump pedig bejelentette, hogy szerinte neki is kell legyen beleszólása abba, hogy ki legyen Irán következő vezetője.
Lehet jól élni magyarként egy másik országban? Elég az iskolai szünet arra, hogy bepótoljuk a hiányzó otthoni élményeket és ízeket? A Tyúkól legutóbbi epizódjában Durica Katarinával beszélgettek arról, hogy élte meg ő és a családja a költözést, és hogyan kapcsolódnak a magyarsághoz Brüsszelben.
Nincs nyugtuk a helyieknek Ercsiben, ahol a katonák az utca végében őrzik a MOL-t: az olajfinomító mellett állandó drónozásról és járőrözésről számoltak be. A kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelme azonban nem mindenhol avatkozik bele ennyire a hétköznapokba. Százhalombattán, Pakson és Algyőn jártunk.
A kormánypárti lap nem tudta bizonyítani, hogy a Tiszának bármi köze lenne a mintegy 600 oldalas, valószínűleg AI-generált szöveghez. A kormány egy egész kampányt felhúzott erre a hazugságra.
De azonnal akadt egy kihívója.
Moszkvából Budapestre, a Kremlből az Ukrán Nagykövetség elé vezet a magyar külügyminiszter útja.
A mostani moszkvai fogolyszabadítás előtt is hoztak már Magyarországra oroszok által elfogott katonákat. Roland némi pihenő után visszatért a frontra harcolni az oroszok ellen.
Az iráni háború miatt kilőttek az energiaárak, ezt használná ki az orosz elnök.
Megbízható az orosz kormány, nagyon korrekt partner, küldi a jó üzemanyagot – egyetlen kis feltételnek kellene csak megfelelni.
Az oknyomozó portál forrásai szerint a Fideszben nagy az elégedetlenség a kampányt vezető Orbán Balázzsal, aki Trump kampányát próbálja másolni.
Az ukrán elnök szerint kell a magyarok által a Barátság kőolajvezeték leállása miatt blokkolt 90 milliárd eurós hitel, hogy ki tudják fizetni a fegyvereket.
Szijjártó azt mondta, „akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök”, nem fogják „azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába”.
A Tisza elnöke reagált az ukrán elnök Orbán Viktorral szembeni fenyegető megjegyzésekre, és megkérte Zelenszkijt, hogy adjon számot a Barátság kőolajvezeték állapotáról is.
Az érintettek az ukrán Oscsadbank alkalmazottai, az ügyről közleményt adott ki a pénzintézet is, a magyar hatóságok még nem nyilatkoztak.
A katonák közterületen való járőrözését már korábban elrendelte a miniszterelnök, először az ukrán szabotázsakciókra, majd az iráni terrorfenyegetésre hivatkozva.
Vegyenek ki szabadságot, a nyugdíjasok hagyják félbe a kerti munkát – kéri a miniszterelnök.
A fiatalok körében kétharmada van a Tiszának, derül ki a Medián adataiból.
A kormánypárti bulvárlap atomháborúval fenyegetett és a Tisza állítólagos adócsomagjáról írt. A bíróság korábban megtiltotta a különszám terjesztését.
Szinte lehetetlen eldönteni, mire bátorítják híveiket, melyik párt támogatására buzdítanak.
A kormányinfó után úgy tűnik, a horvátok lehetnek az új ukránok. A miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt arról, mi következett abból, „hogy mi ragaszkodtunk az orosz kőolajhoz”, és arról, hogy fél évig biztosított az ország olajellátása. És mi lenne, ha bezárnák a parlamentet korrupció miatt?
A légtér továbbra is le van zárva a térség nagy részén, így a turistáknak várniuk kell. A térség lakosai közül sokan menekülnek biztonságosabbnak hitt helyekre.
A minabi iskola elleni támadásban 175-en, többségében gyerekek hallhattak meg. Az amerikaiak negyedik napja annyit mondanak, hogy sosem támadnak iskolákat, de vizsgálják a történteket.
Pekingnek most nagyobb szüksége van Moszkva olajára, mint valaha. Venezuela után Iránt is kilőtték, az oroszoknál alkalmasabb és megbízhatóbb olajpartnert jelenleg nemigen találhatnak a kínaiak.
A belső szükségletek kielégítése az elsődleges feladat.
Morteza Moradian iráni nagykövet sajtótájékoztatót tartott az iráni háborúról. A 444 kérdésére válaszolva azt mondta, nem tud róla, hogy Irán megkereste volna a CIA-t a háború lezárása miatt.
Ali Hamenei fiát mint utódot elfogadhatatlannak tartja.
