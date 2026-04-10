Digitális harcosok, AI-videók és trollfarmok – a Fidesz mindent bedobott, hogy uralja a közösségi médiát

Az elmúlt évtizedben a közélet egyik legfontosabb felületévé a közösségi médiás felületek váltak. A Fidesznél is rájöttek erre időben, és tettek is érte, hogy uralják ezt a területet is. Sok energiát fektettek abba, hogy felépítsék vezető politikusaik közösségi médiás – elsősorban Facebook – felületeit. Már 2020 után az online jelenlét volt az egyik mérce a kormánypártnál: Orbán Viktor a Facebookon jelentette be a járványügyi intézkedéseket, de mások mellett Szijjártó Péter, Varga Judit és Novák Katalin is jelentős erőforrásokat mozgattak meg a lájkok begyűjtéséért. A kormány influenszer-politikájáról az előző választás előtt írt a 444.
A hivatalos csatornák mellé építették fel 2020-tól kezdve a Megafont, ami saját influenszereivel hangosítja fel a kormánypárti üzeneteket az online térben. Mindezek ellenére a mostani kampány ezen a téren is új helyzetet hozott. A Fidesz a felületek változásai és a Tisza megjelenése miatt lépéskényszerbe került, és merőben új módszerekhez nyúlt.
Kinek van kedve újra és újra megmártózni a baloldali gyűlölet mocsarában – teszi fel a kérdést a miniszterelnök.
A hivatalos magyarázat szerint a csúccsal kapcsolatos kommunikációt segítette, utazásának költségeit pedig a Megafon fizette. A kormány ezzel elismerte, hogy valamilyen szinten együttműködik a Megafonnal.
Kubatov Gábortól tudjuk, hogy egy fideszes politikusnak naponta legalább 5-ször kell posztolnia, ha hozzá akar járulni a közelgő országgyűlési választáson a kormánypárt győzelméhez. De mennyi digitális munkát szán a párt egy egyszerű önkéntesnek?
Ez a videó a Harcosok Klubja válasza a genderkérdésre, Orbán Viktor pedig megígérte, hogy a gyerekeinket és unokáinkat meg fogják védeni.
Lemásolták a Tisza honlapját, így terjesztik, hogy Magyar a sorkatonasággal kampányol. Egy „Nevess, Tesó” nevű Facebook-oldal hirdetésekkel több mint százezer emberhez juttatta el a Magyar lejáratását célzó kamu tartalmakat.
„Nagy nap ez a mai, ugyanis a Harcosok Klubja átköltözik a Facebookra.”
Az átalakuló nyilvánosságban a miniszterelnök új elvárásokat támaszt embereivel szemben. Ha feljebb akarsz jutni, nincs mese, szelfizni kell.
Év elejétől számolva a magyarországi politikai hirdetők több mint 8,5 millió eurót fizettek Facebook-reklámokért. Ezzel lakosságarányosan az egész EP-választási kampány legmagasabb költési számait produkáltuk.
A platform az év eleje óta több mint háromezer videót törölt a dezinformációra, szerkesztett tartalomra, AI-videókra és a választásra vonatkozó szabályaik megsértése miatt.
Valaki mentse már meg Orbán Viktort a saját kampánycsapatától! Hát Gyurcsány Ferenc nem ripacskodott ilyeneket!
Csúcsra járatják a riogatást.
Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.
A politikai reklámok EU-s tiltása a Google után a Meta platformjain is életbe lépett, bár úgy tűnik, a kiskapukat Magyarországon is aktívan keresik.
Több száz érintett fiókról van szó. Ezek többsége a Fideszt támogatta vagy Magyar Pétert támadta AI-generált tartalmakkal. Nagyon hasonló fiókokat találtunk a Facebookon is, kutatók a módszerek alapján Oroszországot sejtik a háttérben.
Magyar Péter szerint „ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett”, mert a kormánypárt „ártatlan gyerekek képével és a kivégzés rémképével” kelt félelmet egy egész országban.
Nindzsa-Orbán küldte csatába az online katonáit a főpolgármester ellen. Megtudtuk, miket üzen naponta a miniszterelnök a tagoknak, mi Menczer szerepe, és mikor lesz az újabb nagy toborzás.
Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket. A Lakmusz podcastjából kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.
Azért jött létre, hogy „erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát”.
A megyei lapok kezdték egy október 23-ra vonatkozó kamuidézettel, aztán Orbán Balázs folytatta egy olyan videóval, amelyen az AI-Magyar Péter beszél a nyugdíjakról.
Azonnal nyilvánvaló, hogy ez a drogellenes lesz a legeredményesebb digitális polgári kör.
Dopeman, Schmidt Mária és Rákay Philip is csatlakozott a miniszterelnök digitális polgári köréhez. Az adatkezelést Partos Bence cége végzi.
Hann Endre, a közvélemény-kutató igazgatója azt mondta, „nem létező felmérés nem létező adatairól posztolt a Megafon kormánypárti influenszere”.
Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.
Azonosítottunk egy közel száz Facebook-profilból álló hálózatot, melynek tagjai egy AI-generált valóságban élnek, és üzemszerűen terjesztik a kormánypártot támogató tartalmakat.
Az Orbánt kísérő delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek elkezdtek posztolni a repülőről.
Segítségül: Összesen 634 millió forintot költöttek a hirdetésükre.
Böröcz Lászlóval és Nacsa Olivérrel a soraiban megalakult a Gamer DPK.
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
Orbán a harcosok klubja nyitórendezvényén kiadta a jelszót: a digitális térben is a Fidesznek kell lenni a legerősebbnek. Azt akarja, hogy januárra százezer digitális harcosa legyen. Jó hírnek nevezte Gyurcsány Ferenc és a Momentum bukását. Magyar Péter nem nevezte nevén.
A frakcióvezető azt ígéri, ez lesz a libsi sajtó rémálma.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.
Szeptember 22-től sem az AdSense-ben, sem a YouTube-on nem lehet politikai tartalmakat hirdetni.
Egyre zavarosabb lesz a kép, hogy most harcolunk vagy építünk-e, de Orbán legújabb költői képe egy dárda.