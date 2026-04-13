Hírlevél választás után

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a napindító hírlevelünk a választás másnapján.

Választás

Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, megbukott a NER, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. Orbán Viktor telefonon gratulált Magyar Péternek. Orbán bukás utáni teljes beszéde itt olvasható, míg Magyar beszédéről itt írtunk.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Tisza több szavazatot szerez jelen állás szerint, mint a Fidesz valaha, de az csak napok múlva derülhet ki, hogy tényleg kétharmada lesz-e a Tiszának. A Nagykörúton ettől függetlenül népünnepély és eufória áradt, a Lánchídon pedig zengett a „vége van, kicsi”.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ott voltunk a DK eredményváróján, ahol a párt összeomlott, Dobrev Klára pedig lemondott az elnök pozícióról, de a helyszínről figyelemmel kísértük a parlamentbe jutott harmadik párt, a Mi Hazánk eredményváróját is, ahol Toroczkai László arról beszélt kérdésünkre, hogy tökéletes volt a kampányuk.

Fotó: Tuba Zoltan/kepszerk.hu/Foto:Tuba Zoltan/kepszerk.hu
Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / www.kepszerk.hu

Egyéb:

Videók

Penny kártyával vásárolták a Fidesznek a szavazatokat:

Sokan vitatták, hogy választáson le lehet győzni ezt a rendszert, de úgy tűnik, nem volt igazuk, mondja a Tisza kampányfőnöke:

„Kihajtottuk magunkat” – az urnazárás körül még a kincstári optimizmus fűtötte a fideszes eredményváró vendégeit:

Magyar: Optimisták, óvatosan bizakodók vagyunk

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Így omlott össze a DK

Dobrev Klára bejelentette: lemond, ahogy a teljes elnökség is.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Magyar Péter: Ma csodát csináltatok, ma Magyarország történelmet írt

A Tisza bő kétharmadot szerzett a választáson. Győzelmi beszédében felszólította Sulyok Tamást, hogy azonnal kérje fel kormányalakításra, majd mondjon le. Az Orbán-kormány pedig ügyvivőként funkcionáljon innentől.

Windisch Judit
POLITIKA

Eufória és népünnepély a Nagykörúton

Olyan dugó volt a Körúton, mint egy esős hétfő reggelen. Éjfél után zengett a belváros a választási győzelmet ünneplő fiataloktól.

Ács Dániel
video

Breaking: nem működött Németh Balázsnak a kampánya, amivel azt bizonygatta, hogy utálják, mint a szart

Kiderült, hogy tényleg ez a helyzet. A fideszes képviselőjelölt ráadásul a pártján belül is az egyik leghazugabb kampányt vitte.

Haszán Zoltán, Herczeg Márk
választás

Toroczkai László: Hibátlan volt a kampányunk

A Mi Hazánk eredményváróján egyre elkeseredettebb volt a hangulat, aztán jött Toroczkai László, és azt mondta, már az is nagy teljesítmény, hogy túlélték a Tiszát.

Bódog Bálint
POLITIKA

10+1 kínzó kérdés most, hogy elbukott a Fidesz

Nyilván van egy raklapnyi másik is, ezek csak azok, amik az eredmény ismeretében először az eszünkbe jutottak.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, megbukott a NER, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt

Magyar Péter véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves egyeduralmának.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Malmok elleni orosz támadás, tiszás Hulk és gumiabronccsá változó Magyar Péter – így szállták meg álmainkat a választások

Felhívásunkra rengeteg levél érkezett, és kiderült, hogy a nagyon masszív kampányidőszak tényleg megszállta a tudatalattinkat is.

Horváth Bence
POLITIKA
Videó

Sokan vitatták, hogy választáson le lehet győzni ezt a rendszert, de úgy tűnik, nem volt igazuk, mondja a Tisza kampányfőnöke

Tóth Péter nem szeret nyilatkozni, de most elmondta: több tízezer ember dolgozott azon, hogy meggyőzze egyesével az embereket: érdemes elmenni szavazni

Bokros Dorka, Jelinek Anna
video

A Tisza több szavazatot szerez jelen állás szerint, mint a Fidesz valaha

A Fidesz pedig sokszázezerrel esett vissza a négy évvel ezelőttihez képest. A jelenlegi feldolgozottságnál is már majdnem egymilliós a különbség a két párt listás szavazatszáma között.

Rovó Attila
POLITIKA
Videó

Magyar: Optimisták, óvatosan bizakodók vagyunk

Magyar szerint az állampárton „az őrület jelei kezdenek elhatalmasodni”. Mindenkit felszólított, hogy legyen békés, majd hozzátette, hogy ha az általuk várt eredmény lesz, akkor „csapjunk egy nagy magyar karnevált”.

Bokros Dorka, Jelinek Anna
video

Orbán Viktor bukás után elmondott teljes beszéde

Orbán fél 10 előtt gratulált Magyar Péternek, a bukása után 4 perc alatt elmondta a beszédét.

Windisch Judit
POLITIKA

Napok múlva derülhet ki, hogy tényleg kétharmada lesz-e a Tiszának

Igen, ha csak néhány mandátumon múlik a (kétharmados) többség, egy hetet várni kell a végeredményre.

Windisch Judit
POLITIKA

Vége van, kicsi – zengett a Lánchídon

Népünnepély lett a Fidesz vereségéből.

Horváth Bence
POLITIKA

A Heti Hetes maradt, ami volt: kocsmai szintű, gúnyolódós heherészés a 90-es évekből

Sikerült megtartani a szintet – a közéletet messziről simogató faviccekkel élesztették újra a műsort, ami a közéletet messziről simogató favicceivel futott be.

Mészáros Juli
tévé
Videó

„Kihajtottuk magunkat”

Az urnazárás körül még a kincstári optimizmus fűtötte a fideszes eredményváró vendégeit.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Orbán Balázs semmit sem tanult, semmit sem felejtett, Musk megfejtette a választást, Csézy agyonverte Tállait

Minden eddiginél felfokozottabb hangvételű kampány után ma végre az urnákhoz járulhatunk. Tartsatok velünk egész nap.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Penny kártyával vásárolták a Fidesznek a szavazatokat

Kerepesen a roma önkormányzat elnöke osztotta ki a tízezer forintos ajándékkártyákat, majd arra kérte az embereket, hogy szavazzanak a Fideszre. A kártya mellé zene és pörkölt is járt, de a tiszásokat nem látták szívesen.

Bábel Vilmos, Ács Dániel, Kristóf Balázs
video