Hírlevél választás után

Jó reggelt! Ez itt a napindító hírlevelünk a választás másnapján.

Választás

Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, megbukott a NER, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. Orbán Viktor telefonon gratulált Magyar Péternek. Orbán bukás utáni teljes beszéde itt olvasható, míg Magyar beszédéről itt írtunk.

A Tisza több szavazatot szerez jelen állás szerint, mint a Fidesz valaha, de az csak napok múlva derülhet ki, hogy tényleg kétharmada lesz-e a Tiszának. A Nagykörúton ettől függetlenül népünnepély és eufória áradt, a Lánchídon pedig zengett a „vége van, kicsi”.

Ott voltunk a DK eredményváróján, ahol a párt összeomlott, Dobrev Klára pedig lemondott az elnök pozícióról, de a helyszínről figyelemmel kísértük a parlamentbe jutott harmadik párt, a Mi Hazánk eredményváróját is, ahol Toroczkai László arról beszélt kérdésünkre, hogy tökéletes volt a kampányuk.

Egyéb:

Videók

Penny kártyával vásárolták a Fidesznek a szavazatokat:

Sokan vitatták, hogy választáson le lehet győzni ezt a rendszert, de úgy tűnik, nem volt igazuk, mondja a Tisza kampányfőnöke:

„Kihajtottuk magunkat” – az urnazárás körül még a kincstári optimizmus fűtötte a fideszes eredményváró vendégeit:

Magyar: Optimisták, óvatosan bizakodók vagyunk