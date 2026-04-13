Hírlevél választás után

Jó reggelt! Ez itt a napindító hírlevelünk a választás másnapján.
Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, megbukott a NER, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. Orbán Viktor telefonon gratulált Magyar Péternek. Orbán bukás utáni teljes beszéde itt olvasható, míg Magyar beszédéről itt írtunk.
A Tisza több szavazatot szerez jelen állás szerint, mint a Fidesz valaha, de az csak napok múlva derülhet ki, hogy tényleg kétharmada lesz-e a Tiszának. A Nagykörúton ettől függetlenül népünnepély és eufória áradt, a Lánchídon pedig zengett a „vége van, kicsi”.
Ott voltunk a DK eredményváróján, ahol a párt összeomlott, Dobrev Klára pedig lemondott az elnök pozícióról, de a helyszínről figyelemmel kísértük a parlamentbe jutott harmadik párt, a Mi Hazánk eredményváróját is, ahol Toroczkai László arról beszélt kérdésünkre, hogy tökéletes volt a kampányuk.
Penny kártyával vásárolták a Fidesznek a szavazatokat:
Sokan vitatták, hogy választáson le lehet győzni ezt a rendszert, de úgy tűnik, nem volt igazuk, mondja a Tisza kampányfőnöke:
„Kihajtottuk magunkat” – az urnazárás körül még a kincstári optimizmus fűtötte a fideszes eredményváró vendégeit:
Dobrev Klára bejelentette: lemond, ahogy a teljes elnökség is.
A Tisza bő kétharmadot szerzett a választáson. Győzelmi beszédében felszólította Sulyok Tamást, hogy azonnal kérje fel kormányalakításra, majd mondjon le. Az Orbán-kormány pedig ügyvivőként funkcionáljon innentől.
Olyan dugó volt a Körúton, mint egy esős hétfő reggelen. Éjfél után zengett a belváros a választási győzelmet ünneplő fiataloktól.
Kiderült, hogy tényleg ez a helyzet. A fideszes képviselőjelölt ráadásul a pártján belül is az egyik leghazugabb kampányt vitte.
A Mi Hazánk eredményváróján egyre elkeseredettebb volt a hangulat, aztán jött Toroczkai László, és azt mondta, már az is nagy teljesítmény, hogy túlélték a Tiszát.
Magyar Péter véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves egyeduralmának.
Felhívásunkra rengeteg levél érkezett, és kiderült, hogy a nagyon masszív kampányidőszak tényleg megszállta a tudatalattinkat is.
Tóth Péter nem szeret nyilatkozni, de most elmondta: több tízezer ember dolgozott azon, hogy meggyőzze egyesével az embereket: érdemes elmenni szavazni
A Fidesz pedig sokszázezerrel esett vissza a négy évvel ezelőttihez képest. A jelenlegi feldolgozottságnál is már majdnem egymilliós a különbség a két párt listás szavazatszáma között.
Magyar szerint az állampárton „az őrület jelei kezdenek elhatalmasodni”. Mindenkit felszólított, hogy legyen békés, majd hozzátette, hogy ha az általuk várt eredmény lesz, akkor „csapjunk egy nagy magyar karnevált”.
Orbán fél 10 előtt gratulált Magyar Péternek, a bukása után 4 perc alatt elmondta a beszédét.
Igen, ha csak néhány mandátumon múlik a (kétharmados) többség, egy hetet várni kell a végeredményre.
Népünnepély lett a Fidesz vereségéből.
Sikerült megtartani a szintet – a közéletet messziről simogató faviccekkel élesztették újra a műsort, ami a közéletet messziről simogató favicceivel futott be.
Minden eddiginél felfokozottabb hangvételű kampány után ma végre az urnákhoz járulhatunk. Tartsatok velünk egész nap.
Kerepesen a roma önkormányzat elnöke osztotta ki a tízezer forintos ajándékkártyákat, majd arra kérte az embereket, hogy szavazzanak a Fideszre. A kártya mellé zene és pörkölt is járt, de a tiszásokat nem látták szívesen.