Tégláról téglára omladozó NER és a hangyásszal ölelkező kismajom

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

A tények vezető híre 2017. május 2-án

A választás óta minden napra jutnak ígéretes és/vagy jó hírek: ma reggeli cikkünk arról szól, hogy elkezdődött a belharc a TV2-nél, Mészárosék gyorsan elküldték a csatornán belül gyűlölt hírigazgatót, aki Rogán embere volt a vállalatnál.

Tegnap pedig többek között arról írtunk, hogy bányafelügyeleti eljárás indult az Orbán család egyik cége ellen; hogy sajtóhírek szerint lemondásra szólította fel Polt Pétert az Alkotmánybíróság ülésén az egyik alkotmánybíró; és hogy visszahívták az Én, a kétarcú című képregényt a könyvesboltokból, valamint hogy megszüntetik a Metropol osztogatását, és hogy a nemzeti petíció reklámozása miatt is vizsgálat indult a közmédia ellen. Az meg inkább csak szimbolikus, hogy kiderült, Tiborcz alapkezelője a Tisza párt győzelmére játszott a pénzpiacon. És komolyabb narratív csavarral állt elő a Vadhajtások, a szélsőjobboldali portál szerint ugyanis a toxik maszkulin online férfiközösségekben keresendő Magyar Péter sikerének titka.

Persze van, ami még nem változott meg, szintén tegnap derült ki, hogy Mészáros Lőrinc Hatvanpuszta melletti földeket bérel a leköszönő miniszterelnök apjától, valamint hogy vajdasági fantomszervezetnek utalt 240 millió forintot a magyar kormány a választások előtt, és hogy 150 milliót kapott Pataky Attila cége egy évvel a választás előtt, de Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is jutott.

Csütörtökön részletesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy van-e még út Orbánnak a visszatérésre a hatalomba, számos pro- és kontraérveket összegyűjtve. Összeszedtünk emellett egy csomó érdekes nemzetközi meglátást a magyar választásokon történtekről. A bukott miniszterelnökhöz is kapcsolódott a hír, hogy a vezérkari főnök megerősítette, Orbán Gáspár egy ideig részt vett a csádi misszió kormányzati tervezőcsoportjában.

És hír volt még itthonról, hogy

15 év pénzbőség után rászakad a magyar focira a rideg valóság

a Tisza-frakció nem költözik be a Fehér Házba,

újabb polgármestert veszít a DK,

panaszt nyújtott be az elbocsátása ellen Szabó Bence,

és hogy a cégbíróság szerint ki kell adnia, milyen állami szervekkel szerződött a titkos egészségügyi tanulmányt készítő Boston Consulting.

Közért

Újra és újra leszavazta a Fidesz a parlamentben az ügynökakták nyilvánosságát, Ruff Bálint viszont első intézkedései közé sorolta ezt az ügyet. A vesztes kampány vezetője közben rádöbbent, mást kellett volna csinálni. Robog tovább a magyar politika, erről szólt a Közért új adása.

Pénzek

Fotó: Matolcsy György/YouTube

Tegnap megjött a kőolaj a Barátság vezetéken, miközben egy szerb elemző szerint a Mol tervezett szerbiai vásárlását veszélyeztetheti a magyar kormányváltás.

Simor András pedig arról beszélt, hogy az ő személye miatt zsarolta az MNB az Erste Bankot, majd az Erste is megerősítette, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal voltak kitéve hátrányos, esetenként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak. Napközben Matolcsy is megérkezett a sztoriba, aki négy pontban vitatta Simor András állításait az MNB alapítványi vagyonáról és a székházfelújításról.

Világ

Vlagyimir Putyin egy orosz katalógussal Brüsszelben 2005. október 3-án. Fotó: BENOIT DOPPAGNE/AFP

Ahogy Orbán megbukott, rögtön jóval olajozottabbá vált az EU működése is: jóváhagyták a 90 milliárdos hitel folyósítását Ukrajnának. Írtunk arról, hogy Robert Golob nem tudott kormányt alakítani Szlovéniában, visszatérhet Orbán szövetségese. Sz. Bíró András a Qubitra írt arról, hogy Putyin népszerűsége csökken, a békére vágyók száma nő Oroszországban, és még hír volt, hogy

azonnali hatállyal kirúgták az amerikai haditengerészeti államtitkárt,

a részvényesek jóváhagyták a 111 milliárd dolláros Warner–Paramount-fúziót,

szelfizett az egyik, videózott a másik pilóta, összeütközött két vadászgép,

valamint hogy Trump embere azt javasolta a FIFA-nak, hogy Irán helyett Olaszország induljon a nyári világbajnokságon.

Állatok

Mi a titka 2026 legaranyosabb videójának, amin egy hangyász ölel egy árva kismajmot? Szily László bement a ketrecükbe, hogy kiderüljön. Két csőfejű hangyász, két császárbajszot viselő nyugdíjas, egy mogyorófejű rettegő és egy kamasz oroszlánmajmocska igaz története a budapesti állatkertből.