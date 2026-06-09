Versenyszférából érkező tiszások és kormányról ellenzékbe szorult fideszesek: ki mit vallott be?

Az új kormány megalakulásának velejárója – legyen szó rendszerváltásról, vagy se –, hogy a megválasztott parlamenti képviselők, valamint azok, akik már nem ülnek be a parlamentbe, vagyonnyilatkozatot készítenek. Noha a jelenlegi rendszer ezer sebből vérzik ugyan, mivel a Tisza-kormány váltotta az Orbán-kormányt, még a hibák ellenére is némi izgalommal szolgálhatnak ezek a dokumentumok. Hiszen az új kormány tagjai között sokan több tízmilliós vagyonnal álltak a köz szolgálatába, míg a fiatalok, vagyis a 28 év alatti kormánypártiak Volvók helyett Mitsubishuval vagy épp Ford Mondeóval, babaváró hitelekkel és a tartalékaikat is meghaladó adóssággal foglalták el helyüket az új munkahelyükön.

A Tisza-kormányban azonban nem csak a fiatalok vagy a nők nagyobb aránya miatt tekinthető újítónak az Orbán-kormánnyal szemben, hanem azért is, mert számos olyan szakembert igazolt, akik eddig a versenyszférában futottak be nagy karriert. Mint például Fortshoffer Ágnes, házelnök, akinek van rétje, gyümölcsöse, több tízmilliója kötvényekben és befektetési alapban. Mindezt úgy, hogy egy forint tartozása sincs.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője a Shell-részvényekre esküszik. Noha darabszámra nem lett több neki év elejéhez képest, értékét tekintve szép gyarapodás történt. Korábban az orosz-ukrán háború, idén viszont a február végén kirobbant iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros lezárása volt az, ami megdobta az energiaárakat, ezzel párhuzamosan pedig a szektor részvényeinek árát is.

A Shell-hez egy másik kormánytagnak, Kapitány Istvánnak is köze van, aki gazdasági és energetikai miniszter lett Magyar Péter kormányában. Ő A Shell globális alelnöke volt, és a vagyonnyilatkozatában azt is elárulta, hogy ezt a pozíciót havi bruttó 49 millió forintos fizetésért töltötte be. Nemzetközi karrierjének köszönhetően a vagyonnyilatkozata is rejtegetett pár ritkaságot: például egy Maseratit, egy Teslát, valamint egy malagai üdülőt.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Anita, külügyminiszter ugyan fizetésként Kapitány korábbi fizetésének töredékéről, 7 millió forintról mondott le az új pozíció kedvéért, de az elmúlt években több mint 200 milliós megtakarítást gyűjtött össze. A részvényeket ő sem veti meg, de ő a Shell helyett a Vodafone-ből halmozott fel egy keveset, és egyebek mellett van még neki 2,92 millió cseh korona értékű Draslovka Group részvényopciója is.

A multik világából, pontosabban a bankszektorból érkezett a pénzügyminiszter, Kármán András is az új kormányba. Dolgozott magas pozícióban az Ersténél és az EBRD-nél is (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank), így nem csoda, hogy több, a bankokhoz kötődő megtakarítása is van. Érdekesség az esetében, hogy még rövid távú szálláshely-szolgáltatásból is van rendszeres jövedelme. A vagyonnyilatkozata szerint egy havi 200 ezer és 500 ezer forint közé tehető összeg.

Orbán 4 millióval gyarapodott, Magyar kifizette minden tartozását

A volt és a jelenlegi miniszterelnök vagyonnyilatkozata merőben más képet mutat. Orbán Viktor ezúttal is tartotta magát az egyszerű, szerény jövedelmi helyzettel rendelkező vezető képéhez – mindezt a több mint havi 7 milliós fizetésével –, annyit viszont bevallott, hogy idén feleségével közös bankszámláján az év eleji állapotnál 4 millió forinttal több pénzzel rendelkezik. Ez az összeg azonban még így is csak 9 millió forint.

Magyar Péter bankszámláján ezzel szemben több mint 22 millió forint pihent, viszont ez nagyjából 10 millióval kevesebb, mint amit nemrég még európai parlamenti képviselőként leadott nyilatkozatában bevallott. Befektetéseiben, ingatlanvagyonában nem történt változás, viszont korábbi tartozásait sikerült maga mögött hagynia: visszafizette 3,4 miiliós hitelkártya-tartozását, valamint 5,8 milliós, magánszemélyek felé fennálló adósságát.

Magyar Péter jót szórakozik Rétvári Bence felszólalásán június 1-én a Parlamentben Forrás: Parlament Youtube

Maradva a kormánypártnál…

Radnai Márk

Radnai Márk a Tisza alelnöke, egyben működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos már idén márciusban készült interjúnkban arról beszélt, hogy nyolcszor költözött az utóbbi két évben, azóta vagyonnyilatkozata szerint április végén kapott ajándékba egy 53 négyzetméteres budapesti lakást – ezidőtájt kapott ajándékba egy BMW 320D-t és egy BMW 630D-t is.

A nyilatkozatból az is kiderül, hogy Radnai 4,8 millió forintot tart kriptoeszközben, 1,8 milliót készpénzben, van továbbá 17,5 millió forint banki számlakövetelése. Jövedelme volt rendezői munkából bruttó 200 ezer forint alatt, ügyvezetői pozíciójából bruttó 200 ezer és 500 ezer forint között, valamint operatív vezetőként keresett emellett még bruttó 1 és 5 millió forint közötti összeget.

Bódis Kriszta

Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos nem tüntetett fel sem ingatlant, sem nagy értékű ingóságot a vagyonnyilatkozatában, amiben megtakarítás sem szerepel, ahogy jelenlegi, éves szinten 2 milliót meghaladó adóköteles jövedelem sem – már az alapvető képviselői fizetésen túl. Az elmúlt három évben a Van Helyed Alapítvány szakmai vezetőjeként keresett bruttó 1 és 5 millió forint közötti összeget.

Hegedűs Zsolt

Az egészségügyi miniszternek jócskán van mit a tejbe aprítania, csak értékpapírban közel 89 millió forintnyi vagyona pihen, Budapest V. kerületében egy 78 négyzetméteres ingatlan felének tulaja, de van Siófokon is üdülője (ezt ajándékozás révén szerezte még 2021-ben), és egy balatonvilágosi családi ház egyhatodát is birtokolja. Ford S-max típusú autóját még 2015-ben szerezte, tavaly nyáron viszont szert tett egy Aprilia SR GT 125-re is, amit az internet tanúsága szerint “kalandrobogóként” kell elképzelni. Egy magánszemélynek tartozik 1 millió forinttal.

Fotó: Németh Dániel/444

Tarr Zoltán

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter vagyonnyilatkozatából egyértelműen az egyéb ingóságok alpontot érdemes kiemelni, ahol a következőket vallotta be:

vannak festményei, “különösebb érték nélkül” (családi örökség),

kb. 2000 darab könyve(!), részben öröklött, részben vásárolt példányok,

és 3 darab biedermeier bútora is, szintén családi örökségként, sajnos az nem derül ki, hogy pamlag, komód, vagy szekreter-e a három antik darab.

Fideszesek, mint az új ellenzék

Túl nagy mozgás nem volt az év elején leadott vagyonnyilatkozatokhoz képest a Fidesz-frakció politikusainak körében, Orbán Balázs takarékbetétjéről elpárolgott 30 millió, Lázár János sem áll olyan jól, mint januárban, Szijjártó Péternek viszont sikerült még spórolnia a meglévőkhöz, így már 100 millióhoz közelít a vagyona. Ám a legérdekesebb kétségkívül a Parlamentbe frissen beülő, a kampányban önnön kisszerűségével kampányoló Németh Balázs vagyonnyilatkozata, amiből kiderül, hogy a propagandaüzenetek sulykolása azért elég jól fizet.

Itt gyűjtöttük össze az érdekesebb fideszes vagyonnyilatkozatokat.

A parlamentből kibukott fideszeseknél sem sok minden változott

Rogán Antal: minden ugyanúgy

Némileg furcsa módon betűre és számra ugyanolyan vagyonnyilatkozatot adott le Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda volt minisztere, mint amit január végén. Vagyis a feleségével közös értékpapír-számlán 750 millió forintot pihentetnek, közös bankszámlájukon ugyanúgy 105 millió forint van, mint év elején. A találmányhasznosítási díjból pedig ezúttal is havi bruttó 25 millió forintos jövedelmet tüntetett fel. A cég, vagyis a Mobilsign Kft. árbevétele tavaly egyébként 20 százalékkal visszaesett, 1,1 milliárd forintról 900 millióra. Mindenesetre Rogán így is jóval több pénzt kap a cégtől találmányhasznosítási díjként, mint együttvéve az összeg alkalmazott kap fizetésként.

Rogán Antal a képen nem a vagyonnyilatkozatát nézegeti. Fotó: Németh Dániel/444

Semjén Zsolt

A volt miniszterelnök-helyettes vagyonnyilatkozata sem rejt sok újdonságot a január végi állapothoz képest. Ingatlanjaiban nincs változás, két lakása van a II. kerületben, illetve Balatonhenyén az övé egy üdülő haszonélvezeti joga, és állampapírban továbbra is 10 millió forintot tart.

A készpénze viszont a felére csökkent, 10 millióról 5 millióra apadt, viszont a bankszámláján lévő összeg közel 13 millió forinttal növekedett.

Kövér László hitellel a nyakában távozott

A volt házelnök az év elejéhez képest változatlan jövedelmi helyzettel távozott a parlamentből. Minimális változás történt ugyanis a vagyonnyilatkozatában. Noha volt év elején 4 millió forintnyi követelése, az jó eséllyel a saját bankszámlájára kerülhetett, hiszen az itt lévő pénzösszeg 7,2 millióról 11,4 millióra emelkedett, vagyis pont annyival amennyi követelése volt „más szerződés alapján”. A hitelét ugyanakkor nem sikerült érdemben csökkentenie idén, hiszen az nagyjából 100 ezer forinttal alacsonyabb az év eleji szintnél, 8,3 millió forint. Emellett egyedül egy szigetszentmiklósi házat tudott beírni a záró vagyonnyilatkozatába.

A politikusok vagyonnyilatkozatairól szóló cikkeink itt vannak összegyűjtve.