A korrupció az, amiből Kuna Tibort kihagyják

Csak sokat látott, feketeöves NER-kutatóknak merem őszintén és fenntartások nélkül ajánlani Kuna Tibor, orbánizmusban fogant kommunikációs szakember múlt heti interjúját a Válasz Online-on – nekik viszont nagyon és meleg szívvel ajánlom.
Aki szeret dagonyázni a mögöttünk hagyott korszak bűnös viszonyai között, mind a tíz ujját megnyalja majd a derűs vallomás után: ilyen látványos „őszinteségi rohamra” még nem akadt példa a NER utótörténetében.
Kuna Tibor az Orbán-korszak emblematikus közpénzmarkolója volt; egyike azoknak, akiket újralátva rácsodálkozhatunk, milyen hosszú ideig is tartott ez a korszak, és mennyi elfeledett figura köszönhet a Fidesznek könnyen megszerzett milliárdokat.
A NER egyik legbőkezűbben kifizetett kommunikációs figuráját nyolc év jóltartás után, 2018-ban száműztek a rendszerből, egyesek szerint azért, mert Rogán Antal és holdudvara nem akart tovább kiszolgálni konkurens érdekköröket. Mások szerint azért, mert Kuna nem tartotta be az íratlan szabályokat, és evés közben túl nagyra nőtt az étvágya.
Most viszont, hogy levonult a rezsim, az évek óta távolban szunnyadó Kuna Tibor hirtelen visszatért az andalúziai száműzetésből, és nemcsak interjút adott, de visszafektetné kemény munkával megkeresett közpénzeit a magyar médiába. A Válasz Online-on Kuna bejelentette: hamarosan új médiaprojekt élén tűnik fel.
És ennél ugyan nem mondott többet, de ez épp elég ahhoz, hogy kitegyünk a mondat végére egy vaskos felkiáltójelet.
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Olykor két-háromszoros, olykor tízszeres áron.
Szijjártó Péter barátjának vállalkozásai 1,9 milliárdos nyereséget termeltek tavaly.
Olyan előre nem várt költségek merültek fel, mint marketing, promóció, előadói bérek, technikai háttér.
Hála Istennek!
Kuna Tibor cége 17,5 millió forintért végzi a szombathelyi stadionfejlesztés marketingmunkáit.
A miniszter két és fél hónapja beszélt utoljára az adócsalással vádolt NER milliárdossal.
Szerződést bontottak Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégeivel, mert nemrég rájöttek, hogy nem tartották be a törvényeket.
Kuna a kormány egyik kedvenc vállalkozója, kommunikációs cégei, a Young and Partners és a Trinity dúskálnak az állami megrendelésekben.
Nincs idő hátradőlni: az állami vasúttársaság egyhetes határidővel írta ki legújabb pályázatát.
Jogos a kérdés: mégis mi a fenének kell egy monopolhelyzetben lévő áramszolgáltatónak imázskampány?
Kuna Tibor karrierjére saját bevallása szerint nincs földi magyarázat. Ózdi szoba-konyhából indult, milliárdos kommunikációs cégek tulaja lett Szijjártó Péter jó barátja.
Ennek az összegnek majdnem a felét Kuna Tibor cége húzta be.