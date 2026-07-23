Rottytájékoztató, vasutak és a csótánypárt

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legérdekesebb-fontosabb híreivel. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

Ma reggeli vezető anyagunk arról szól, hogy az a Jász Nemzet Egyesület is kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, melynek még honlapja sincs: találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.

Kapkodtuk a fejünket szerdán: egyrészt váratlanul lemondott a legfőbb ügyész, és mint gyorselemzésünkben írtuk, Nagy Gábor Bálint úgy fest eddig bírta a választás után megtáltosodó ügyészség élén. De hír volt az is, hogy házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország Központnál, nyomoz a rendőrség a Kréta és a Neptun Palkovics-közeli cégcsoportja ügyében, és újabb fideszes gyanúsított és letartóztatás is volt az NKA-ügyben.

Szerdán jelentős vasútfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter és Vitézy Dávid, kiderült az is, hogy meghosszabbítják az M3-as metrót is, és beszámoltunk arról is, hogy egy nappal azután, hogy Magyar kormányzati vizsgálatokat jelentett be a BYD-nél, ellenőrök jelentek meg Szegeden, a kormány szerint Orbánék vendégmunkásokkal akarták feltölteni a gyárat.

Fotó: Németh Dániel/444

Sajtótájékoztatót hívott össze tegnap Orbán Viktor is, és az esemény jól passzolt a párt jelenlegi állapotához, bár az önkény ellen harcot hirdető pártvezető szerint a Fidesz amúgy jelenleg erősödő pályán van. Kapcsolódott ehhez érintőlegesen cikkünk arról, hogy Szíjj László cége már nem támogatja a Felcsútot, és Száraz István is egy furcsa címre költöztette az egyik cégét. És beszámoltunk arról is, hogy interjút adott Sulyok Tamás és Hankó Balázs is, utóbbi szerint kormánydöntés volt az NKA-támogatások megítélése.

Indul közben Tusványos is, ami idén nagyon más hangulatban zajlik majd, mint az elmúlt években. Természetesen tudósítunk majd a fesztiválról, ahova már nem úgy érkeznek a fideszes srácok, mint régen.

Világ

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Ukrajnában Zelenszkij engedett a tüntetőknek és menesztette az ukrán hadsereg főparancsnokát, és mint megírtuk, az egyik legnépszerűbb tábornok kinevezésével próbálhatja meg csillapítani az indulatokat és átalakítani a hadsereget. Hír volt még, hogy négy napon belül másodszorra mértek dróncsapást az ukránok Oroszország legnagyobb online kiskereskedőjének, a Wildberriesnek a raktáraira, és hogy Putyin már egyetlen négyzetkilométer megszállt területet sem adna vissza Ukrajnának.

Indiában a lecsótányozott fiatalok tüntetnek hetek óta a kormány ellenére, és a tiltakozások csak erősödtek azóta, hogy a hatalom rájuk küldte a rendőrséget, és hír volt még, hogy

Foci

Fotó: LUKE HALES/Getty Images via AFP

Thomas Tuchel papíron sikeresebb az angol válogatott élén, mint az 1966-os vb-győzelem óta bárki, mégsem tudja neki megbocsátani a közvélemény az argentinok ellen elbukott elődöntőt. Hol hibázott a kapitány, és mit tartogat számára a jövő?

Podcast

1910-ben 200 autógyártó volt Amerikában, 1950-re kevesebb, mint 10 szereplő maradt talpon. Honnan tudjuk előre, hogy melyikbe kell befektetni? A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek a trendi iparágakról.

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