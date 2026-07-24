Penetráns kampányok, őszinte milliárdosok

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a csütörtöki nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

„Ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben” – birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.

Fotó: Kiss Bence

150 millió forint közpénzt kapott a fideszes Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van – a Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket Pócs szervezett.

Fotó: Jászsági Térségi TV

A korrupció az, amiből Kuna Tibort kihagyják – Szijjártó régi barátja Andalúziában bekkelte ki a NER keményebb időszakát, miután milliárdosra kereste magát közpénzen. Ma már zsarnokságként emlékezik a rendszerre és visszatérne a magyar médiapiacra.

A Telex információ szerint Hankó Balázs volt kabinetfőnökét vihették be kedden – az NKA-ügy hat korábbi letartóztatottjából pedig négy rácsok mögött maradhat októberig. A Fidesz a politikai fogvatartottak szabadon engedését követeli. Szatmáry Kristóf arról beszélt Tusványoson, hogy a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készülni kell, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron.

Szatmáry Kristóf
Fotó: Kristóf Balázs/444

A magát különutasnak tartó L. Simon László one man show-t nyomott a fesztiválon, penetránsnak nevezve a Fidesz plakátkampányát. Szervilizmusról, plebejuskormányzásról és a fiatalok elvesztéséről is beszélt, miközben Navracsics Tibor is próbálta óvatosan kritizálni a Fideszt. A hümmögő Hoppál Péter a földön ülve hallgatta őket. Orbánék 202 millió forint közpénzt biztosan elköltöttek a tusványosi utazásokra az elmúlt években.

L. Simon László és Navracsics Tibor
Fotó: Kristóf Balázs/444

Elsőnek Vajta-Horthy Dénes emelkedik szóra. PÉLDÁTLAN TÁMADÁS VOLT A MAGYAR JOGRENDSZER ELLEN! – ordítja a mikrofonba, mintha valami angol komédiában játszaná a nagyothalló tűzoltóparancsnokot. Mi volt a támadás mi ellen??? Eleven, de rettegő kérdőjelként nézek magam elé – Szily László jelentése a Magyarok Házából, ahol zászlót bontott az igazi köztársaságielnök-jelölt, Patrubány Miklós.

Már ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés-végrehajtástól a gyerekvédelemhez. Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A G7 szerint az átvilágítás után mégis átveheti az állam Balásy Gyula cégeit.

Balásy Gyula
Fotó: Kontroll/Youtube

300 millióért árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, CSOK-os balatonhenyei házát. Közzétették Sulyok Tamás vagyonnyilatkozatát. „A Számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem a kormány a Számvevőszéket” – reagált az ÁSZ Magyar Péter bejelentésére.

Fotó: ingatlan.com

Hír volt még:

Külföld

Elfogadták az oroszok elleni EU-s szankciócsomagot. Oroszországnak az ukrán csapások miatt már Indiából kell üzemanyagot importálnia.

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Hír volt még:

Kultúra

Bőröndöket túró brit vámtisztviselők épültek be a heroinkereskedő bandákba, most sorozat is készült róluk, de a valóság megint izgalmasabb – a Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?

Fotó: Netflix

Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve, Jimothy hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.

Fotó: c1vrgr1/Instagram

Sport

Kós Hubert szerint Milák Kristóf „picit máshogy működik, ami nem vesz el semmit a tehetségéből, de szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra” - mondta az egyik olimpiai bajnok úszó a másikról.

reggel 4 napindító reggeli hírösszefoglaló reggeli hírlevél napindító hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

G7: Mégis átveheti az állam Balásy Gyula cégeit

A lap információi szerint nagyon szoros határidővel zajlik Balásy Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása.

Mészáros Juli
gazdaság

Schiffer András szerint a kutya se fogja elolvasni ezt a cikket, csak a kép meg a cím számít majd

Most nem a számottevő ellenzék, hanem a hatalmas támogatottságú kormánypárt hiányzott a tusványosi ellenzéki vitáról. Ott volt viszont Dúró Dóra – Schiffer vele és az ex-megafonos Szűcs Gáborral búsongott a primitív politikai kommunikáción.

Bódog Bálint
POLITIKA

Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket

A Tisza egyik kampányígérete volt a gyógyszerek áfájának eltörlése.

Takács Lili
belföld

Az államfőkeresés időszakában Magyar kiposztolta, hogy találkozott Romsics Ignác történésszel

Hogy ennek mi a jelentősége, az majd kiderül. Magyar a posztjában a köztársasági elnöki tisztséget nem hozta szóba, de az akadémikus neve is kering a köztudatban. Magyar korábban a Vidéki Prókátor néven ismertté vált Fülöp Botonddal is találkozott.

Haszán Zoltán
POLITIKA

L. Simon László: Az idei plakátkampányunk penetráns volt

A magát különutasnak tartó L. Simon László one man show-t nyomott Tusványoson. Szervilizmusról, plebejuskormányzásról és a fiatalok elvesztéséről beszélt, miközben Navracsics Tibor is próbálta óvatosan kritizálni a Fideszt. A hümmögő Hoppál Péter a földön ülve hallgatta őket.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Oroszországnak az ukrán csapások miatt már Indiából kell üzemanyagot importálnia

Mindenki eldöntheti, kinek hisz: elemzők szerint a Szovjetunió összeomlása óta a legsúlyosabb üzemanyagválság sújtja Oroszországot, Putyin szerint a „nehézségek” „átmenetiek”, és nem változtatják meg az általános gazdasági folyamatokat.

Takács Lili
külföld

Donald Trump ismét hatalmas támadást fontolgat Irán ellen, állítása szerint „nagyobbat, mint valaha”

Aztán gyorsan hozzátette, hogy a döntést még nem hozta meg, és tisztában van vele, hogy egy ilyen támadásnak következményei lennének.

Székely Sarolta
külföld

Kijöttek a felvételi ponthatárok: idén sokkal kevesebb ponttal is be lehet jutni jogászképzésre, de az ELTE politikatudományi szakán is jócskán visszaesett a ponthatár

Kevesebb pont kell a Semmelweis orvosi szakára is, mint tavaly.

Székely Sarolta
oktatás

Közzétették Sulyok Tamás vagyonnyilatkozatát

Nyugodt és kényelmes nyugdíjas éveknek néz elébe.

Mészáros Juli
ÉLET

Szatmáry Kristóf: A Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron

A fideszes politikus szerint minden résztvevő elgondolkozott rajta, hogy vajon a 33 százalékba tartozik-e.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbánék 202 millió forint közpénzt biztosan elköltöttek a tusványosi utazásokra az elmúlt években

A honvédségi Falcon repülőgépet menetrend szerinti Wizz Airre volt kénytelen cserélni most az ex-miniszterelnök.

Székely Sarolta
belföld

A korrupció az, amiből Kuna Tibort kihagyják

Szijjártó régi barátja Andalúziában bekkelte ki a NER keményebb időszakát, miután milliárdosra kereste magát közpénzen. Ma már zsarnokságként emlékezik a rendszerre és visszatérne a magyar médiapiacra.

Rényi Pál Dániel
publicisztika

300 millióért árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, CSOK-os balatonhenyei házát

Magyar egy éve még azt írta, bízik abban, hogy talán még lesz módja a ház kertjében focizni az unokáival és a fiaival fröccsözni a medence partján. Nem lesz.

Mészáros Juli
ÉLET

„A Számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem a kormány a Számvevőszéket” – reagált az ÁSZ Magyar Péter bejelentésére

A Számvevőszék szerint különösen visszás a „beavatkozási kísérlet”, mert most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását is.

Székely Sarolta
gazdaság

Vízágyúkkal oszlatta az albán rendőrség a Trump-családhoz köthető luxusberuházás ellen tüntetőket

A környezetvédők szerint az építkezésnek már az előkészítési munkálatai visszafordíthatatlan környezeti károkat okoztak.

Takács Lili
külföld

Már ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés-végrehajtástól a gyerekvédelemhez

Gyurkó Szilvia azt mondta, a javítóintézetek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá kerülnek, ahol korábban is voltak, de nem ugyanaz a működés folytatódik.

Mészáros Juli
belföld

Nem feltétlenül jó ötlet átsétálni a Velencei-tó egyik partjáról a másikra

Sőt, kifejezetten veszélyes lehet. Egy férfi indult neki, aztán pánikba esett, amikor elkezdett belesüppedni a vastag iszapba. A rendőrök vitték ki a partra.

Haszán Zoltán
életmód

„Ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben”

Birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.

Bábel Vilmos
POLITIKA

II. Faszorrú András király és az ideális elnökjelölt

Elsőnek Vajta-Horthy Dénes emelkedik szóra. PÉLDÁTLAN TÁMADÁS VOLT A MAGYAR JOGRENDSZER ELLEN! – ordítja a mikrofonba, mintha valami angol komédiában játszaná a nagyothalló tűzoltóparancsnokot. Mi volt a támadás mi ellen??? Eleven, de rettegő kérdőjelként nézek magam elé. Jelentés a Magyarok Házából, ahol zászlót bontott az igazi köztársaságielnök-jelölt, Patrubány Miklós.

Szily László
POLITIKA

Bőröndöket túró brit vámtisztviselők épültek be a heroinkereskedő bandákba, most sorozat is készült róluk, de a valóság megint izgalmasabb

A Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?

Inkei Bence
FILM

Jimothy, a görnyedt mosómedve lett az internet új állatsztárja

Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.

Benics Márk
INTERNET

150 millió forint közpénzt kapott a Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van

A Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Brit milliomosok kérlelik az új miniszterelnököt, hogy jobban adóztassa meg őket

Gary Lineker is több adót szeretne fizetni.

Takács Lili
külföld

Kós Hubert Milák Kristófról: Szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra

„Kristóf picit máshogy működik, ami nem vesz el semmit a tehetségéből, de szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra” - mondta az egyik olimpiai bajnok úszó a másikról.

Takács Lili
sport

Pócs János a hozzá bejelentett, 150 millióval megtámogatott civil szervezetről: Talán jobb lett volna, ha azt a balliberális trükköt alkalmazzuk, hogy egy hajléktalan nevére jelentek be egy egyesületet?

A fideszes képviselő reagált arra a cikkünkre, ami megvizsgálta, mire is költött pályázati pénzeket a vele szimbiózisban lévő civil szervezet.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Elfogadták az oroszok elleni EU-s szankciócsomagot

Azzal a feltétellel, hogy Görögország továbbra is szállíthat orosz gázt az unió határain kívüli országokba.

Mészáros Juli
gazdaság

A Telex információ szerint Hankó Balázs volt kabinetfőnökét vihették be kedden

Az NKA-ügy hat korábbi letartóztatottjából pedig négy rácsok mögött maradhat októberig. A Fidesz a politikai fogvatartottak szabadon engedését követeli

Haszán Zoltán
POLITIKA