Eszetlen pénzköltések nyomai mindenhol

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Indul az újabb hőhullám, de már a kezdetén annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy leállítják a paksi atomerőmű 3. blokkját. Tegnap Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben, és takarékos, felelős vízhasználatra szólították fel az embereket a szolgáltatók.
Riporttal jelentkeztünk Szalonnáról, ahova a gyanú szerint Szlovákiából elkezdték átköltöztetni a cigánygettót, és emiatt forrnak az indulatok a faluban, és írtunk arról is, hogy közérdekű adatigénylésünk révén derült ki, hogy Japántól Kanadán át Chiléig áramoltak magyar adófizetői pénzek a Bethlen Gábor Alaptól, a tengerentúli támogatások között találtunk sírbolt felújítására és New York-i irodára adott pénzeket is.
Tegnapi történés volt még, hogy döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, Magyar Péter hajnali egykor a Redditen védte be az új kormányzati kék plakátokat, és kiderült, Windisch László normálisnak tartja, hogy vitája van a kormánnyal, és nem tervez lemondani.
Fideszes vonatkozású hír volt, hogy több mint 70 milliárd forint volt az Orbán család cégeinek saját vagyona tavaly, nemrég megváltoztatták Mészáros Lőrinc magángépének lajstromjelét, Szijjártó Péter és kísérete tízmilliókat szórt el adófizetői pénzből a reptéri VIP-várókban, és hogy két és fél éve alatt 3,6 milliárdot költött a Szuverenitásvédelmi Hivatal imázsfilmekre, podcastokra, short videókra és hasonló kommunikációra.
Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak, azóta évek teltek el. Mi lett azokkal a tanárokkal, akik polgári engedetlenséggel álltak ki egy jobb oktatási rendszerért?
Írtunk szerdán arról, hogy továbbra sem teljesen tiszta, miért lett az amerikai szélsőjobboldal egyik leghangosabb Ukrajna-ellenes szereplője, Laura Loomer hirtelen Ukrajna barátja. Hír volt még a háborúval kapcsolatban, hogy állítólag Steve Witkoff és Trump veje beleegyeztek abba, hogy Ukrajnába menjenek tárgyalni, valamint hogy Oroszország terrorizmus támogatásával vádolja Pavel Durovot, a Telegram alapítóját, rálőttek egy orosz dróngyár tulajdonosára, és hogy háborúellenes csetelés miatt küldtek büntetőtelepre egy orosz férfit.
Tegnap részletesen elmagyaráztuk az új FIFA-botrány lényegét, és hír volt még, hogy Trump éppen megint Iránt fenyegette, és hogy szakad tovább a lengyel jobboldal, 40 képviselő és szenátor csatlakozott Morawiecki mérsékeltebb csoportjához.
Közérdekű adatigénylésünk révén derült ki, hogy Japántól Kanadán át Chiléig áramoltak magyar adófizetői pénzek a Bethlen Gábor Alaptól.
Rákerült a nemzetközi körözési listára is.
A Duna paksi szakaszán a szakemberek már készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut.
„Nekik ez a Kádár-kocka valóságos palota” – riport a Szalonnára költöztetett kassai romákról és a bádogvárosról, amit kampánymódban számolnának fel egy ingatlanmutyival ötvözve a szlovák politikusok.
Hivatalosan még nem váltak ki, de a Jog és Igazságosság kemény magja már nem tekinti őket tagnak.
Ebből 3 milliárd forint volt a nyereség.
Danyiil Belouszov hét évet kapott. Az apja szintén egy háborúellenes poszt miatt került börtönbe.
A jelenlegi vízállás Paksnál 118 centiméter.
Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak, azóta évek teltek el. Mi lett azokkal, akik polgári engedetlenséggel álltak ki egy jobb oktatási rendszerért?
A kedvezmény csak csütörtök délig él.
A FIFA elnöke titokban leszervezte, hogy a világszervezet összes bevételt hozó tevékenységét szervezzék ki egy új cégbe, aminek a 21 százalékát külső befektetőknek adnák el. A befektetők vezetője a Trump-klán tagja, Joshua Kushner. Infantino lenne az új cég vezetője, tízszer annyi pénzért, mint amennyit FIFA-elnökként keres.
A fegyveres az otthona előtt várta.
A foci világbajnokság ideje alatt kétszer is megfordult az Egyesült Államokban.
Zelenszkij szerint azonban a Krím kérdése nincsen napirenden.
Az amerikai elnök szofisztikáltan reagált az iráni támadásokra.
Kommentben, hogy máshogy?
Döntött a kormány, radikálisan csökken a tűzifaáfa.
A következő időszakban ne töltsünk medencét, ne mossunk autót.
Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, több megyében 27 fok felett lesz a középhőmérséklet, a maximum 37 körülre várható.
Az Állami Számvevőszék elnöke szerint akkor sem lenne kényelmesebb a helyzete, ha tavasszal a Fidesz nyeri a választásokat.
Laura Loomer interjúban beszélt pálfordulásáról, és tanácsokat adott az ukránoknak. Azonban továbbra sem teljesen tiszta, miért lett az amerikai szélsőjobboldal egyik leghangosabb Ukrajna-ellenes szereplője hirtelen Ukrajna barátja.
A legtöbbet akkor költötték, amikor 2021 júliusában Oroszországba látogattak, az ottani VIP-váróban keletkezett számla több mint 11 millió forint volt a 15 fős delegációnak.
Lánczi épp a 444-nek panaszolta el a napokban, hogy nem sikerült elég hatékonyan megmutatniuk, hogy a 444 és az ahhoz hasonló „úgynevezett sajtó” valójában propagandatermék.