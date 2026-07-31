Leálló atomerőmű és fideszes AI slop

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Tegnap a legfontosabb hír a bejelentés volt, hogy napokon belül lekapcsolhatják a paksi atomerőművet. Magyar Péter szerint olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amelyet eddig nem látott Magyarország, ugyanakkor a kormánynak van terve a kieső áram pótlására. Követtük tegnap, hogy hogyan nézett ki az első nap a hőkupola alatt, megírtuk, hogy éppen most válik félszigetté a híres esztergomi Prímás-sziget, a Qubit pedig drónfotókat mutatott a rekordalacsony Dunáról.
Korábban ismeretlen TikTok-tartalomgyártók és a Fidesz peremén mozgó influenszerek indították el a Dobbanjon mozgalmat, amely szombaton már országjárásba is kezd. Úgy beszélnek mint a Megafon, egyelőre azonban nem tudni, milyen forrásból finanszírozzák a működésüket. A képgenerálókkal azonban nem spórolnak: a mindent betakaró AI slopot „saját márkás termékként" árulják a rendezvényeken.
Orbán Viktor kedvenc lapja közben nyíltan az ország lerohasztásának drukkolt, megírtuk, hogy átrendeződések jönnek a Fidesz frakciójában és hogy van egy kis gond Divinyi Zsombor ki nem nevezésével, valamint hogy klímaszkeptikus DPK-alapítót jelöl köztársasági elnöknek a Mi Hazánk.
És hír volt még, hogy
A választásokra készülődő Vlagyimir Putyinnak az ukrán csapások mellett a korábbiaknál is súlyosabb üzemanyagválságot is kezelnie kéne és háborús tüntetések Ukrajnában, Zelenszkij átrendezi az ország katonai vezetését: ezekről volt szó külpolitikai podcastunkban Takácsy Dorkával és Takács Márkkal. Hír volt még, hogy a NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés után, és hogy ahogy eltörölték az állami üzemanyagár-kedvezményt, kilőtt az infláció Németországban.
És hír volt még, hogy Trump szerint megállapodtak a Hamász lefegyverzéséről, valamint hogy több ezer ember mászott be Ceutába, Spanyolország afrikai exklávéjába.
Írtunk arról is tegnap, hogy az UEFA bojkottal fenyeget, ha megvalósulna a FIFA privatizációs terve, és hogy egy brazil játékos eltörte az ellenfele lábát, most addig nem játszhat, míg az fel nem gyógyul. És ha már foci: emberhátrányban jutott tovább a Fradi a holland Twente ellen az Európa-ligában.
Amit a lakosság nyert a csökkentett üzemanyagárral, most bőven kieshet a zsebükből a következő hónapokban.
A tudósok szakszervezete szerint a Magyar Kutatási Hálózat vezetői az eddig visszatartott források kiosztására készülnek, miközben közel 5 milliárd forinttal lógnak a négy kiebrudalt, azóta csődközelbe jutott kutatóközpontnak.
És mindenezt valamiért a helyszínen nézhettük meg.
A választásokra készülődő Vlagyimir Putyinnak az ukrán csapások mellett a korábbiaknál is súlyosabb üzemanyagválságot is kezelnie kéne. Háborús tüntetések Ukrajnában, Zelenszkij átrendezi az ország katonai vezetését. Külpolitikai podcast hőhullámhoz Takácsy Dorkával és Takács Márkkal.
Szokatlan büntetés a brazil labdarúgó-bajnokságban.
„Azt a miniszterelnök mondta, ne higgyétek azt, hogy totálisan mindenki ugyanígy gondolja [a Fideszben].”
Helyiek szerint a határőrizet „teljesen összeomlott”.
Elengednék azokat, akik eddig ellógták az ülések nagy részét.
Megpróbáltuk kibogozni az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztsége körüli szálakat. De csak újabb gubancokat találtunk.
A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik az atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Korábban ismeretlen TikTok-tartalomgyártók és a Fidesz peremén mozgó influenszerek indították el a Dobbanjon mozgalmat, amely szombaton már országjárásba is kezd. Úgy beszélnek mint a Megafon, egyelőre azonban nem tudni, milyen forrásból finanszírozzák a működésüket. A képgenerálókkal azonban nem spórolnak: a mindent betakaró AI slopot „saját márkás termékként" árulják a rendezvényeken.
Nyílt pályázaton választják majd ki az összes tankerületi vezetőt, a cél Magyar Péter szerint a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése.
Ha valaki hazájának a bajban rosszat akar vagy a hazája ellen drukkol, arra nincs és nem is lehet magyarázat – reagált a Vadhajtások posztjára a miniszterelnök.
Határozott fellépéssel hiúsítaná meg az UEFA Infantino tervét, amivel a Trump-család kezébe adná a világbajnokságokat.
Egyelőre önkorlátozásra szólítják fel a nagyfogyasztókat, de előkészítenek egy jogszabályt, amellyel kötelező jelleggel is le tudnának kapcsolni üzemeket.
Feltételezhetően orosz rakéta csapódott be az ukrán határ közelében.
Az érintettek nyilatkozatai alapján azért nem ennyire egyértelműen diadalmas a helyzet.
Meleg van és ez még csak az eleje. Hírösszefoglaló.
Előző év azonos időszakához képest 1,7 százalékos növekedést sikerült összehozni, az előző negyedévhez képest viszont a legpesszimistább várakozás vált valóra.
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint ennyien vannak, akik nem engedhetnek meg maguknak ekkora kiadást.
Lefűződőben a mellékág a kisvíz miatt.
Az elmúlt napokban olyan mederszakaszok tárultak fel, amik a mérések kezdete óta sosem voltak még szárazon. Friss drónfelvételeinken a Margit-sziget, a Hajógyári-sziget, a Népsziget és a Római-part környéke.
Nagy formában van a Mi Hazánk, amely már azzal is nagyot gurított, hogy Schiffer Andrást jelölte alkotmánybírónak, az viszont még nagyobb dobásnak tűnik, hogy köztársasági elnöknek dr. Tóth Máté energiajogászt jelöli a párt.