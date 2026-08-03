Mérgek a száradó Dunában, Szijjártó a sajtószabadság árnyékában

Jó reggelt, szombatig nincs enyhülés! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Csorog a rákkeltő méreg a kiszáradó Dunába Óbudán. Katasztrófafilmet is lehetne forgatni az egykori Óbudai Gázgyár part menti területén. A kármentesítés hosszú évekbe és több tízmilliárd forintba kerülhet. Mérgező anyag szabadult el Rákospalotán is, a helyieknek viszont nem mondanak semmit. Tavaly bezártak egy óvodát tetraklór-etilén beltéri levegőszennyezettség miatt. Most háromszáz környékbeli ingatlantulajdonos levelet kapott a kutak használatának mellőzéséről. Hogy mennyire veszélyes a helyzet, arról senki sem tud semmit, beltéri mérések nincsenek.
Végrehajtás, büntetőfeljelentés és három év kellett hozzá, de végül kiderült, hogy Szijjártó Péter mégsem volt olyan nagy barátja a sajtószabadságnak. Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.
Mától Paks egyáltalán nem termel, Magyar Péter szerint a legkritikusabb öt nap előtt állunk. A kormány jelenleg nem látja indokoltnak az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, és a lakosság korlátozásával sem számolnak. Forsthoffer Ágnes a rendkívüli helyzetre tekintettel egyeztetésre hívja a Kormány és a parlamenti pártok vezetőit. Nem lesz a héten Abszolút Parlament, de a frakcióvezetők lehetőséget kapnak arra, hogy tájékozódjanak a rendkívüli intézkedésekről.
Vasárnap már országosan 10-20 településen akadozott az ivóvízellátás, Pakson pedig hatezer maradnak melegvíz nélkül az atomerőmű leállásával, ráadásul új negatív vízállásrekordot mértek. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt, van, ahol este 9-ig fürdőzhetünk. Kiborult Dunabogdány polgármestere, miután kiderült, hogy a községben spórolás helyett suttyomban még nőtt is a vízfogyasztás. A FŐKERT vezetője szerint okosan és körültekintően, de azért igenis van, amit locsolni kell most is.
Nem Paks leállítása a katasztrófa, hanem az, hogy nem tudjuk, mikor lehet visszakapcsolni. Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?
A hőkupola árnyékában – hasonlóképpen a világjárványhoz, most is olyan társadalmi válság elé nézünk, ami minden nehézsége ellenére kivételes lehetőségeket is magában rejt. Sik Domonkos írása.
Amíg a Vízügy azt kéri, senki ne dőljön be a Dunával kapcsolatos kamuknak, hülyeségeknek, álhíreknek, összeesküvés-elméleteknek, addig a Fideszhez köthető Dobbanjon mozgalomnak sikerült orbitális Paks-konteóval berúgnia az országjáró turnéját.
Egymást hackelgetik az MI-modellek, és ez a legkisebb bajunk. Hány prófétája van egy mesterséges intelligencia által létrehozott vallásnak? És mit szívnak, ha be akarnak bódulni? Észrevesszük, ha hazudnak nekünk? Megannyi nyugtalanító kérdés.
Sztrájkoló sírásókkal riogat a brit jobboldal, Andy Burnham viszont évtizedek óta a legbaloldalibb programmal, és rég tapasztalt lendülettel kezdte meg miniszterelnökségét. Rögtön az első héten közérzetjavító intézkedéseket hozott az új miniszterelnök, aki felszámolná Margaret Thatcher hagyatékát. A közvélemény-kutatásokban már látszik a Burnham-hatás, de a java még csak most jön.
Oroszország szombaton nagyszabású ballisztikus rakétatámadást indított Kijev ellen, az ukránok pedig annyira kifogytak a Patriotokból, hogy az ország ellen indított 26 ballisztikus rakétából csak egyet tudtak elfogni. Hárman meghaltak, huszonegyen megsérültek, amikor bomba robbant a moszkvai étteremben, ahol az orosz légi- és űrerők főparancsnoka szülinapozott. Az oroszok terrortámadásként kezelik az esetet.
Ökológiai válság, apokalipszis, művészet – hőkupolák és klímaválság idején az apokalipszis témája is más megvilágításba kerülhet. A Szépművészeti Múzeumban látható világvége-kiállítás, az Apokalipszis – Bibliai jövendölések Dürertől Kondor Béláig ehhez is adhat kiindulási pontokat. És fontos szempont az is, hogy a végítéletet idéző pokol tüzében való kiszolgáltatott forgás helyett a múzeumok is lehetnek menedékhelyek.
Önmagában is terhes művésznek lenni, és ehhez jön még hozzá az anyaság. Csernovszky Júlia grafikusművész Still Me – Látszom még kiállítása Esztergomban nézhető meg jövő péntekig.
Wayne Gretzky egykori klubjában bizonyíthatja be Szongoth Domán, hogy tényleg el tud jutni az NHL-ig. A huszonnégy szűk esztendő után a Buffalo Sabres által draftolt magyar jégkorongozó a kanadai top juniorligák egyikében folytathatja ősztől a karrierjét. De mi kell ahhoz, hogy a 18 éves hokis többre vigye már az OHL-ben is, mint azok, akik előtte próbálkoztak?
Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban
Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.
A lakosság korlátozásával sem számolnak.
Zuhanyzókonténereket telepítenek, közintézményeket nyitnak meg.
Hajnalban már mínusz 137 centinél járt a Duna. Korábban azt mondták, mínusz 134 centitől teljesen le kell állítani az erőművet.
Csernovszky Júlia grafikusművész Still Me – Látszom még kiállítása Esztergomban nézhető meg jövő péntekig.
„Csak egyetlen ballisztikus rakétát sikerült elfogni, egyszerűen azért, mert nincsenek elfogórakéták a Patriot rendszerekhez” – írta Zelenszkij.
Épp az orosz légi- és űrerők főparancsnoka ünnepelte a születésnapját. A halottak száma ötre emelkedett.
Hasonlóképpen a világjárványhoz, most is olyan társadalmi válság elé nézünk, ami minden nehézsége ellenére kivételes lehetőségeket is magában rejt. Sik Domonkos írása.
Tavaly bezártak egy óvodát tetraklór-etilén beltéri levegőszennyezettség miatt. Most háromszáz környékbeli ingatlantulajdonos levelet kapott a kutak használatának mellőzéséről. Hogy mennyire veszélyes a helyzet, arról senki sem tud semmit, beltéri mérések nincsenek.
Holnaptól Paks már egyáltalán nem fog termelni, és pokolian forró, negyven fokos napok következnek.
„A játék szempontjából kétes hasznot hozó titkos tervek felelőseit azonosítanunk kell” – áll az UEFA közleményében. Az ázsiai, illetve észak- és közép-amerikai futballszövetség is a FIFA elnöke ellen fordult.
Katasztrófafilmet is lehetne forgatni az egykori Óbudai Gázgyár part menti területén. A kármentesítés hosszú évekbe és több tízmilliárd forintba kerülhet.
Nem lesz jövő héten Abszolút Parlament, de a frakcióvezetők lehetőséget kapnak arra, hogy tájékozódjanak a rendkívüli intézkedésekről. Változik a NAV-ügyintézés rendje is.
Telegram-csatornák szerint a merénylet célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légi- és űrerők 2026 májusában kinevezett főparancsnoka volt, az ünnepségen az FSZB magas rangú tisztjei, a védelmi minisztérium tábornokai, parlamenti képviselők és más kormányzati tisztségviselők is részt vehettek.
Mivel a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható, ezért a kormány kér mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet.
De nem a helyiekre, hanem a szerinte „Szabad Népre oly jellemző szalagcímekre”. Azóta viszont a Vízművek már megdicsérték a települést.
Mindenki nyugodjon le, nem az osztrákok tartják vissza a Duna vizét.
A nemrég a Fidesz felkérésére is szónokoló Tóth Elizabeth szerint nem fog újraindulni Paks, mert az oroszok nem adnak uránt. A Paksi Atomerőmű szerint ez egyáltalán nincs így, ráadásul bőven van tartalék üzemanyag. A maroknyi tüntető azt is megtudta, van már valami, ami elhozza a feltámadást.
Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?
Rögtön az első héten közérzetjavító intézkedéseket hozott az új miniszterelnök, aki felszámolná Margaret Thatcher hagyatékát. A közvélemény-kutatásokban már látszik a Burnham-hatás, de a java még csak most jön.
Addig 40 fok fölött lesznek a csúcsértékek.
Ez 380 megawatt plusz kapacitást jelent, de kevesebb, mint amennyi csak szombaton kiesett Pakson.
Történelmi mélyponton van a Rajna vízszintje Kölnnél.
444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.
Legalább kilenc ember meghalt, további 28-an pedig megsérültek, de az áldozatok száma tovább növekedhet.
A huszonnégy szűk esztendő után a Buffalo Sabres által draftolt magyar jégkorongozó a kanadai top juniorligák egyikében folytathatja ősztől a karrierjét. De mi kell ahhoz, hogy a 18 éves hokis többre vigye már az OHL-ben is, mint azok, akik előtte próbálkoztak?
Hány prófétája van egy mesterséges intelligencia által létrehozott vallásnak? És mit szívnak, ha be akarnak bódulni? Észrevesszük, ha hazudnak nekünk? Megannyi nyugtalanító kérdés.
Érdemes inkább a FŐKERT-vezér tanácsait megfogadni, mint egy konteózó kommentelőit.
Hőkupolák és klímaválság idején az apokalipszis témája is más megvilágításba kerülhet. A Szépművészeti Múzeumban látható világvége-kiállítás, az Apokalipszis – Bibliai jövendölések Dürertől Kondor Béláig ehhez is adhat kiindulási pontokat. És fontos szempont az is, hogy a végítéletet idéző pokol tüzében való kiszolgáltatott forgás helyett a múzeumok is lehetnek menedékhelyek.
Több településen a helyiek ingyen strandolhatnak a zárás előtti utolsó órákban.