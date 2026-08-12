Új elnök, régi szerződések

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel. Ma este részleges napfogyatkozást lehet majd nézni Magyarországról, itt van minden tudnivaló hozzá.

Fotó: Bankó Gábor/444

Kedden az országgyűlés megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek, aki első beszédében arra is kitért, hogy nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. Írtunk arról, hogy hogyan alakult Baka pályája, a Közértben pedig arról is esett szó, hogy ugyan nem az kimondott abszolút filmszínház-karakter, története mégis szimbolikussá teszi a megválasztását. A Lakmusz továbbá megnézte, mi is történt azokban a politikailag kényes ügyekben, amikkel Bakát támadták.

A szerdát azzal indítottuk, hogy bemutattuk: közérdekű adatigényléssel kikértük, milyen tanulmányokat készített a Századvég, és mindez mennyibe került, és egészen megdöbbentő témák és árak vannak a listában, milliárdokért dolgozott az intézet. Hír volt, hogy feljelentést tett a miniszterelnökség Kaminski Fanny cégével kapcsolatban, és jelentősebb történés volt az is, hogy kiderült, kizárták Mészáros Lőrinc cégét: az Opus Titász nem kap semmit a hazahozott RRF-pénzekből.

Megszavazták a parlamentben azt is, hogy könnyebb lesz sztrájkolni az iskolákban, ahol mostantól a tantestület is beleszólhat egy csomó mindenbe, felfüggesztették az ittasan vezető fiatal tiszás képviselő mentelmi jogát, Takács Péterét és Toroczkai Lászlóét viszont nem, és a Mi Hazánk kedden pedig már hajlandó volt megemlékezni a roma holokauszt áldozatairól.

Kvíz

Fotó: Németh Dániel/444

Hardcore politikai kvízzel jelentkeztünk tegnap: az új tiszás képviselők közül kellett tizet felismerni.

Sziget

Fotó: Bankó Gábor/444

Hogy kiket érdemes idén meghallgatni az ismert neveken túl? Összeszedtünk öt tippet.