Borízű hang #292 [hosszú]: Kilencmilliárd Kisvárda határában, Harapófogó Dániel elnézést kér Kínától

Az időjárás viszontagságaival és rezsicsökkentés morális romboló hatásával egyaránt dacolni képes műsorunkban ezúttal sem söpörjük a véka alá a zsákbamacskát.
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Nem tudjuk, Seszták Miklósnak mennyi ideje volt elrejteni az egyébként nem túl nagy helyet elfoglaló vagyont, de még a legegyszerűbb megoldás is izzasztó és időigényes, ha egyedül csinálja az ember.
Vajon bevitték-e a nyulat is a kopasszal együtt?
Az állami milliárdokkal támogatott divatcégnél a fizetések és végkielégítések is késnek, miközben a vezetők újabb finanszírozást próbálnak szerezni, de ezt nehezíti egy tulajdonjogi vita is.
Úti beszámoló a folyton változó országból, amely átmenet régi és modern, Közép-Ázsia és a Távol-Kelet között, és ahol soha nem maradunk le semmiről.
A speciális, erőszakmentes, csak hazudozásra épülő magyar autokrácia különös utórezgéseit éljük. Az egymást követő letartóztatások pedig felvetnek egy érdekes kérdést: miért vinné el egyedül az a balhét, akinek valójában nincs mitől félnie?
A játékos már korábban bocsánatot kért.
Küzdelem az előítéletekkel és a diszkriminációval – nagyjából erről szól a nők jelentős részének élete a tudományban. Anyák, pályakezdők, elismert kutatók kerülnek hátrányba a nemük miatt. Miért szorulnak ki a nők fontos tudományos területekről?
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.
Magyarországon alig találni többgenerációs családi vendéglőt, de a Rosenstein harminc éve állja a sarat. Meg tudták tartani a magyaros és a pesti zsidó klasszikusokat, sőt a hosszú étlapot is, miközben elindultak saját termékekkel, és saját alapanyagokat is termelnek. Vendég: Rosenstein Róbert.
Dramaturgiailag mikor jönne jól Orbán? Szijjártó nemcsak Lavrovval viselkedett úgy, mint egy kisiskolás. A halloween kevés, a Valentin nem jött be – kéne még néhány ünnep nekünk. A vízóra visszavág. Hajbeültetés Sukorón.