Borízű hang #292 [hosszú]: Kilencmilliárd Kisvárda határában, Harapófogó Dániel elnézést kér Kínától

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Az időjárás viszontagságaival és rezsicsökkentés morális romboló hatásával egyaránt dacolni képes műsorunkban ezúttal sem söpörjük a véka alá a zsákbamacskát.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Mi lesz a 300. és a 444. adásban? Egy jó letartóztatáshoz kell nyúl és gyerekszoba. Ki mennyit ülne Orbán Viktorért?
  • 04:32 Ez nem egy erőszakos ország. 9 milliárd forint Kisvárda határában. 2016 óta meg van írva, hogy mit követett el Matolcsy, mégsem zavart senkit.
  • 09:37 Most majd komolyan veszik magukat a rendőrök és az ügyészek? Arany vécékefék Sukorón.
  • 12:42 Nanushka csődben. A minden csődből előre menekülő Baldaszti Péter.
  • 15:44 A letartóztatások pontozási rendszerének további finomhangolása. Uj Péter publicisztikáinak mérsékelt mozgósító hatása. Érdekes hírek a novekedes.hu-n.
  • 20:13 Rogán Cecília köpne? Móra Veronika megkínzásának kihagyott ziccere. Szerb problémák a Slivovicaízű hangban.
  • 23:49 Putyin és Daniel Chapo. Mbappé és Mao. Deepseek és diktatúra.
  • 29:30 Hurting the feelings of the Chinese people. Mesut Özil és az ujgurok. Hakan Sükür, a kaliforniai pék. Enes Kanter Freedom és Erdogan. Az amerikaiak által szankcionált francia bíró. Meddig bírnák a kínaiak BL-döntő nélkül?
  • 34:40 Vas Gereben, azaz Harapófogó Dániel. Maderspach Károlyné és öngyilkosság saját gyártású mozsárágyúval. Helyreigazítás: Koncz Gábor.
  • 39:08 Turing-teszt a szuperintelligenciának. Malária és herpesz. Orbán Viktor zoviraxa.
  • 42:44 Minden a másnaposságról. Tabletta vagy szuri? Az enyhén oltásellenes háziorvos. Egy csík speed és parasztbaileys.
  • 46:51 Hallgatók Tiszaföldvárról és Kunszentmártonból. A Dschingis Khan Mongóliában. Inkei Bence a Nadamon.
  • 52:31 Dobrev Klára delulun yappel. Európai jogvédelmet a Borízű hangnak! A rezsidrogfüggőség országa. Az olajválság óta nem volt ilyen olcsó a benzin.
  • 58:17 Egy képcsöves tévé fél Paks. Az utca vadul fűtése. Egyre nagyobb para a kötvénypiacon!

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