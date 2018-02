Állítólag titokban a baloldallal egyeztet a nagykoalícióról Berlusconi

Két hét múlva tartják az olasz parlamenti választásokat, és minden előrejelzés szerint patthelyzetet hoz majd a végeredmény.

A felmérések szerint a jobboldali pártok együtt megnyerik a választást, de nem annyira, hogy kormányt is tudjanak alapítani. Ráadásul a blokkon belül is vannak komoly feszültségek, hiszen Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia most EU-barát programmal kampányol, de a vele elvben szövetséges Északi Liga azt akarja, hogy Olaszország lépjen ki az eurózónából.

A most kormányzó baloldali demokrata párt a második helyre futhat be, partnerek nélkül ők se tudnának kormányt alakítani.

A harmadik nagy blokkot az 5 Csillag Mozgalom képviseli, ami szintén erősen EU-kritikus kampányt visz, és akár első helyen is végezhet a pártok közül, de nincs esélye egyedül kormányozni.

A Reuters most összeszedte, hogy üzleti körökből, szicíliai politikusoktól és elemzőktől is szivárognak olyan pletykák, hogy Silvio Berlusconi és a baloldali vezetők a színfalak mögött már elkezdték az egyeztetést, hogy esetleg egy nagykoalícióval oldják fel a patthelyzetet.