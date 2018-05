Kijött az első előzetes Lars Von Trier sorozatgyilkosos filmjéhez

A 62 éves dán rendező 2,5 órás új filmje, a Cannes-ban debütáló A ház, amit Jack épített (The House That Jack Built) ősszel jelenik meg a mozikban, és most itt az első, korhatáros előzetese:

Ahogy azt már 2016-ban tudni lehetett, a történet hasonlít a Nimfomániáséra, csak itt egy sorozatgyilkos, Jack a főszereplő (Matt Dillon), akivel a rejtélyes Verge (Bruno Ganz) társalog el a tetteiről és a gondolatairól. Úgy tűnik, ez a film is tele lesz sokkolónak szánt, sötét humorral teli jelenetekkel, de ezúttal kevesebb sztár bukkan fel, a két főszereplőn kívül Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Riley Keough és Jeremy Davies játssza a fontosabb karaktereket. (Udo Kier neve egyelőre sehol sincs!)