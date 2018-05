Ellentmondásokat tartalmazó reakciót küldött a szervező a botrányos Slime Show ügyében

A botrányos tömegjelenetekkel tarkított vasárnapi, a Millenárison rendezett Slime Showról szóló cikkünkhöz megérkezett a szervező cég reakciója. Ebben elismerik a fennakadásokat és mindenkitől elnézést kérnek.



Olvasóink arról számoltak be, hogy a szervezők jócskán alultervezték a résztvevők számát. Már a bejutás is komoly feladat volt, a tűző napon egy órát kellett sorban állni. Aztán jött egy újabb sor, a vödörért, amit nagyjából ugyanennyi idő alatt lehetett megszerezni, hogy abban készüljön az iskolai ragasztóból és még néhány egyszerű háztartási és patikában beszerezhető alapanyagból összekotyvasztható műtakony.



A szervezők azt elismerték, hogy a rendezvényen valóban voltak fennakadások, de ekkora érdeklődésre az elővételes jegyek száma alapján (5000 forint volt az alapjegy) nem számítottak. Ami meglepő, mert olvasóink szerint egy nappal az esemény előtt azt írták még a Facebookra, hogy „bár online már nem lehet jegyet venni, de nem baj majd a helyszínen”. És azoknak is hosszú sort kellett kivárni, akik elővételbe megvették a hegyet.

A szervezők saját állításuk szerint mindent megtettek: „Ennek ellenére, ahogy a többi rendezvényünkön is, felkészültünk a biztonságos lebonyolításra, és annyi embert engedtünk be a területre, amennyit a helyszín kapacitása elbírt, mivel számunkra a látogatók szórakozása mellett, azok biztonsága is kiemelten fontos szempont” - írják, ezzel indokolva a pénztárak szakaszos leállítását. „Szeretnénk megjegyezni, hogy hasonló sorok a világon bárhol, bármilyen tömegrendezvény beléptetésekor előfordulhatnak, legyen szó akár egy zenei fesztiválról vagy egy zsúfolt nyári hétvégéről az állatkertben”.

A nem várt embertömeget felhozó szervezők aztán büszkén sorolják, hogy mennyi sok embert vonzó rendezvényük volt már:

„2010 óta 108 olyan hazai és külföldi rendezvényünk volt, ahol a látogatóink száma meghaladta az 5000 főt. Évente több százezer látogató tiszteli meg rendezvényeinket a bizalmával és eddig sem a beengedéssel, sem a biztonsággal, sem a programokkal kapcsolatban nem kaptunk hasonló visszajelzéseket.”

Arra a panaszra, hogy a gyerekek kaptak egy kis műanyag vödröt, aztán bent semmi nem volt, „a sátrakban adtak ragasztót meg mosószert, összerakhattad a slimeodat aztán annyi. Lehetett enni.", úgy válaszoltak, hogy volt egy másik rendezvény, ami ingyenes volt. „A parkban rendeztük meg a PlayKID Gyermeknap nevű rendezvényünket is, több mint 50 programhelyszínnel, színpaddal. Ez közvetlenül a Slime Show mellett kapott helyet. A belépés minden látogató számára ingyenes volt. Ezért azokat az észrevételeket, amelyek szerint nem voltak programok, szeretnénk visszautasítani.”

Többen arra panaszkodtak, hogy a trutyi lemosására csak egy csap volt a rendezvényen. Ez a szervezők szerint nem igaz: „a Millenáris összes mosdója rendelkezésre állt és mobil konténerek és kézmosók is voltak kihelyezve. Mivel ez már a sokadik rendezvényünk volt a Millenárison így kijelenthetjük, hogy a helyszín által kínált lehetőségeket maximálisan kihasználtuk.”

Az viszont igaz, hogy előfordult alapanyag hiány: „Sajnos a rendezvény megnyitása utáni órákban, kollégáinknak már gondoskodnunk kellett a slime előállításához szükséges alapanyagok pótlásáról (borotvahab, ragasztó), mivel több felnőtt látogató egyszerűen elrakta a táskájába a gyerekek számára az asztalokra kikészített alapanyagokat.” Erről írtak olvasóink is, akik szerint azért fordulhatott elő, hogy egy apuka teletömte ragasztóval a táskáját, „mert az első pillanattól senki nem koordinálta az egészet!!! Volt olyan apuka, aki a hátizsákját teletömte ragasztóval...persze hogy elfogy minden!!! Mindenki úgy járkált, használt mindent, amit akart. Senki nem törődött semmivel.”

Végül arról, hogy nem adtak számlát: „A számlaadás hiányát megemlítő kommentet is cáfolnunk kell. A szülőknek a rendezvény ingyenes volt, így értelemszerűen ők nem kaptak számlát. A gyermekek pedig tősorszámos karszalagot kapnak, amely a NAV által elfogadott nyugtaadásnak felel meg, így minden karszalag egyben a nyugtaként is funkcionált.” Kedves Olvasók! Ha valaki számolt már ilyet a NAV-nál, jelezze a tapasztalatait.

A rendezők azt írják: „Az esetleges kellemetlenségekért mindenkitől elnézést kérünk. Természetesen a hibáinkból tanultunk és törekedni fogunk arra, hogy legközelebb elkerüljük azokat.” És rögtön fel is ajánlják, hogy kárpótlásul azoknak, akik igazolni tudják, hogy vásároltak belépőjegyet a Slime Show-ra, tiszteletjegyet adnak a PlayIT rendezvényükre. Sok sikert!