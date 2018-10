A fideszesek nem szavazták meg az Európai Parlamentben az egyszer használatos műanyagok betiltását

Tartózkodtak a fideszes képviselők az Európai Parlamentben azon a szavazáson, melynek eredményeképp 2021-től betiltják az EU-ban az egyszer használatos műanyageszközöket, mint a műanyag fültisztító pálcikákat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és léggömbpálcikákat, amelyeket kizárólag fenntartható anyagokból lesz szabad készíteni. A fideszesek tartózkodásáról a Radikális Európai Demokraták nevű szervezet számolt be.

A fideszes képviselők magatartása több okból is furcsa, egyrészt a Fidesz pártcsaládja, az Európai Néppárt is támogatta a javaslatot, másrészt pedig a magyar kormánynak is van egy hasonló javaslata. Makai Martina, a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár egy két héttel ezelőtti budapesti fórumon beszélt arról, hogy 2021-től a kormány betiltaná a műanyag zacskókat, az egyszer használatos műanyageszközök termékdíját pedig megemelik. Hogy ezzel együtt a fideszeseknek még is mi bajuk volt az EU-s javaslattal, nem tudni.

Minden esetre az EP elfogadta az indítványt, így 2021-ben - már ha akkor még lesz EU és Magyarország a tagja lesz - betiltják az egyszer használatos műanyageszközöket.

A Sargentini-jelentésről szóló vitában egyébként a Fidesz azzal érvelt, hogy aki tartózkodik egy szavazáson, az lényegében ellenzi az adott indítványt.