Ennyit vallottak be önként a képviselők a vagyonukról

Idén is megtudhatjuk, mik azok a vagyonelemek, amiket a politikusok nyilvánosan is vállalnak. Megjelentek a képviselői vagyonnyilatkozatok, amikből az legalább kiderül, mennyivel többet keresnek a politikusok, mióta megszavazták maguknak a fizetésemelést.

Orbán Viktor a drága oroszországi kiruccanás ellenére növelni tudta megtakarításait,



Rogán Antal több mint 40 milliót kaszált a szabadalmi joggal,



Potápi Árpád János pedig 250 ezres székely népviseletet kapott ajándékba, Bánki Erik pedig megállíthatatlanul terjeszkedik Baranyában, de az erdélyi birtokait idén sem vallotta be.



Semjén Zsolt vadászatai sem szerepelnek az ajándékok között.



Orbán Viktor 450 ezer forinttal tudta növelni megtakarítását, így 945 ezer helyett már 1 millió 395 ezer forintból gazdálkodhat a család, ráadásul sikerült rendesen lefaragni feleségével közös jelzáloghiteléből is, így már csak 3 millió 516 ezret kell valahogy kiköhögniük. Ezen kívül Orbán vagyoni helyzete - a nyilatkozata szerint - változatlan. Korábban Gulyás Gergely azt mondta, „majd a miniszterelnök úr eldönti, beleírja-e a vagyonnyilatkozatába a Garancsitól kapott repülőutakat”. Eldöntötte, nem írta bele, ahogy semmilyen más ajándékot vagy juttatást sem. A miniszterelnök nagyon ügyesen gazdálkodott, hiszen annak ellenére, hogy nem volt túl sok megtakarítása, saját pénzből fizette oroszországi utazását a labdarúgó világbajnokságra, arról nem is beszélve, hogy ki kellett fizetnie a 345 ezer forintos bírságot, amivel az NVB büntette, amiért a választások előtt óvodásokkal kampányolt.



Gulyás Gergely pénzintézeti számlakövetelése 2018-ban még csak 1,2 millió forint volt, ez az összeg 5 millióra nőtt. 120 174 svájci frankos hitelét továbbra is törleszti. Miniszterként havi bruttó 1 782 100 forintot keres.



Rogán Antal is kiválóan takarékoskodott az elmúlt időszakban: tavaly májusi bevallásában 3,8 millió forintos takarékbetétben elhelyezett megtakarítás szerepel, a friss nyilatkozatban ez a tétel már 39,3 millió. 18,2 milliós, magánszeméllyel szemben fennálló tartozásából azonban semmit sem törlesztett, pedig fizetése 700 ezer forinttal emelkedett. Vagyonát azonban igazából a szabadalmi jogból sikerült növelnie: a Mobilsign Kft. 42,6 milliót fizetett érte.

Lázár János szert tett egy XIII. kerületi, 96 nm-es lakás felére, viszont úgy tűnik, megvált a 2016-ban vásárolt, 2013-as Mercedes-Benzétől. Friss nyilatkozatában így már csak a hat éves Land Rover Defender és a 2018-ban vásárolt BMW 5-ös maradt. Lázárnak ugyanannyi földje, szántója, szőlője van, mint tavaly, de a tavaly bevallott 25 millió forint értékű kötvényeihez képest a mostaniban csak 5 milliónyi szerepel. Eltűnt a 6,8 milliós életbiztosítás is a felsorolásból, készpénzből viszont több lett: a korábbi 4 millióhoz képest most 6 milliós tétel a nyilatkozatában. Bankszámláján 6 millió forint van. Tartozásai jelentős mértékben csökkentek: az 55 milliós, pénzintézettel szembeni tartozása 55 millióról 35 millióra csökkent, magánszemélyekkel szembeni tartozását pedig 30 millióról 20 millióra sikerült lenyomni. Eladott viszont egy jelentős értékű műtárgyat 16 millióért. Bevallása szerint földbérleti díjakból és osztalékból több bevétele van, a tavalyi éves 10 millióhoz képest most 14,5 milliós összeget jelölt meg. A kormánybiztos friss nyilatkozatában is szerepel a batidai kastélyhoz köthető Grosswiese Befektetési Zrt., ahol Lázár részvényes.

Bánki Erik folytatta az elképesztő tempójú expanzióját a baranyai termőföldeken. A gazdasági bizottság fideszes elnöke 2017-ben kezdte el nagyobb ütemben bővíteni a birtokait, amikor az addigi 42 hektáros területe 190 hektárra nőtt. Majd 2018-ban tovább terjeszkedett, és nyáron már 231,9 hektáros volt a 15 földterületből álló birtoka. A június óta eltelt időszakban ehhez sikerült még hozzácsapnia 55,6 hektárt, így ma már 269,5 hektáron gazdálkodhat.

Ezen kívül tavaly januárban a romániai cégein keresztül még Erdélyben is volt több mint száz hektárnyi földje. A hagyományokhoz híven ezeket idén sem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában, mivel Bánki szerint abban csak a közvetlenül általa birtokolt területeknek kell szerepelnie. Tavaly ugyanerre hivatkozva egy 133 négyzetméteres lakást is kihagyott a nyilatkozatból. Ez idén sem került be, csak a 47 négyzetméteres ürömi lakását láthatjuk.

A nagy terjeszkedés közben Bánki készpénzállománya 5,4 millióról 3 millióra csökkent, és a bankszámlájáról is eltűnt 16 millió forint. Közben valakinek kölcsönadott még 25 millió forintot. Ugyanakkor június óta a bankkal szembeni tartozása 15 millió forinttal csökkent (most 225 millió forint), ugyanakkor magánszemélyeknek 28 millióval tartozik. A HP Agro nevű cégéből 95,7 milliós osztalékot vett ki, az Agro Future-ből pedig 8,6 milliót. Földalapú támogatásként valamivel több mint 4 millió forintot kapott.



Szijjártó Péter számláján majdnem 3 millió forinttal több van, mint tavaly, de a szülei felé fennálló 30 milliós tartozását nem törlesztette. A kölcsönt négy évvel ezelőtt kérte, amikor vásároltak Dunakeszin egy 400 négyzetméteres ingatlant 167 millió forintért. Családon belüli kölcsön szerepel Kocsis Máté bevallásán is, a jelek szerint a 28 milliós kölcsönből ő sem törlesztett. A képviselő fizetése 485 ezer forinttal nőtt.



Semjén Zsolt fizetése tavaly június óta megugrott 531 ezer forinttal, vagyis 1 633 300 forintot vihet haza havonta. A vagyoni helyzete nem változott érdemben a fél évvel ezelőtti vagyonnyilatkozata óta: még mindig van nála 4 millió forint készpénz, és valaki még mindig tartozik neki másfél millióval. Az ajándékoknak fenntartott részt idén is teljesen üresen hagyta, szóval nem innen fogjuk megtudni, hova vitték el vadászni.

Kósa Lajos vagyoni helyzete papíron nem sokat változott, bankszámláján 600 ezer forinttal kevesebb van, mint tavaly, viszont sikerült csökkentenie a bankkal és egy magánszeméllyel szemben fennálló tartozását is. Nyilatkozatában ajándék nem szerepel. Aggódnia azonban nem kell, 83 éves édesanyja sikeres üzletasszony, épp most fogott új bizniszbe.

Ungár Péter tavaly már névleg kiszállt a családi érdekeltségbe tartozó Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.-ből, részvénycsomagját vagyonkezelőre bízta, így ez a tétel nem is szerepel legfrissebb bevallásában. Szerepel viszont, hogy 45 százalékos részesedést szerzett a szombathelyi ugytudjuk.hu-t kiadó Kő A Mezőn Nonprofit Kft-ben.



Nacsa Lőrinc újoncként mutatott be második kerületi lakásméret-növekedést: tavaly májusi nyilatkozatában még egy 76 négyzetméteres, a mostaniban már 134 nm-es lakás egyik tulajdonosaként szerepel. A korábbit 2013-ban vásárolták, az új, jóval tágasabb lakást 2018-ban. Ezen kívül tulajdonosa egy 36 nm-es, III. kerületi lakásnak is, ez korábbi nyilatkozatában is szerepelt. Tavaly még 3 millió forint névértékű kincstárjegyet tüntetett fel, ez a friss bevallásban alig több mint 1 millió forintra apadt. Tartozása tavaly még nem volt, ez változott, idén 2,3 milliós pénzintézettel szembeni tartozás és 3,6 milliós, magánszemély felé fennálló kölcsön szerepel a nyilatkozatában. Böröcz László vásárolt egy 2016-os Skoda Octaviát. Készpénzállományát csupán 200 ezer forinttal tudta növelni, a tavalyi 1,4 millióhoz képest az ideiben 1,6 millió forintos tétel szerepel.

Tállai Andrást nem vágta földhöz, hogy már nem neki kell irányítania a NAV-ot. Azóta összesen 956 ezerrel emelkedett a havi fizetése. Tavaly nyár óta az államtitkári fizetése 300 ezer forinttal nőtt, de a képviselői munkáját még jobban megbecsülik, mert az majdnem a korábbi négyszeresére emelkedett. Így összesen már havi 2,1 milliót vihet haza.

Szatmáry Kristóf az elmúlt fél évben nagyban tudta növelni a megtakarításait. Miközben kötött egy 800 ezer forintos biztosítást az Allianznál, a készpénzállománya 2-ről 3 millió forintra nőtt, és a bankszámláján is 5 millió forinttal több pihen (12 millió). Ezen kívül még más szerződés alapján 16 millió forinttal tartoznak neki. Miniszteri biztosként is a többet keres 200 ezer forinttal, és a képviselői fizetése is majdnem megötszöröződött, vagyis így a két állásból több mint 2 millió forintot vihet haza havonta. A mostani bevallásában már nem szerepel az 50 százalékos tulajdonrésze a családi zöldségcégében.

Csöbör Katalin növelte ingatlanjai számát, 2018-ban egy 160 négyzetméteres házat vett Miskolcon. Ehhez valószínűleg hitelt vett fel, legalábbis a korábbi, kétmilliós bankkal szembeni tartozása 35,5 millióra nőtt. Az 1,4 milliárdos csalással gyanúsított Simonka György nyilatkozatában nincs túl sok újdonság, talán csak az, hogy bankszámláján a tavalyi 2841 forinthoz képest már 5660 forint van.

Gyurcsány Ferenc továbbra is vagyonos ember, bevallása szerint 298 milliós osztalékot vett ki cégéből, az Altus Portfólió Kft-ből, ezen kívül nem történt jelentős változás a tavalyi bevalláshoz képest.

Novák Katalinnak eddig is rengeteg ingatlanja volt, ebben nincs is változás, de friss nyilatkozata szerint ezek közül már egyet sem ad bérbe, pedig tavaly még évi 2,1 milliós jövedelme volt belőle.

Szél Bernadett vagyoni helyzetében csupán az a változás, hogy tavaly még nem volt tartozása, most viszont feltüntetett egy 2 milliós kölcsönt, melyet egy magánszemély nyújtott neki.

Ajándékot nagyon kevés képviselő vallott be, üdítő kivétel Potápi Árpád János, aki könyveket és italokat tüntetett fel 100-100 ezer forint értékben, illetve egy 65 ezer forintos székely mentét és egy 250 ezer forintos székely népviseletet.