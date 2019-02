Magyar tanárok beszéltek a CNN-nek arról, hogyan lett szitokszó az iskolákban a migráns

A CNN weboldalán megjelent egy cikk, amiben magyar tankönyveken és tanárok vallomásain keresztül mutatják be a magyar kormány migránsellenes hergelésének társadalmi hatásait. A cikkben előkerül az iskolai tankönyv, amiben a multikulturalizmusról szóló szövegrészt a Keleti-pályaudvarnál sátrazó migránsok képe illusztrálja, a szöveg mellett pedig ott az idézet Orbán Viktortól, miszerint:

„meg kell becsülni, hogy Magyarország homogén ország”.



A CNN tanárokat és könyvkiadókat is megszólaltatott, akik szerint az Orbán-kormány a saját képére formálná a magyar oktatási rendszert, és nacionalistává, idegenellenessé nevel. „A migráns mára szitokszó lett a gyerekek között is” – mondta Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke . Ha pedig egy tanár kimondja a „zsidó”, a „cigány” vagy a „szlovák” szót a tanteremben, akkor a diákok gyakran oldalba bökik egymást és vihorásznak. Miklósi szerint az is gond, hogy a migrációval kapcsolatban a CNN által is bemutatott példa semmit nem közöl a migrációs problémák valódi okairól, csak azt, hogy mit gondol minderről a miniszterelnök. (via hvg.hu)