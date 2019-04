Attenborough nem finomkodik: itt van 2019 legfontosabb dokumentumfilmje

„Évezredek óta ez a legnagyobb fenyegetés, amivel szembenézünk.”



Ezzel a mondattal kezdődik a Climate Change: The Facts (Klímaváltozás - A tények) című dokumentumfilm, és attól, hogy ezt David Attenborough ikonikus-hipnotikus narrátorhangján halljuk, még sokkal súlyosabbnak tűnik. Attenborough-t az utóbbi években egyre komolyabb kritikák érték, amiért kétségtelenül lenyűgöző filmjeiben úgy mutatja be a természet csodáit, hogy közben nem foglalkozik eléggé azzal, hogy ez a világ folyamatosan pusztul. A Kék bolygó 2-ben aztán már megjelent ez a szempont, a legutóbbi netflixes Mi bolygónk című sorozatnak pedig már részben ez is volt az alapja.

De ez még csak a kezdet volt a BBC-n megjelent klímaváltozás-filmhez képest.

A Climate Change: The Facts már egyáltalán nem finomkodik. Ott vannak benne a tények, például, hogy a valaha mért legmelegebb évek közül 20 az elmúlt 22 évben volt, vagy hogy a grönlandi jégtakaró ötször olyan gyorsan olvad, mint 25 évvel ezelőtt. Ott vannak benne az elképesztően látványos felvételek: erdőtüzek belülről, leomló jéghegyek nagytotálban, a lassan víz alá kerülő louisianai közösség közelről.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

És ami még fontosabb: egyértelműen megjelennek a filmben a politikai szempontok, szó van arról, hogy a felmelegedésről már régóta lehetett tudni, mégis erősebb volt az olajipari- és egyéb cégek PR-kampánya, mint az a felismerés, hogy tenni kellene valami ez ellen.

A film utolsó harmada aztán arról szól, hogy még nincs minden veszve, azonnali cselekvéssel lehetséges változtatni - és természetesen megszólal az ügy szimbolikus figurájává vált Greta Thunberg is.

A Climate Change: The Facts április közepén jelent meg, eddig hárommillióan nézték meg Nagy-Britanniában, és jelentősen hozzájárult az újfajta ellenállási mozgalom hangulatához.

David Attenborough a héten azt mondta, a tüntető fiatalok felháborodása teljesen jogos, mert az előző generációk szörnyű dolgokat tettek a bolygóval. „A fiatalok megértették a tudományos eredményeket, a mi generációnk viszont nem mutatott jó példát.”

