Szijjártó: A kormány nem támogatja, hogy Brüsszel az autóipar versenyképességét a környezetvédelemre hivatkozva korlátozza

Magyarország nem támogatja, hogy Brüsszel az autóipar versenyképességét a környezetvédelemre hivatkozva ésszerűtlenül korlátozza – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) járműipari konferenciáján, Budapesten.

Szijjártó Péter azt mondta, a környezetvédelmet EU-s szinten is a versenyképességi szempontokkal összhangban kell érvényesíteni. Szerinte a kettő között meg lehet találni a hosszú távú egyensúlyt anélkül, hogy mindez értelmetlen beruházásokkal, erőltetett fejlesztésekkel hátráltassa a sok millió embernek munkát adó európai autóipart. Az ilyen intézkedések Magyarország autóiparát, versenyképességét és munkahelyeit is érintenék, a kormány ezért csak arányos és átgondolt intézkedéseket támogat ezen a téren is – mondta Szijjártó az MTI szerint.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Póser Zoltán, EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója a Debrecen mellett épülő BMW-gyár építési területén 2019. május 21-én. Fotó: Kovács Márton/KKM/MTI/MTVA

Vagyis – ha jól értem – Magyarország tiltakozik az ellen, hogy a magyar adófizetők pénzével jól megtámogatott, nagyon nyereséges autógyártókat bárki rákényszerítse környezetvédőbb autók gyártására. Ehhez azért biztos lesz egy-két szava Áder Jánosnak, a bolygó kapitányának!

Egyébként itt írtunk arról, hogy a Fidesz a jelek szerint kezdett ráfordulni az Európa-szerte megerősödő zöldekre, de Szijjártó mostani nyilatkozata nem újdonság, a kormány régóta védi az autóipart, ami fontos pillére a magyar gazdaságnak. A kormány nemrég a német autóipar érdekében be is avatkozott egy EU-s perben egy túl szigorúnak tartott károsanyag-kibocsátási kvóta miatt.