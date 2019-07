Puzsér válasza Karácsonynak: A kapcsolatunk ott tört el, amikor a lakásomon a pofámba hazudtál

„Örömömre szolgál, hogy alkalmam nyílt ismertetni általad hamisan interpretált szavaimat nyolc hónap távlatából” - írja Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt, aki nyílt levélben reagált a 444 Karácsony Gergely-interjújára.



Az interjúban többek között megkérdeztük Karácsonyt arról is, hol romlott el a viszony közte és Puzsér között, miközben korábban jóban voltak, 2010-ben még az LMP kampányán is együtt dolgoztak.

Karácsony azt mondta:

„Huszonöt éve ismerjük egymást. Ott tört el (a kapcsoltunk), amikor azt a stratégiát alakította ki, hogy neki akkor lesz szavazója, ha engem támad. Itt ült ebben a fotelben, amikor ezt kimondta. Neki én vagyok az ellenfele, nekem meg Tarlós és a Fidesz helytartói.”

Puzsér viszont így válaszolt Karácsonynak címzett nyílt levelében:

„A kapcsolatunk akkor tört meg, amikor 2010-ben a lakásomon Farkas Attila Márton jelenlétében a pofámba hazudtad, hogy nem leszel parlamenti képviselő, aztán négy napra rá az lettél – ekkor már tizenöt éve ismertelek, de csak itt tűnt fel, hogy hazudozol. A következő években keserűen szemléltem, amint mindent és mindenkit elárulsz, amiért és akivel egykor politizálni kezdtél, hogy te lehess a velejéig rothadt Szocialista Párt plakátarca.”

Az a rész pedig, hogy „itt ült ebben a fotelben, amikor ezt kimondta”, Puzsér szerint így nézett ki:



„Valóban elmondtam, hogy ha elindulsz, a hazug identitásodban kell, hogy kihívjalak; ha elindulsz, nem lesz más választásom, mint megmutatni a budapestieknek, hogy ki is vagy te a fémkeretes szemüveged meg a bugyiszaggató mosolyod mögött. Azt javasoltam, hogy lépj vissza. Ne az én javamra, hanem egy pártkötődés nélküli civil javára, és akkor az ő javára én is visszalépek: álljunk be mögé mindketten, mert se Budapestnek, se nekem nem hiányzik az a kampány, mely szerint ki is valójában Karácsony Gergely. Azt reméltem, megérted, hogy ez a kampány neked sem hiányzik. Kértelek, hogy álljunk be együtt egy győztes jelölt mögé, akinek nincsenek parkolási ügyei, aki nem akart egy éve miniszterelnök lenni, aki képes lehet középről és jobbról is választókat megszólítani. Mindketten tudjuk, hogy ez nem te vagy, Gergő. Arra kértelek, találjuk meg közösen Budapest Márki-Zay Péterét.

Te ezt visszautasítottad, hisz nem azért tart a NER meg a Szocialista Párt, hogy Tarlós Istvánt leváltsd, hanem hogy ne engedj megképződni semmilyen alternatívát. S ha nyernél is, ugyanolyan jól elüzletelnének a kezed alatt az MSZP-s meg a fideszes bűnözők, mint Zuglóban, mert bárki és bármi képviseletére alkalmatlan vagy: mindent előterjesztesz, amit rendelnek tőled – legfeljebb tartózkodsz a szavazásnál.”

Puzsér szerint egyébként Karácsony hülyének nézi a választóit, amikor azzal az érvvel zárja ki további háttéralkuk lehetőségét a Fidesz és az MSZP között, hogy amikor ő főpolgármester lesz, „a Fidesz a fasorban sem lesz a fővárosi politikában”.