Macronnak még kapóra is jöhet, ha az erdőtüzek miatt blokkolja a kereskedelmi megállapodást Brazíliával

A francia és az ír kormány péntek délután bejelentette, hogy amennyiben Brazília nem veszi komolyan a környezetvédelmet, akkor nem írják alá az Európai Unió történetének egyik legfontosabb kereskedelmi megállapodását Brazíliával és három másik dél-amerikai országgal.

Ezt elsőre könnyű úgy értelmezni, hogy a környezetért aggódó, progresszív európai országok most végre a sarkukra álltak, és a pénztárcájuknál fogva vezetik jó irányba az erdőirtásra buzdító brazil elnököt. A stratégia akár sikeres is lehet, hiszen Bolsonaro történelmi fontosságúnak nevezte a megállapodást, de az első kommentárok gyorsan rámutattak, hogy az ún Mercosur-országokkal kötött üzlettel Macronnak eddig is sok problémája volt.

Az elnök megtekinti a francia húst Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Az Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay alkotta csoporttal két évtizedes tárgyalások után júniusban kialkudott egyezmény az EU történetének legnagyobb értékű kereskedelmi megállapodása lehet, ha aláírják. Röviden arról szól, hogy az európai országok vámmentesen vagy jóval kedvezményesebben szállíthatnának ipari termékeket, autókat Dél-Amerikába, míg a Mercosurt támogatnák különböző mezőgazdasági termékek exportjában.

Éppen ezért, ahogy júliusi cikkünkben írtuk, „a nagyobb agrárországok, mint Franciaország, Írország vagy Lengyelország már eleve húzták a szájukat a hirtelen beáramló és olcsóbb latin-amerikai termékek miatt”. A másik hangosan tiltakozó csoport az európai zöldeké, akik szerint az egyezmény felgyorsítaná az évtizedek óta tartó erdőirtásokat. Mert ha Brazília jóval több marhahúst, baromfit, cukrot, gyümölcsöt exportálhatna, annak megtermeléséhez újabb mezőgazdasági területeket kellene felszabadítani az országban, vagyis erdőket kellene kivágni.

Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Macron a júniusi megállapodás előtt figyelmeztette is Bolsonarót, hogy nem írja alá a megállapodást, ha eszébe jut kiléptetni Brazíliát a párizsi klímaegyezményből. „Ennek egyszerű oka van. Mi arra kérjük a gazdáinkat, hogy ne használjanak rovarirtó szereket, arra kérjük a cégeinket, hogy kevesebb szént termeljenek. Ennek ára van, amit a versenyképességünk fizet meg” - mondta Macron a júniusi G20-csúcs előtt. Ezzel a nagyon erős francia mezőgazdasági lobbi azon aggodalmát veszi át, miszerint a környezetvédelmi szabályok miatt drágább termékeik nem tudnak versenyezni az olcsóbb brazil áruval.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség vezetője azt mondta az Euraktivnak, hogy „be kell húzni a fékeket”, és a jövőbeli megállapodásokat úgy kell kialakítani, hogy az elsősorban az embereket és a természetet védje. Az EU soros elnökségét ellátó Finnország pénzügyminisztere azt mondta, az EU-nak meg kell fontolnia a brazil marhahús behozatalának tilalmát, hogy ezzel szabjanak gátat a további erdőirtásnak.