Johnsont sarokba szorították, már csak önmaga megbuktatásával próbálkozhat

Boris Johnson rövid miniszterelnöksége összes parlamenti szavazását elbukta eddig.

Miután a képviselők megszavazták a megállapodás nélküli Brexitet megtiltó törvényjavaslatukat, leszavazták Johnson indítványát az előrehozott választásokról.

Johnsonnak így kevés lehetősége maradt, és mindegyik miniszterelnöksége végét jelenti.

Kérhet maga ellen bizalmatlansági indítványt, vagy benyújthatja lemondását.

Az előbbi esetben akár még a Munkáspárt is megszerezheti a hatalmat a lázadó konzervatívok támogatásával.

Boris Johnson távozóban a Parlamentből. Fotó: OLI SCARFF/AFP

Boris Johnsonnak nem sikerült javítania eddigi 0 százalékos parlamenti mérlegén: a keddi parlamenti veresége után, mely során pártja hivatalosan is kisebbségbe került a brit alsóházban, a három szerdai szavazáson is vereséget szenvedett. A képviselők második és harmadik olvasatban is megszavazták Hillary Benn törvényjavaslatát, amely megtiltja, hogy Nagy-Britannia Johnson tervei szerint október 31-én alku nélkül is kiléphessen az Európai Unióból, utána pedig leszavazták Johnson előrehozott választások kiírását indítványozó javaslatát is.

A szerdán elfogadott törvényjavaslatot még a felsőháznak, a Lordok Házának is meg kell szavaznia. A lordok csütörtök hajnalig tartó vita után, magyar idő szerint fél három körül végül is megállapodtak, hogy a javaslatot legkésőbb pénteken este ötig (magyar idő szerint hatig) visszaküldik a képviselőházba. Vagyis nem lesz obstrukció, a képviselőház még az ülésszak szeptember 12-i felfüggesztése előtt megküldheti azt a királynőnek kihirdetésre.

Nem jött be a trükk



De most kanyarodjunk vissza Johnson késő éjszakai, negyedik parlamenti vereségéhez. A miniszterelnök két napja még azt nyilatkozta, hogy "nem akarok választást, és maguk sem akarnak választást". Mégis, miután a képviselők elfogadták a Brexit elhalasztását kérő, az alku nélküli kilépést megtiltó törvényt, Johnson benyújtotta javaslatát az előrehozott választásokról - a terve az volt, hogy még az október 17-i EU-csúcs előtt választást tartsanak, amit reményei szerint megnyerhet, így megerősödött legitimációval mehetne Brüsszelbe egy olyan parlamenttel maga mögött, amit a brit közjog szerint nem kötnek az előző parlament döntései, vagyis akár el is törölheti az alku nélküli kilépést tiltó törvényt. A parlament feloszlatásához és az új választás kiírásához kétharmados többségre lett volna szüksége, ami a Munkáspárt szavazataival meg is lehetett volna. De csak 298 képviselő szavazta meg, vagyis nemhogy a képviselők szükséges kétharmada, még csak egyszerű többsége se támogatta.

A szavazás után Johnson arról beszélt, hogy Jeremy Corbyn "az első ellenzéki vezető országunk demokratikus történetében, aki visszautasít egy választási kihívást". Corbyn, a Munkáspárt vezére amúgy jelezte, hogy pártja készen áll az előrehozott választásra, és támogatja is azt, de csak abban az esetben, ha már kihirdették a kilépés nélküli Brexitet megtiltó törvényt. Johnson ötletét, hogy október 15-én, vagyis még az október 31-i határidő előtt tartsák a választást, a Hófehérkének kínált almához hasonlította. A kisebbik ellenzéki párt, a Liberális Demokraták ugyanezen az állásponton vannak, ők is csak a Brexit határidejének elhalasztása után hajlandók belemenni az előrehozott választásba.

Mi jöhet még?

Johnsonnak még vannak jogi lehetőségei a parlament feloszlatására és új választások kiprovokálására. Mivel elvesztette a többségét, kezdeményezhet bizalmi szavazást is. Amennyiben azt elvesztené, a 2011-ben elfogadott, a parlament mandátumát öt évben rögzítő törvény alapján a parlamentnek fel kell oszlatnia magát, és új választásokat kell kiírni. A törvény alapján a parlamentnek ezután még 14 napja volna arra, hogy újabb bizalmi szavazást kérjen, esélyt adva arra, hogy más pártok támogatásával kisebbségi kormány alakulhasson. Mivel a rendezetlen kilépést ellenző képviselők többségben vannak, elméletileg volna esély egy többségi koalíció kialakítására a lázadó tory képviselők támogatásával.

Ha mégsem sikerülne kormányt alakítani, akkor Johnson azt is kérheti a királynőtől, hogy a választásokig átmenetileg nevezzen ki valaki mást helyette ügyvivő miniszterelnöknek, aki végrehajtja a törvényben előírtakat és benyújtja a halasztási kérelmet az EU-hoz.

Amit aztán még Brüsszelnek is jóvá kell hagynia.

Talán a parlamenti ülésszakot sem tudja berekeszteni

Ha ennyi kudarc nem volna elég, Johnson ma egy másik fronton is vereséget szenvedhet. Egyik első miniszterelnöki intézkedéseként Johnson augusztusban kezdeményezte a királynőnél a parlament őszi ülésszakának berekesztését. Mivel a királynőnek ebben nincs mérlegelési joga, a miniszterelnök kérésére legkésőbb szeptember 12-ével el is rendelte az ülésszak berekesztését.

Johnson indítványát azonban egy aktivista, Gina Miller megtámadta a Legfelsőbb Bíróságon. Miller komoly támogatókat állított maga mellé, többek között azt a John Majort, aki Johnson előtt utoljára élt ezzel a rendkívüli eszközzel, a parlamenti ülésszak felfüggesztésével. A Guardian tudósítása szerint a bíróság még csütörtökön meghallgatja, és akár dönthet is az ügyben. Johnson arra hivatkozott a királynőhöz beadott indítványában, hogy a parlament felfüggesztésére a kormányprogram kidolgozása miatt van szüksége. Miller szerint valójában azonban csak azt akarta megakadályozni, hogy a parlament felülvizsgálhassa a kormány Brexittel kapcsolatos terveit, és megakadályozhassa a megállapodás nélküli kilépést.

A skót legfelsőbb bíróság szerdán már döntött ebben az ügyben, és elvetette Miller indítványát, de a Guardiannek nyilatkozó alkotmányjogászok szerint neki és támogatóinak erős jogi érvei vannak, így csütörtökön akár a szerdaival ellentétes döntés is születhet. De akárhogy is dönt a bíróság, szinte biztos, hogy a vesztes fél megfellebbezi a döntését, így végső ítélet majd csak szeptember 17-én születhet. (Via The Guardian 1, 2, 3, BBC)