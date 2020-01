Idén kimaradtak a megtakarítások Orbán Viktor vagyonnyilatkozatából

A szokásos menetrend szerint idén is felkerültek a parlament honlapjára a képviselők vagyonnyilatkozatai, amikből kiderül, mennyit vallanak be a vagyonukból. Pénteken meg is írtuk, mennyire nevetségesen gyenge lábakon áll az önbevallásos rendszer.

Elég volt megnézni Orbán Viktor hivatalos vagyongyarapodását, aki tavaly év elején 1,3 millióra tudta feltornázni a megtakarításait, de úgy tűnik 2019 nála is kemény év volt, mert az idei nyilatkozata szerint ez az összeg eltűnt.

Ugyanakkor örömteli hír, hogy a feleségével közös jelzáloghiteléből viszont sikerült pont 1,3 millió forintot lefaragniuk, így már csak 2,1 millióval lógnak a banknak.

Az ajándékba kapott utazásokat és focimeccseket idén sem tüntette fel.