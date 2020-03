637 kilométer hosszú fallal védenék Európát a globális felmelegedéstől

A tengerszint emelkedése miatt fallal akadályoznák meg, hogy Európa több települését elöntse a víz. A falat a tengerben Skócia és Norvégia között húznánk fel, valamint Franciaország és Dél-Anglia között, írja az MTI egy holland-német kutatás alapján.

A gát Skócia és Norvégia közötti szakasza 476 kilométer hosszú lenne, Anglia és Franciország közötti pedig csak 161 kilométer.

Holland Királyi Tengerkutató Intézet egyik kutatója, Sjoerd Groeskamp szerint a gát technikailag teljesen kivitelezhető lenne.



„Az Északi-tenger maximális mélysége Franciaország és Anglia között mintegy száz méter, Skócia és Norvégia között átlag 127 méter, a norvég partoknál maximum 321 méter. Jelenleg képesek vagyunk arra, hogy 500 méter mélységet meghaladó fix platformokat építsünk” - állítja.

A gát megépítése nagyjából 250-500 milliárd euróba kerülne, ami a védelemre szoruló észak-és nyugat-európai országok GNP-jének alig egy százaléka 20 éven át. Bár ez a költség hatalmas, a kutató szerint sokkal többe fog kerülni a károk helyreállítása, és a probléma kezelése, ha a vízszint drasztikusan megemelkedik a partok közelében.



A fal építése természetesen az élővilágra is hatással lenne, és apály-dagály jelenség is megszűnne, így a tenger nem tudná szállítani a tápanyagokat és hordalékokat. Az Északi-tenger gyakorlatilag egy édesvízi tóvá változna. A kutató éppen ezért nem is tartja végleges megoldásnak, inkább csak figyelmeztetésnek szánja a kutatás eredményeit. (MTI)