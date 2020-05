Országos Roma Önkormányzat: A bűnnek nem színe van, hanem elkövetője, a felelősségről pedig nem politikai érdekemberek fognak dönteni

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

„A Deák téri kettős emberölés kapcsán szélsőséges nézeteket valló radikális politikai erők, újabb- és újabb támadást intéznek Magyarország minden cigány származású polgára ellen” - írja közleményében az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ), amit az után adtak ki, hogy a Toroczkai László-féle Mi Hazánk a rendőrség figyelmeztetése ellenére sem fújta le csütörtök délutánra meghirdetett vonulását.

A terv szerint a kiugrott jobbikosok által alapított, szélsőjobboldali párt hívei az ORÖ Dohány utcai székházától vonulnak majd a Deák térre, mert szerintük „minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az elkövetői kör többsége a cigány kisebbséghez tartozik”.

„Nem tudjuk kiknek az érdekeit képviselik ezek az emberek, kik támogatják őket, de a közelmúlt történéseiből következtetni tudunk, hogy egyre jobban erősödik az ellenséges hangulatkeltés az ártatlan roma emberek és a romák többségével szemben” - áll az ORÖ közleményében. A szervezet szerint a Mi Hazánk tagjai „valószínűleg a »szemet-szemért, fogat-fogért« elvet jobban tudnák képviselni, mint a jelenlegi jogrendet elismerni”.

A Hatvannégy Vármegye molinója a Mi Hazánk miskolci tüntetésén , februárban Fotó: botost/444.hu

„Véleményünk szerint Novák Előd és társai, valamint a pártvezér Toroczkai László hisznek abban, hogy a cigányellenességükkel, a cigányok hátán ők is felküzdhetik magukat a parlamenti képviselők közé, ami már eleve megcsúfolása lenne a parlamenti demokráciának, olyan választókat feltételezve, akik a magyar cigányokat gyűlölik. Reméljük, hogy nem így van. Reméljük, hogy a többség érti ezeknek a provokációknak az okát!”

Az ORÖ azt írja, ha a gyilkosságot valóban romák követték el, akkor sincs jelentősége a származásuknak.

„Véleményünk szerint a bűnnek nem színe van, hanem elkövetője, egyéni felelősséggel, amit a bíróság állapít meg, nem pedig néhány politikai érdekember, akik akár mások politikai szolgálatában is állhatnak.” Az ORÖ azt kéri, senki ne dőljön be a „provokációnak, mert ezzel olajat öntenénk az amúgy is cigányellenes tömegek ellenszenvére, ami újabb és újabb provokációkhoz vezethet. Nem akarunk egy újabb romák sérelmére elkövetett emberölés sorozatot, de nem is félünk senkitől!”