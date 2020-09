Az őszi sztár és az örök bánya

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szijjártó és tanítványa

Minden szezonnak megvan a maga belpolitikai sztárja. 2020 nyara egyértelműen az oligarcha haverjával jachtozó Szijjártó Péter volt, akinek minden bizonnyal erős ősze is lesz, viszont most egészen váratlan helyről kapott kihívót: saját maga alól. Menczer Tamás hétfő esti ATV-s interjújáról már tegnap írtunk, de azóta kiderült, hogy a külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára még ennél is nagyobbat alakított. Egyszerűen bekiabált az ATV élő műsorába, amikor nem tetszett neki, amit ott az MSZP-s Kunhalmi Ágnes mond. Emellett szinte jelentéktelen, hogy a Transparency International szerint az egykori sportriporter Menczer valamit benézhetett, amikor újságírókat kezdett listázni. Államtitkár úr kedden sem adta fel, most Lendvai Ildikónak üzengetett különös stílusban.

És ha már lista, valaki a szerkesztőségi listánkon tökéletesen foglalta össze a Menczer-jelenséget: „Szijjártó úgy lett ilyen, hogy Orbánon nőtt fel. És most már látjuk, milyen az, amikor valaki Szijjártón nő fel.” A sportember miniszter viszont nem hagyja magát, azt meg főleg nem, hogy egy beosztottja győzze le a saját pályáján. Egy nap alatt két erős sztori is szállított, egyrészt hogy lehetetlen megtudni, mennyit helikopterezik, másrészt pedig hogy az őt megjachtoztató vállalkozó 91 milliárdos megbízást kapott az államtól egy új Duna-híd megépítésére.

Az örök bánya

Réges-régen, amikor még NER sem volt, az Orbán-családnak már voltak gyanús ügyei. Ezek közül is kiemelkedett a miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek a tulajdonában lévő bányacég, a Dolomit Kőbányászati Kft., amely, ki tudja miért, az üzleti életben szinte elképzelhetetlenül sok profitot tudott termelni.

A Direkt36 friss cikkéből most kiderül, hogy a bánya továbbra is szépen teljesít. Évek óta akadozik az állam egyik legdrágább útépítési projektje, a Budapestet a román határral összekötő M4-es építése. A beruházás kirívó költségeire korábban az Európai Unió is felfigyelt, és még maga Lázár János is tombolt egy kicsit, miután Orbán összeveszett az utat akkor építő Simicska Lajossal, és hirtelen feltűnt, hogy milyen sok pénz megy el rá. Az út azóta is épül, épülget, semmivel sem lett olcsóbb, és továbbra is az a Dolomitok Kft. szállít be, amely 2020-ban a piacvezető bányacégek páratlan árbevételarányos nyereséget tudott elkönyvelni.

Milyen az Index?

Teszik fel időnként a kérdést azok, akik már nem olvassák a kormány lábához szelidített lapot, vagy csak nincs idejük-energiájuk alaposan átnézni az új szerkesztőség munkáját. Energiám nekem sincs erre, de most egy olyan cikket publikáltak, ami szépen demonstrál minden bajt. A frissen miniszterré kinevezett Novák Katalinról írt „portré” a műfajhoz kevés, suta, és ilyen részletek vannak benne:

A családügyi államtitkár Facebook-oldalán egyébként szinte hibátlanul hozza a karriert is építő anya képét, aki nem csupán a családot és a munkát képes egy platformra hozni, de még önmagára és a férjére, Veres István Attilára is van ideje (aki 2013 óta a Magyar Nemzeti Bank pénz- és devizapiaci igazgatója). Novák egyszerre hozza a nagyon emberi politikust, aki ha az edzés miatt elkésik a munkából reggel, mint sok más nő- és anyatársa, a kocsiban sminkel, és újabban saját kezűleg süti már a kenyeret is.

40 nap az özönvízig

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Éppen 40 nap van hátra a november 3-i amerikai elnökválasztásig, és a helyzet is getting hotter, ahogy a nagy pocsolyán túl mondani szokás. Király András most azt foglalta össze, hogy Ruth Bader Ginsburg alkotmánybíró halála milyen földindulásszerű hatással lehet Amerikára. Röviden arról van szó, hogy Trump kapott egy esélyt, hogy évtizedekre árnyat vessen az amerikai politikára, és olyan civilizációs alapkérdésekben, mint a fegyvertartás és az abortusz a konzervatív álláspont kerekedhessen felül hosszú időre.

Eközben az országban, elérte a 200 ezret a koronavírus áldozatainak a száma, de, hogy valami szívmelengetőről is beszámolhassunk, 40 év után bocsánatot kért Mark David Chapman, amiért New Yorkban lelőtte John Lennont. „Ez egy nagyon önző dolog volt” – szögezte le.

Covid-20

Klepto-

Remek cikk jelent meg a Financial Timesban arról, hogy milyen tökéletes párost alakítanak a világban a populista politikusok és a kleptokrata tolvajok. Természetesen Magyarország is felbukkan benne. Mindenkinek ajánlom, hogy jól jegyezze meg belőle az alábbi mondatot:

Az autokrácia gyakran csak egy eszköz; az igazi cél a kleptokrácia.

Balázs hazatér

Fotó: HACS

Kedden hivatalos lett, ami már hetek óta nyílt titok volt: Dzsudzsák Balázs visszatért Debrecenbe, ahonnan 2008-ban először szerződött külföldre. 12 év alatt sok minden változott, de még így is nagyon szomorú, hogy a 33 éves, nem is olyan rég még a válogatott kapitányi karszalagját viselő Dzsudzsák egy NB2-es csapatba jött haza levezetni. Hogy ezért pontosan mennyi pénzt kap, azt sajnos nem tudni, mert hiába vették az idei kiesés után a DVSC-t önkormányzati tulajdonba, azt nem árulják el, hogy mennyi közpénz vándorol át a játékos zsebébe. Dzsudzsák mindenesetre leszögezte, hogy őt nem a pénz érdekli. Ezt legutóbb akkor szögezte le, amikor az első ígéretes külföldi játékosévei után Hollandiából Oroszországba szerződött, ahonnét aztán csak egyre lejjebb vezetett a karrier. Elő is kaptam a 9 éve írt, Dagesztán Détárija című cikkemet, azt hiszem nem lőttem vele mellé.

Most viszont mellélőttem, mert én még múlt héten is azt gondoltam, hogy a végén nem fogják megtartani, vagy legalábbis nem nézők előtt fogják lejátszani csütörtökon Budapesten az európai Szuperkupa-döntőt. Az UEFA tényleg emberkísérletként tekint erre a meccsre, a kísérleti alanyok véleményére pedig senki sem kiváncsi. Az viszont vicces közjáték volt kedden, hogy egy ideig úgy tűnt, Orbán Viktor az Európai Tanács rendkívüli csúcsértekezlete miatt Brüsszelben lesz a meccs idejében, de aztán kiderült, hogy október elsejére halasztják a csúcsot, mert az ET elnöke, Charles Michel covid-fertőzöttel érintkezett, és karanténba került. Nem a szuperkupa lesz egyébként az egyetlen sporttémájú emberkísérlet Budapesten, október 3-4-én ugyanis olyan fitneszbulit tart a Rogán Cecília-féle Fitbalance a Sportarénában, amin nincs 500 fős limit, és még maszkot sem kell hordani

