Terror Bécsben és az amerikai választás

Kellemes kedd reggelt! Ma akár 22 fok is lehet. De 17 simán.

Ez a Reggel 4, a 444 reggeli hírlevele.

TERROR BÉCSBEN

Fotó: ROLAND SCHLAGER/AFP

Hétfőn este nyolc óra után fegyveresek jelentek meg a Seitenstettengasse utcai zsinagóga környékén Bécsben. Egyelőre nem világos, hogy maga a zsinagóga volt-e a célpont, az épületben nem voltak emberek. Az automata fegyverekkel támadó terroristák ezután a nyílt utcán kezdtek lövöldözni, több embert meglőttek. Amit biztosan tudunk:

Három halott van, köztük egy elkövető is. A másik kettő egyszerű járókelő.

Több súlyos sérült is van, köztük rendőrökkel.

A bécsi rendőrség szerint „iszlamista motiváció” áll a támadás mögött

Sajtóinformációk szerint a lelőtt terroristán öngyilkos merényletekhez használatos bombamellény is volt, a hátizsákjában pedig nagy mennyiségű lőszer.

Legalább egy elkövető még szökésben van, Bécsben hajtóvadászat indult.

A belügyminiszter a bécsieket felszólította, aki teheti maradjon otthon, a belvárost mindenképpen kerüljék. Karl Nehammer szerint „ez volt hosszú évek óta a legnehezebb nap Ausztria számára”.

Volt egy terrortámadás hétfőn Afganisztánban is, ahol legalább tíz diák meghalt, amikor fegyveresek rontottak be a kabuli egyetemre.

45. VAGY 46.

Ma eldől, hogy Donald Trump marad-e még négy évre, vagy Joe Biden lesz az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke. Amit mindenképpen észben tartani kedden:

Lehet, hogy magyar idő szerint szerda reggel úgy ébredünk fel, hogy még nincs eredmény. Minél tovább nincs eredmény, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nagyon csúnya vége legyen a 2020-as amerikai elnökválasztásnak.

Az országos közvéleménykutatások átlagában Biden körülbelül 8,5 százalékkal vezet Trump előtt, de ezek lényegtelenek. Az számít, mi történik abban a néhány államban, ahol nem borítékolható előre valamelyik jelölt győzelme. Ezekben is Biden vezet, de nem bombabiztos előnnyel. Ha elbukja Floridát – ami reális – és főleg ha Pennsylvaniát – ami meglepetés lenne –, nagy bajban van.

Igen, a közvéleménykutatók 2016-ban tévedtek. Most legalább kétszer akkorát kellene tévedniük Trump győzelméhez, ami csak úgy lehetséges, ha semmit nem tanultak a 2016-os hibáikból.

Trump hétfőn délután Pennsylvaniában kampányolt, és többek közt azt is közölte, hogy „amikor csak találkozunk, Jon Bon Jovi megcsókolja a seggem”.

A legérdekesebb adat Trumpról: szemben az előző hat amerikai elnökkel, az ő népszerűsége gyakorlatilag nem változott, négy év alatt végig 42-43% körül mozgott. Van egy bázisa, amit nem túlzás már szektának nevezni, de azon túl semmi.

Mekkora a választás tétje számunkra? Radikálisan máshogy alakult volna Magyarország sorsa az I. és a II. világháború, vagy a hidegháború közben-után, ha nem az nyeri az 1916-os, az 1944-es vagy az 1984-es amerikai elnökválasztást, aki? Valószínűleg nem, és minden bizonnyal így van ez 2020-ban is.

ELHUNYT „PACI”

Fotó: Halász Júlia

„Sok nem roma család fogadott azzal, hogy végre van egy roma ember, aki be mer egyáltalán kopogni, és vannak elképzelései a kerületről. Elment ezzel egy-két perc, aztán mindig tudtunk beszélgetni.”

– Ezt az a Balogh Lajos „Paci” nyilatkozta a 444-nek tavaly októberben, aki az egyik motorja volt az ellenzék józsefvárosi győzelmének az önkormányzati választáson. Balogh most mindössze 28 évesen lett a magyarországi koronavírus-járvány 1865. halálos áldozata. Néhány napja már kórházból, de még jó humorát megőrizve írt a Facebookra. Pikó András és Karácsony Gergely is megrendülve írtak a haláláról.

ORVOSOK

Mivel a hivatalos szervek erről szándékosan nem közölnek semmilyen érdemi információt, egyre nehezebb megtudni, hogy pontosan mi történik azokban a magyar kórházakban, ahol koronavírusos betegeket látnak el. Szurovecz Illésnek most sikerült beszélnie a Magyar Orvosi Kamara Borsod megyei vezetőjével, Csilek András infektológussal, aki úgy foglalta össze a mostani állapotot, hogy

„egyelőre tartható a helyzet, de vékony a jég, és már repedezik”.

Csilek szerint fel kellene függeszteni a halasztható műtéteket, mert csak így lehetne további orvosi és ápolói kapacitást felszabadítani. Az infektológus azt mondja, a koronavírusos betegek túlélése nem a kezeléstől függ, hiszen ennek a betegségnek ma nincs ismert gyógyszere, hanem az ellátás minőségétől. Vagyis attól, hogy hány orvos és ápoló tudja figyelemmel követni a betegeket, észreveszik-e időben, ha romlik az állapotuk, és képesek-e elkerülni a súlyos szövődményeket. Minél több beteg jut egy-egy orvosra és ápolóra, annál nagyobb a kockázata, hogy nem veszik észre a figyelmeztető jeleket.

Nem csak a kórházakban repedezik a jég, a mentőknél talán már át is szakadt. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke szerint egyre nehezebben bírják, mivel a mentősök közül is egyre többen betegednek meg, miközben a betegségek száma is emelkedik.

Az egészségügyi rendszer mellett az oktatásban is egyre súlyosabb gondok vannak, és kérdéses, meddig tudnak működni az intézmények, bármennyire is hajthatatlannak tűnik ezügyben a kormány:

SZIGOR

A maga határozatlan módján most már a magyar kormány is arról beszél, hogy talán, esetleg, lehetséges hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken. Erre utalt hétfőn Novák Katalin, majd hétfőn Gulyás Gergely is egy rádióinterjúban, A miniszterelnökséget vezető miniszter konkrétumot nem mondott, csak hogy:

„az iskolákban, beleértve a gimnáziumokat is, mindenféleképpen azt szeretnénk, ha az oktatás a jelenlegi keretek között folytatódna.”

A tömegrendezvényekről, ami szinte már csak a focimeccseket jelenti:

„világossá kell tenni, hogy amíg lehetnek nézők, addig maszkviselési kötelezettség van. És ha valaki ezt nem tartja be, akkor ott nem csupán azt kell megbírságolni, aki személyesen nem tartja be a maszkviselésre vonatkozó előírásokat, hanem a klubot is büntetni kell. Úgy, hogy akkor zárt kapuk mögött játssza a meccseit. Lehet, hogy az a pillanat is elérkezik, amikor amúgy is így kell, hogy döntsünk”.

Ez magyarul azt jelenti, hogy szerdán még nyugodtan le lehet játszani 20 ezer néző előtt a Fradi-Juventust, a keddi-szerdai kormányülésen pedig majd eldől a többi. Gulyás csak abban tűnt határozottnak, hogy

„érdemi szankció fog társulni ahhoz, ha valaki a maszkviselési kötelezettséget nem tartja be”.

Máshol:

A TÖBBI VÁLASZTÁS

Ennyi a különbség heroin és fentanil halálos dózisa között Fotó: © NHSP Forensic Lab_Bruce A. Taylor

Kedden nem csak elnököt választanak az amerikaiak, hanem még számtalan kisebb-nagyobb ügyben dönthetnek. Van, ahol az abortuszt szigorítanák, Puerto Ricóban viszont egyenesen arról szavaznak, hogy a sziget legyen-e az USA 51. tagállama. Az szinte biztos, hogy a marihuánát az eddigi 11 után még több állam fogja legalizálni, de Oregonban még messzebb mennének, konkrétan a heronig.

A nyugati parti, meglehetősen liberális állam lehet ugyanis a világ második helye Portugália után, ahol minden, de minden kábítószert dekriminalizálnának. Tehát boltban nem lehetne kokaint vagy metamfetamint árulni, de kisebb mennyiséget ezekből birtokolni nem lenne bűncselekmény. A javaslat támogatói és ellenzői között is komoly egészségügyi szakemberek vannak, viszont az előbbieknek jóval több pénzük volt kampányolni – többek közt Mark Zuckerbergnek köszönhetően.

Máshol:

ELVETT MECCS

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Egyre erősödnek a hangok, amelyek szerint mégsem lesz 2021-ben Budapesten Európa-bajnokság. Ha ez tényleg így lesz, még szomorúbban nézhetjük majd a Puskás Aréna gigantikus pénznyelőjét.

Az eredetileg idén nyárra tervezett tornát egyszer már el kellett halasztani, és nagyon úgy tűnik, hogy az UEFA a biztos megoldást választva inkább eláll az eredetileg tervezett sokhelyszínes rendezéstől. A régi rendszer szerint, egyetlen országban lebonyolított meccsek tervezhetőbbnek tűnnek a jelenlegi járványhelyzetben, mint a decentralizált megoldás. A pletykák most Oroszországot látják a 2021-es EB rendezőjének.

A magyar kormány nem csügged, most a jövő évi vízilabda Bajnokok Ligája egyik csoportkörét hozza Budapestre 800 millió forintért.