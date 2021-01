Nem is az övé a palota

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

VAKCINAHÍRADÓ

Bár ez most még szinte hihetetlen, a nem olyan távoli jövőben Magyarországon is választhatunk majd, hogy milyen oltást szeretnénk a felkarunkba kapni. Úgyhogy érdemes képben lenni.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az orosz vakcináról például az derült ki, hogy a magyar gyógyszerészeti hatóságok által felkért szakértők az elérhető adatok alapján nem javasolták az engedélyezését. Persze újabb adatokkal ők is meggyőzhetőek lennének. Az viszont biztosan nem jó hír, hogy a vakcina fejlesztője maga ismerte el, hogy nem mérték a szer hatását a krónikus betegségekben szenvedőkre, vagyis a leginkább veszélyeztetettekre, akiket a lehető leggyorsabban be kellene oltani.

Müller Cecília szerint az eddigi hazai oltási tapasztalatok alapján fel kell készülni arra, hogy a ezekből a második dózisnak valamivel hevesebb mellékhatásai vannak, mint az elsőnek. Egyértelműen jó hír viszont, hogy a Moderna vakcinája hatékonynak tűnik a koronavírus új variánsaival szemben is.

Van egyébként egy titkos fegyver is a kór ellen, Kásler Miklós szerint Mátyás király csontjainak összerakása segíthet átvészelni a járványt.

COVID-21

Ahogy egyre több embert oltanak be, úgy lesz egyre hangosabb a számonkérés: mikor lesz újra minden normális? Nos, Jakab Ferenc szerint ez az évünk még rá fog menni a járványra. Arról nem is beszélve, hogy talán úgy „normális”, ahogy 2019-ben volt, már nem lesz soha. Talán máshogy.

Fotó: Dominika Zarzycka/NurPhoto via AFP

A magyar politika különböző szereplői is igyekeznek a maguk megoldásaival előállni, és egyáltalán kideríteni, hogy ki és mit rontott el. Matolcsy György szerint például azért lett kudarc a gazdasági válságkezelés, mert túl kevés volt az állami beruházás. Nyilván a kormányban ezt nem mindenki gondolja így.

Mozgolódgat az ellenzék is, amely most vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi, hogy kiderüljön, mit és hogy rontott el a kormány. Ennek nem lesz sok eredménye. Ennél látványosabb lehet, hogy a Mi Hazánk után gyors egymásutánban a Momentum és az MSZP politikusai is elkezdtek arról beszélni, hogy enyhíteni kellene a korlátozásokon, különösen azokon, amelyek a vendéglátást sújtják.

KÉT NAGYHATALOM

Mindenki nyugodjon meg, vissza az egész, akció lefújva: mégsem Putyiné a 250 ezer forintos vécékefés palota. Erről maga Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin beszélt, és az orosz elnök nyilván tudja, hogy pontosan milyen ingatlanai vannak. Putyin azt is elmondta, hogy, hogy nem látta a híres videót a több mint egymilliárd dolláros fekete-tengeri palotáról, egyszerűen azért, mert nem volt rá ideje.

Fotó: Alexei Druzhinin/Sputnik via AFP

Putyin abban igazat mondott, hogy nem az ő nevén van a vityilló, de ez a lényegen nem változtat. Továbbra is sokan követelik Alekszej Navalnij ellenzéki vezető szabadon bocsátását, az ő slágerük lett az Akvadiszkotéka.

Oroszországon kívül is figyelnek Navalnij bebörtönzésére, ennek kapcsán pendítette meg a lengyel elnök, hogy erősebb EU-s szankciókra lenne szükség Oroszország ellen. Nálunk viszont kicsit másképp mennek a dolgok. Hiába próbált egy Budapesten tanuló orosz egyetemista Navalnij-párti tüntetést szervezni az orosz nagykövetség elé, a járványra hivatkozva még a spontán tüntetést sem engedélyezték.

Amerikában pedig:

EGYETEMI HORROR

2020 vége volt az Színház- és Filmművészeti Egyetemen a heroikus ellenállás korszaka, 2021 eleje viszont egyre inkább a lehangoló, gusztustalan ledarálásé. A jelenleg legkörbeünnepeltebb magyar rendező, Mundruczó Kornél hétfőn éppen arról beszélt, hogy az SZFE új tanári karának listája „majdhogynem kommentálhatatlan”, aztán a nap végére ennél is lehangolóbb lett a helyzet.

Az egyetem Facebook-oldala ugyanis egy olyan riportot osztott meg, amely éppen az intézmény diákjait gyalázta, libsizéssel és hasonló művészi szakkifejezésekkel. A debreceni egyetem egyeztetés nélküli átszervezése ellen tiltakozó 21 professzor legalább előre tudhatja, mire számíhatnak, ha felemelik a hangjukat. Gyakorlatilag bármire.

TERMÉSZET ÉS TRAGÉDIA

Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Hiába a vírus miatti leállás, 2020 volt a valaha mért legmelegebb év Európában, még a szintén rekorder 2019 átlaghőmérsékletét is sikerült 0,4 Celsius-fokkal meghaladni. Globális szinten sem jobb a helyzet, az egész világot nézve 2020 holtversenyben volt a legmelegebb év, 2016-tal.

Leginkább az északi-sarkvidéki területek és Szibéria melegszenek: e régiókban még sohasem tértek el ilyen mértékben az éves átlaghőmérsékletek a sokéves átlagtól. Az átlagnál 3 fokkal magasabb átlaghőmérséklet szinte az egész térségre jellemző volt, de voltak helyek, ahol 6 Celsius-fokkal volt melegebb a szokásosnál.

Ilyen adatok birtokában az MTA kutatói is arra figyelmeztetnek, hogy a klímakrízis akár már néhány éven belül kezelhetetlenül súlyossá válhat. Szerintük nincs más választásunk, mint követni a 2015-ös párizsi klímaegyezmény alapelveit.

Az mindenesetre jó irányba mutat, hogy 2020 már a megújuló források aránya volt a legnagyobb az Európai Unió áramtermelésében. Konkrétan 38 százalék volt a megújuló, 37 százalék pedig a fosszilis energiaforrás. A maradék 25% nukleáris energiából származik.

PUNK IS DEAD

Nem nagyon volt látványosabb demonstrációja a kormány „gazdaságvédelmi” intézkedéseinek teljes elfuseráltságnak, mint a popzenét megmenteni hívatott raktárkoncert sorozat. Most viszont még ebben is van egy csavar.

A kormányellenes szövegeiről ismert Hétköznapi Csalódások us beszállt az állami koncertsorozatba, de a politikai utalásokat végül kigyomlálták a műsorukból. Előre leszóltak nekik, hogy a raktárkoncerten ne játsszák el az Orbán Viktorról szóló számukat. A punkok leokézták a cenzúrázott verziót, megkapták érte a pénzt, majd felvették újból a koncertet egy bohóccal.

MAGYAR VÉSZKAPUS

Dárdai Pál a Hertha BSC berlini stadionjában Fotó: Soeren Stache/dpa/AFP

Nincs magyar edző, akinek a neve annyira összenőtt egy külföldi klubbal, mint Dárdai Pál a Hertha BSC-vel. Dárdai 1997 és 2011 között volt a német csapat játékosa, 2015 és 2019 között pedig az edzője.

Az idén csak szenvedő német klubnál különösen fájhatott, hogy még a városi rivális Union Berlin is lényegesen jobban szerepel náluk, ezért úgy döntöttek, hogy visszahívják a kispadra a magyar szakembert. A még mindig csak 44 éves Dárdai 2022 nyaráig írt alá szerződést a Herthával.

ÉS EGY CIKK, AMIT NEM MI ÍRTUNK

"I Am Quite Apprehensive about What Might Otherwise Happen in Spring and Summer" – A Spiegel interjúja Christian Drostennel, Németország vezető virológusával, a koronavírus-járvány kiemelkedő európai szakértőjével. Drosten nem pesszimista, de abban sem bízik, hogy ahogy a kontinensen melegszik az idő, szükségszerűen javul a helyzet. Ebben csak az oltások és a korlátozások segítenek. Különösen aggódik azon, hogy mi lesz, amikor az idősebbek már be lesznek oltva, a fiatalok pedig elkezdik a szabadságot követelni, majd esetleg tömegesen megbetegednek.