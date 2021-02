A magyar parlament, mint pénzgyár

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

Koronavírus-labor a dublini reptéren Fotó: PAUL FAITH/AFP

Az egyes országok járványellenes küzdelme, annak hatékonysága részben a pénzen múlik. Részben viszont nem. Jó példa erre Ausztria, ahol mostantól mindenkinek jár havi öt koronavírus-teszt, teljesen ingyen. Ezek az otthon elvégezhető tesztek, amik hivatalos igazoláshoz nem elegendők, ahhoz viszont igen, hogy mindenki tudja, fertőz-e éppen.

Ez Budapestről nézve teljességgel elképzelhetetlen, pedig ha a ma is raktárban porosodó 16 000 lélegeztetőgépnek csak egy részéből ilyen teszteket veszünk, mi is tarthatnánk itt. Ehhez képest inkább ott tartunk, hogy a magyar háziorvosoknak saját hűtőtáskával és jégakkuval kell bemenniük a kormányhivatalba a Moderna oltóanyag ampulláiért, mert az utóbbi hónapokban azt nem sikerült végiggondolni és megszervezni, hogy ezeket valahogy el is kellene juttatni az egyes rendelőkbe, ahol az orvosoknak van más dolga is, mint oltóanyaggal futárkodni.

Még néhány járványhír:

VIDEÓSABB JÖVŐ

ORBÁN ÉS PARLAMENT

Hétfőn azon nagyon ritka napok egyike volt amikor érdemes volt odafigyelni arra, hogy mi történik a magyar parlamentben. Abban a parlamentben, ahol az elmúlt 10 évben 786 százalékkal nőtt a képviselők átlagvagyona. Ilyen gyarapodással a világ gyakorlatilag összes magáncégének munkavállalói kiegyeznének.

Az országgyűlés tavaszi ülésszakának nyitónapján felszólalt a miniszterelnök is. Orbán Viktor ebben aprócska részleteket árult el a gazdaság újraindítására vonatkozó terveiről. Felszólalásából megtudtuk, hogy a program hét lépésből áll majd:

a lakásépítés áfájának 5 százalékra csökkentéséből;

a lakásfelújításhoz adott hárommillió forintos támogatásból;

a vállalkozásoknak nyújtott bértámogatásból;

orvosi béremelésből;

a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetéséből;

a 25 éven aluliak szja-jának elengedéséből;

illetve tízmillió forint kamatmentes gyorskölcsönből a kisvállalkozások számára.

Orbán ismertette a járványhelyzetet is. Beszélt keleti és nyugati vakcinákról, majd egy ellenzéki kérdésre válaszként arról, hogy a halálozási számok felemlegetését nem tartja ízlésesnek, bár aztán azt is megjegyezte újra, hogy valóban ezt tekinti ő is a legfontosabb mérőszámnak. És ismét talált egy mutatót, amivel lehet magyarázni a bizonyítványt: az elmúlt öt évhez mért többlethalálozást. Szerinte Magyarországon ez a többlet 9 százalék volt tavaly, míg Ausztriában például 10-15 százalék közötti.

Az átlagosnál izgalmasabb parlamenti nap volt, azonban az országról és Orbánról nem itt lehetett a legtöbbet megtudni hétfőn, hanem az FC Augsburg honlapjáról. A korábban a Puskás Akadémiánál edzősködő Radoki János itt beszélt arról, hogy egészen konkrétan Orbán Viktorral kellett tárgyalnia, mielőtt Felcsútra szerződött.

ELŐVÁLASZTÁSI CSAPDÁK

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Eddig is nyilvánvaló volt, hogy az előválasztási rendszer komoly konfliktusokhoz fog vezetni az ellenzéki oldalon, de hétfőig ezek nem buktak a felszínre. Most viszont a Momentum és Hadházy Ákos közösen bejelentették, hogy az előbbi az utóbbit indítja 2022-ben Zuglóban, ahol hiába volt korábban Karácsony Gergely a polgármester, az MSZP gyakorlatilag magáénak tekinti a választókerületet.

Zuglót most az MSZP-s Tóth Csaba képviseli a parlamentben, akiről Fekete-Győr András Momentum-elnök szeptemberben azt mondta, biztosan nem lehet rajta a közös listán. Tóth, akit rendre azzal vádolnak, hogy az MSZP túlságosan Fidesz-barát szárnyának prominens alakja, nyilván szeretne újrázni, de nagyon nehéz dolga lesz azzal a Hadházyval szemben, aki független parlamenti képviselőként is az ellenzék egyik legismertebb, legkarizmatikusabb alakja.

Hadházy legutóbb Szekszárdon indult, ahol 2018-ban az MSZP-s Harangozó Tamás visszalépett a javára. Most viszont Hadházy a zuglói indulás bejelentésével együtt azt is közölte, hogy sok sikert kíván Harangozónak Szekszárdon. Ez gesztus a szocialistáknak, akiknek így talán kevésbé fog fájni, hogy a Momentum betámadta a zuglói emberüket.

Az viszont kizárt, hogy a következő hónapokban ellenzéki pártok, vagy legalábbis ellenzéki politikusok ne sértődjenek meg. A néhány tucat listáról szerezhető képviselői helyért is küzdeni fognak a pártok vezetői, és a 106 választókerület közül azokban, ahol reális esély van a Fidesz legyőzésére, még komolyabb meccsek lesznek helyi erős emberek és olyan kívülről ejtőernyőzők között, mint Hadházy.

Az ellenzék számára talán a legnagyobb veszély az, hogy aki egy ilyen mérkőzésen veszít, vagy megalázó helyzetbe kerül, az esetleg mégis elindul jelöltként, vagy csatlakozik az egyre szaporodó Fidesz-vezérelte kamupártokhoz, és így értékes szvazatokat vesz el az egyesített ellenzéktől.

SPECIÁLIS GYEREKEK

A halmozottan sérült gyerekeknek nagyon nehéz iskolát találni Magyarországon. A speciális iskolák száma minimális, ami van, az is civil kezdeményezésből jött létre.

A 17 éves Zakariás „speciális gyerek”: nagyon szociális, jó a humorérzéke, amerikai focicsapatban játszik és lőni is jár, csak éppen halmozottan sérült és kerekesszékben ül. Júniusban elvégezte az általános iskolát, az édesanyja már egy éve nem talál neki középiskolát, mert az intézményeknek a fiú vagy túl fogyatékos, vagy nem eléggé az, Volt olyan szakember, aki azt mondta, hogy:

„anyuka, adja olyan intézetbe, ahol nem látja a világot, és akkor majd nem fog vágyakozni utána. Tehát gyakorlatilag zárjam be valahova”.

GYEREKEK ÉS ÁLDOZATOK

Lehangoló adatokkal szembesít egy friss jelentés: magyar gyerekek százai lesznek emberkereskedelem áldozatai. Egy számítás szerint az EU-ban regisztrált, szexuális célú emberkereskedelem-áldozatok fele magyar, ezek 64 százaléka gyermek, és 7,4 százalékban 11 éven aluliak.

Szakértők többek közt azt javasolják, hogy 18 évre kellene emelni a házasodási korhatárt, hogy így a gyerekek védve legyenek a szexuális kizsákmányolás házasság köntösébe bújtatott formájától is. Pontos adatok nincsenek erről, de szakemberek tapasztalatai alapján a roma lányok ebből a szempontból különösen veszélyeztetettek

További szomorú hírek:

MÁSHOL

EGY PODCAST

Faágakra fagyott jég Fonyódon, a Balaton-parton 2021. február 12-én Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Tekinthető-e még a Balaton természetes ökoszisztémának, és milyen állapotban van a tó? A Qubit podcastjában Jordán Ferenc hálózatkutató biológus, a Balatoni Limnológiai Intézet nemrég menesztett vezetője beszélt arról, hogy a legnagyobb magyar tónak nincs gazdája.

ÉS KÉT KÉZILABDAHÍR

Görbicz Anita Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP