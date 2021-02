Fény a titkos alagút végén

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma délután akár 15 fok is lehet Budapesten.

COVID-21

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Továbbra is meredeken növekszenek a magyar harmadik hullám számai. Kedden kétszer annyi új fertőzöttet regisztráltak, mint egy hete, és ismét több mint 100 halott volt. Ennek hatására a néhány napig tanácstalan kormánykommunikáció is határozottan elmozdult a nyílt aggódás irányába. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a járvány felfutó szakaszában vagyunk, és

„óvatosnak kell lennünk”.

Ennek ellenére továbbra sincs szó a járványügyi szabályok szigorításáról, A világon csak három ország van, ahol jelenleg magasabb az egy főre jutó koronavírusos halálozás, mint Magyarországon, miközben nálunk a halálozási adatokon még nem is igazán látszik a harmadik hullám felfutása. A cseheknél előbb robbant be a brit vírusvariáns, náluk az egész járvány során most a legmagasabb a súlyos betegek száma. Hatalmas szerencse kellene már ahhoz, hogy mi el tudjunk kerülni valamilyen nagyon hasonló fejleményt.

Európában először a briteknél indult be ez a harmadik hullám, még tavaly év végén. A most nyilvánosságra hozott terv szerint a szigetországban úgy terveznek, hogy március elején az iskolák megnyitásával kezdik a lazítást, és január 21-én oldanak fel minden járványügyi korlátozást. Ez nem sok jót sejtet Magyarország következő hónapjaira, ráadásul a britek lényegesen jobban is állnak a maguk oltási programjával, mint mi.

Az biztosan nem segít a hazai járványhelyzeten, ha a legmagasabb szinten is nagyon lazán kezelik a szabályokat. Ezen a héten minden áldott nap reggel fél 9-től délután fél 5-ig, mintegy száz, a világ minden pontjáról érkezett ember üldögél a Bem téren egy konferenciateremben. A külügyminisztérium úgy érezte, idén is a szokásos körülmények között kell megtartani a nagykövetek konferenciáját.

EGY ÉV KATASZTRÓFA

Az európai járvány illetékesei. Fotó: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via AFP

Európában éppen egy éve indult be igazán a járvány. Az évforduló kapcsán arról írtam, hogy a pandémiában eddig az egész világon ez a kontinens teljesített a legrosszabbul.

Még nem tudjuk a teljes okát annak, hogy miért halt meg eddig csak az EU-ban több mint félmillió ember. De az okok közt biztosan ott van az, hogy az európai politikusok és társadalmak még a kérdést sem voltak képesek feltenni: mit szeretnénk? A válasz minden bizonnyal az lett volna: minél gyorsabban visszakapni a régi életet.

A kis, demokratikus Új-Zélandtól a nagy, diktatórikus Kínáig sikerült teljesíteni az embereknek ezt a vágyát. Nálunk viszont mindenki egyszerűen homokba dugta a fejét, és várja, hogy vége legyen. Ennek pedig az egy éve húzódó egészségügyi katasztrófa mellett csak egy eredménye van: megnyerjük a globális halálozási versenyt.

VAKCINAHÍRADÓ

Érdekes megfigyelni, mennyire máshogy kezeli a magyar állam, a magyar propaganda a világ különböző pontjairól érkező vakcinaszállítmányokat. Ha nyugatról jön oltóanyag, az egy rövidhírt is alig ér, ha viszont Oroszországból, megmozdul a teljes kommunikációs gépezet.

Hasonlóan vörös szőnyeget kapott Budapesten az a kínai vakcina, amivel elvileg mától el is kezdenek oltani, és a tervek szerint még a héten kapna is belőle 368 ezer ember. Ez az eddigi oltási program legnagyobb logisztikai sikere lenne.

Máshol:

NYOMÁS A NYOMÁSON

Ha egy dolgot megtanulhattunk az utóbbi egy évben, az az, hogy a járvány lassítása érdekében távolságot kell tartani egymástól. Ezért különösen furcsa, hogy a budapesti Hónvédkórházban kialakított oltópontra érkezőknek összezsúfolódva kell várniuk, hogy megkapják a vakcinát.

Az oltásra érkező időseknek, valamint a nekik segítő fiatalabb rokonaiknak szó szerint egymás hegyén-hátán, teljes szervezetlenségben kell kivárniuk a sorukat. Ezzel a magyar egészségügy tulajdonképpen magának intézi, hogy a következő hetekben még nagyobb nyomás helyezedjen rá és a benne dolgozó szakemberekre.

Kedden előbb Debrecenből, majd Nyíregyházáról érkeztek hírek arról, hogy komplett kórházi osztályok szűnhetnek meg, mert az ott dolgozó orvosok nem hajlandóak aláírni azt a szerződést, amit az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény kötelezővé tesz számukra. Debrecenben azóta talán rendeződött az ügy, de biztosan máshol is lesznek hasonló esetek, miközben a Magyar Orvosi Kamara az ügyeletek alacsonyabb díjazása ellen tiltakozik. Egy járvány kritikus pillanata a lehető legrosszabb alkalom az egészségügy kivéreztetésére.

A FÉNY A VÉGÉN

A Puskás Aréna 2019. november 18-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A rendszerváltás utáni Magyarországon páratlan dolog történt kedden, amikor Stummer János, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke közölte: Orbánék titkos alagutat terveznek a Puskás Aréna alá 2 milliárd forintért. Stummer azt mondta, tudja, hogy a kormány által titkosított információt közöl, és azt is, hogy ezért jó eséllyel elmozdítják a bizottság éléről, de ennek ellenére kiállt a nyilvánosság elé.

A bejelentésre a stadion képviselői is reagáltak, szerintük egy 50 méter hosszú autós aluljáró épül, mert nem jó, hogy

„a hazai és külföldi védett személyeket a rendes közönség forgalmának időnkénti akadályoztatásával, várakoztatásával szállítják az Arénába”.

Stummer bejelentése azért is érdekes, mert hosszú ideje ez volt az első alkalom, hogy a teljesen karakterét vesztett Jobbik be tudott kerülni a hírekbe. Talán ez már a kampányuknak a része, hogy ők is kilátszódjanak az ellenzéki összefogás masszájából.

Kedden volt egy online beszélgetés, ahol ennek az összefogásnak valamennyi résztvevője elmondhatta, hogy mik a 2022-es választás legnagyobb kihívásai. Csalás, belső konfliktusok, médiafölény, információs fölény, anyagi fölény, feudális rendszer.

A KAPUS AZ KAPUS

A NER 11 évében nem nagyon történt olyan, hogy egy sportoló, különösen egy tejben-vajban fürösztött focista olyat mondjon, amivel a kormány nem ért egyet. Ezért is egészen különleges esemény, hogy kedden Gulácsi Péter, a magyar válogatott kapusa arról írt Facebookon, hogy „a család az család”, és hogy

„attól, hogy nem mindenki egyforma, csak színesebb lesz a világ, és hogy a legfontosabb a szeretet, az elfogadás és a tolerencia mások iránt.”

Németországban, ahol Gulácsi focizik, és úgy általában a világ szerencsésebb felén az az álláspont, hogy a homoszexuálisokat is a többségi társadalommal egyenlő jogok illetik meg, teljesen természetes vélemény. Magyarországon viszont nem, a kapusra, a kapus bátor kiállásáról szóló hírekre zúduló kommentfolyam még a műfajon belül is különösen súlyos. Már csak az a kérdés, hogy amikor Gulácsi ismét közönség előtt játszhat a válogatottban, lesz-e, aki a lelátóról is kifütyüli.

BIG POWER ENERGY

A Cencúnban nyaraló Ted Cruzt gúnyoló digitális plakát Houstonban 2020. február 19-én. Fotó: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Majdnem teljesen összeomlott Texas energiaellátása. Szombaton katasztrófahelyzetet hirdetettek ki az államban, miután a rendkívüli hideg miatt áramszünet és vízhiány sújtott több millió lakost. Texas mindig is büszke volt az energiafüggetlenségére, most viszont minden egyszerre ütött be.

Senki nem készült akkora fagyra, ami befagyasztja a földgázkutakat, elzárja a vezetékeket, és megfagyasztja a szélturbinákat és a szénkupacokat.

Amikor a rendszer egy része összeomlott, földgázhiány alakult ki.

Nem készültek fel előre arra, hogy időben fel kell halmozni a földgázt a rossz időre, mert senki nem volt, akinek ez lett volna a dolga.

Európában is nagy dolgok történnek éppen az energiapiacon. A megújuló energiaforrások belátható időn belül véget fognak vetni a földgáz geopolitikai főszerepének a kontinensen, az orosz-amerikai energetikai vetélkedés pedig a következő években szépen lassan kifullad.

ÉS EGY FILM A MÚLTBÓL

Láthatatlan ellenségeink! (1954) Forrás: Blinken OSA Archívum, A BM Filmstúdió filmjei

1954-ben az Egészségügyi Minisztérium irányításával járványügyi tájékoztató film készült az állami dokumentumfilmgyárban, a mozik fél éven át vetítették. Háziorvos főszereplője az egyéni védekezést sürgeti, a fertőzés útját kontaktuskutatás leplezi le, a védőoltások hatékonyságát animációs infografika bizonygatja.