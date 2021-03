Lazán a harmadik hullámban

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma hideg lesz, de cserébe a hétvégére felmelegszik az idő.

COVID-21

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Március második hetében, a járvány harmadik hullámának hatására, több magyar kórház eljutott a teljesítőképességének határára, és már sok beteg nem tud olyan ellátást kapni, amilyenre szükségük lenne. A kisebb kórházak elkezdtek megtelni, rangsorolni kell, kit engednek intenzívre, és hamarosan a nagyobb, vidéki kórházakban is szorongatóvá válhat a helyzet.

A hiányos adatszolgáltatás miatt továbbra sem látunk tisztán. Nem árulják el például, hány fertőzöttet kezelnek intenzív osztályon. A 444-nek azonban több orvos is arról beszélt, hogy a harmadik hullámban egyre fiatalabbak kerülnek kórházba, egyre súlyosabb tünetekkel.

„Megint ott tartunk, hogy egy intenzíves ápolóra 6-8 beteg jut”

– mondta egy orvos. Ez sokszorosa az ideális 1:1-es, vagy 2:1-es aránynak, ezért szerinte ki kellene mondani, hogy „ennek semmi értelme, eddig bírtuk, itt a plafon”.

Amikor a múlt héten bejelentette az újabb lezárásokat, Orbán Viktor arról beszélt, hogy két kemény hét következik. A magyar járványügyi intézkedések azonban továbbra is kiemelkedően lazának számítanak a harmadik hullámmal szembenéző európai országok közt.

Nagy-Britanniában csak három hónap lezárás után engedték vissza a gyerekeket az iskolákba.

Írországban a lakhelytől csak indokolt esetben lehet 5 kilométernél jobban eltávolodni.

Észtországban a természetben is csak 2 külön háztartásban élő személy találkozhat, és kötelesek között maguk közt megtartani a 2 méteres távolságot.

Csehországban minden munkahelyen kötelező a legalább FFP2-es kategóriájú légzésvédő maszk viselése.

Ehhez képest Budapesten nemzetközi focimeccseket lehet rendezni. A laza hazai szabályozás mögött lehet az a gondolat, hogy előbb-utóbb elegen lesznek beoltva a harmadik hullám legyűréséhez. De a jelenlegi trendek szerint ez csak április végére jöhet össze.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Az oltásokkal egyébként is élen járó Izraelben már 600, 12 és 16 év közötti gyereknek adták be a Pfizer/BioNtech vakcinát, és eddig nem tapasztaltak senkinél komolyabb mellékhatásokat. Ez alapján lehet bízni abban, hogy az oltások engedélyezett korhatára egyre lejjebb fog tolódni, és így a vágyott nyájinmunitást is könnyebb lesz elérni.

Hasonlóan jó hír, hogy az Európai gyógyszerügynökség szerint semmi nem utal arra, hogy az oltás miatt halt volna meg az az osztrák ápolónő, akinek a halála néhány napja mindenhol hatalmas hír volt.

AZ IDEI NYÁR

Fotó: DAMIR SENCAR/AFP

Egyszer azért vége lesz a járványnak, és vannak európai országok, ahol már készülnek a nyárra. Különösen azokban, ahol a turizmus nagyon fontos, és a meleg hónapokban érkező turisták nélkül még nagyobb bajban lehet a gazdaság.

A horvát GDP közel harmadát a turizmus adja, ők 2020-ban is úgy döntöttek, hogy szezonnak lennie kell. 2020 júliusában több mint kétmillió turista érkezett az országba, augusztusban még többen, így a 2019-es, járvány előtti időszak forgalmának közel kétharmadát tudták elérni. A döntés mind a horvát, mind a környező országok, például Magyarország járványhelyzetére rendkívül negatív hatással volt, de a horvátok úgy érezték, hogy ezt a kockázatot vállalniuk kell a gazdasági összeomlás elkerüléséért.

Horvátországban 2021-ben is számolnak a turistákkal, még reklámkampányokat is indítanak azért, hogy minél több külföldi érkezzen az országba. A brit turistákban, a digitális nomádokban és az oltásokban bíznak, és abban, hogy ha nem is a nyár elején, a második felében, augusztusban és szeptemberben lesz annyi bevételük az idegenforgalomból, mint 2020-ban.

A horvátoknak lesznek versenytársai is, a görögök és a ciprusiak után most a spanyolok is bejelentették, hogy május 19-től fogadják a vakcinaútlevéllel, antitestekkel vagy negatív PCR-teszttel érkezőket.

A síszezont elbukó Ausztriában nyári rohamra nem számíthatnak, inkább egy újabb 430 millió eurós mentőcsomaggal segítik a bajba jutott vállalkozásokat.

ELMENT A POSTÁS

Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Február végén derült ki, hogy a posta július 1-től többé nem kézbesíti a napilapokat, ezt a médiacégeknek maguktól kell megoldaniuk. Már akkor is lehetett sejteni, hogy ez nem fog ennyivel megállni, és valahogy köze lehet a 2022-es választási kampányhoz és egyúttal a kormány érdekeihez.

Szerdán tudtuk meg, hogy a posta júliustól a címezetlen reklámkiadványokat sem szállítja ki, így a kereskedelmi és ingyenes sajtótermékeket, és a politikai reklámkiadványokat sem. Kérdés, hogy ki fogja átvenni ezt az üzletágat, és hogy 2022 első hónapjaiban vállalják-e olyan kiadványok kézbesítését, amik kritikusak a kormánnyal szemben.

Nem csak ezen a piacon folynak a sajtószabadságot korlátozó folyamatok. Szerdán derült ki, hogy a kormánypárti Karc Fm az egyetlen pályázó a Klubrádió évekkel ezelőtti frekvenciájára.

EGYENLŐTLENSÉG ÉS OSZTÁLYÖNTUDAT

Évtizedek óta záródik be a magyar társadalom, egyre csökken azoknak az aránya, akik születési helyzetükhöz képest előrébb tudnak jutni, és ez a folyamat 2010 után egy újabb lendületet kapott. Ez derül ki a társadalmi mobilitás újabb magyarországi vizsgálataiból.

Egyfelől igaz, hogy a 2010-es évek végére kevesebben küzdenek anyagi nehézségekkel, és a munkanélküliség problémája is kevesebb embert érint. Másrészt azonban az osztályhelyzet egyre inkább magyarázza azt, hogy ki lesz szegény, milyen eséllyel válik valaki munkanélkülivé, vagy milyen lesz az egészsége.

Míg a rendszerváltás után Magyarország nagyjából együtt mozgott a régió posztszocialista országaival, addig az utóbbi évtizedben nálunk különösen szorossá vált az osztály és az életkörülmények különböző indikátorai közötti kapcsolat.

A 2010-es években ez a tendencia még jobban felerősödött, és a Magyarországra vonatkozó eredmények európai összehasonlításban is kiemelkednek.

Nem csak az összes mobilitás csökkent Magyarországon, de csökkent azoknak az aránya is, akik felfelé mozdultak el, és határozottan nőtt azoké, akik lefelé mozdultak el a szüleikhez képest. Nem egyszerűen arról van szó, hogy alacsony a társadalmi mobilitás mértéke Magyarországon, hanem hogy a mobilitás egyre inkább lecsúszást jelent, és nem felemelkedést.

Az ezredforduló óta az is megfigyelhető, hogy a nők nagyobb hányada lép fölfelé, a férfiak körében viszont a lefelé mobilak aránya magasabb.

Mindez különösen azért nagy baj, mert ahogy a kutatást végző egyik szociológus mondta a 444-nek:

„Ha azt feltételezzük, hogy a tehetség és a szorgalom nem az osztályok szerint oszlik el a társadalomban, és mégis azt látjuk, hogy a szegény családba születettek szegényként fogják leélni az életüket, akkor ez azt is jelenti, hogy nem használjuk fel hatékonyan az erőforrásainkat, és eltékozoljuk a tehetségeket”

A SZOMSZÉD TRÁGYÁJA

A szlovák belpolitikában más lendület van, mint a magyarban. Szerdán hajnalban a pozsonyi kormány hivatalába érkezőknek egy teherautó platónyi szart kellett kerülgetniük, valaki ugyanis két köbméter érett marhatrágyát billentett a kovácsoltvas kapu elé. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, de a tettes hamar feladta magát.

Juraj Draxler egykori oktatásügyi miniszter a saját Facebook-oldalán számolt be arról, hogy ő boríttatta oda a trágyát Igor Matovic hivatala elé. Indoklása szerint:

„Matovič minden nap valami szart szór ránk, hát most visszaadtuk neki”

