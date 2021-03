Oroszország azt állítja, Merkel és Macron a Szputnyik európai használatáról tárgyaltak Putyinnal

Engedélyezte

Magyarország, Szlovákia (az Európai Unióban)



Az OGYÉI január 20-án engedélyezte az orosz vakcinát, annak ellenére, hogy a hatóság által felkért külsős szakértők nem javasolták, mert fontos adatok hiányoztak, vagy ellentmondásosak voltak a dokumentumban.



Az OGYÉI szerint novemberben érkeztek az első dokumentumok, majd december 1-3. közt az oroszországi labort és gyárat is meglátogatták. Két videokonferenciát is tartottak. A magyar hatóság összeállított egy kérdéssort és a hiányzó dokumentumok jegyzékét, amire december végén kaptak választ. Ekkor megérkezett a hiányzó dokumentumok nagy része. December 28-án háromezer embernek elegendő oltóanyagot szállítottak bevizsgálásra. Január 20-án, az engedélyezés napján a magyar szakértők ismét meglátogatták a gyárat.



Az utólag közzétett engedélyből kiderült, hogy a jóváhagyás pillanatában a nyolc szükséges vizsgálatból négyet végeztek el a Nemzeti Népegészségügyi Központban. Január 22-én egymillió embernek elég orosz vakcinát vásárolt a kormány. Február 2-án megérkezett az első nagyobb, 20 ezer embernek elegendő szállítmány.



A február 8-i héten oltani kezdtek a decemberben érkezett csomaggal, miután lezárták a hiányzó vizsgálatokat. A következő héten a 20 ezres szállítmányt is használni kezdték.