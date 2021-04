Játék számokkal

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A kormány által közzétett táblázat az oltások való életbeli hatásosságáról a Magyar Orvosi Kamara szerint alkalmatlan mélyebb következtetések levonására, ezért kérik, hogy a kormány tegye lehetővé az oltással kapcsolatos adatbázisok kutathatóságát.

A kormány amúgy ezt a leginkább csak félrevezető táblázatot emailben is elküldte azoknak, akik az oltás regisztrációjánál bejelölték a kapcsolattartást is.

A kormány által közzétett táblázatnak van előképe is, az feltűnően hasonlít egy két nappal korábban közzétett orosz táblázatra.

A kormányzati tájékoztatás iskolapéldáját adta az Országos Kórházi Főigazgatóság, mely március 8-án feltett kérdéseinkre, melyekben olyan adatokat kértünk, melyek elérhetetlenek az operatív törzs tájékoztató oldalán, április 27-én azt a választ küldte, hogy keressük fel az operatív törzs tájékoztató oldalát - amiken ezek az adatok nem érhetők el.

Fotó: Created with Datawrapper

Apropó, tájékoztatás: a legfrissebb adatok szerint erősen visszaszorulóban van a járvány, bár az adatokat nagyban torzítja, hogy alig-alig végeznek már teszteket. A járványnak 183 újabb halálos áldozata volt, 6360-an szorulnak kórházi ápolásra, közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen.

A héten beoltottak talán később kapják meg a védettségi igazolványt, mint az eddigi gyakorlat alapján történt. Nem azért, mert az eddigi gyakorlat, mely szerint szinte azonnal postázták az első oltás után az igazolványt azoknak, akik ekkor még szinte biztosan nem voltak védettek, hanem mert nem bírják tartani a tempót a tömeges oltással a kártyakészítésben.

A védettségi igazolványt szinte azonnal postázták is, pedig a védőoltások maximális védelmet legfeljebb a második dózis után két héttel nyújtanak csak. Az, hogy a védettségi igazolványt már bőven ezelőtt, közvetlenül az első oltás után kipostázzák, hamis biztonságérzetet adva veszélyes helyzetet teremthet most, hogy a kormány tervei szerint igazolvánnyal akár zárt térben is lehet majd maszk nélkül vegyülni.

Hogy ennek milyen veszélyei lehetnek? Zacher Gábor attól tart, hogy a teraszok hétvégi újranyitása akár újra berobbanthatja a járványt, hiszen a teraszokon leginkább az a korosztály vegyült, amelyben még nagyon alacsony az átoltottság.

Az újra berobbanó járvány megint fokozott nyomást jelentene az épp csak fellélegző egészségügyi ellátórendszernek. Hog ott milyen állapotokat hozott a harmadik hullám, arról Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal.

A héten rengeteg vakcina érkezik, hamarosan már tényleg bárki számára elérhető lesz a védőoltás, és nem csupán a Sinopharm: Pfizerből például májusban 1,3 millió adagot várnak.

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy ózdi férfit, aki tavaly tavasszal egy 1500 ember által látott videóban tagadta a koronavírus létezését.

Németországban is azt tervezik, hogy az oltottaknak és a betegségen bizonyítottan átesetteknek többletjogokat adjanak.

Törökországban csütörtöktől minden korábbinál szigorúbb zárást léptetnek életbe a következő három hétre a járvány elszabadulása miatt, hogy még a turistaszezon előtt túljussanak a nehezén.

Szerbiában újra oltanak külföldieket is a rendelkezésre álló készleteikből. Ezt most előzetes regisztrációhoz kötötték.

Brazíliában, ahol ugyan elkeserítő a járványhelyzet, a helyi egészségügyi hatóság vezetése egyhangúlag elutasította a Szputnyik-V vakcina importját, mert nem tudtak meggyőződni a vakcina biztonságáról, minőségéről, hatékonyságáról, és külön aggasztja őket, hogy a vektorként használt adenovírus orvosaik szerint súlyos rendellenességeket okozhat.