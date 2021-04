Jakab Ferenc és Oroszi Beatrix szerint borítékolható a negyedik hullám

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Borítékolható, hogy lesz negyedik hulláma a járványnak, és ésszel kellene teraszozni, erről beszélt Jakab Ferenc virológus és Oroszi Beatrix epidemológus a Nyitás, vakcinák, hullámok című online beszélgetésen.

Jakab Ferenc elmondta, hogy valószínűleg nem lesz olyan erős a negyedik hullám, mint a harmadik, de az biztos, hogy lesz, és nem hisz abban, hogy a vírus eltűnne. Orosz Beatrix is osztotta a virológus véleményét, aki szerint a vírus „remek, fogékony embertömeget kapott” azzal a 6 milliárd emberrel, akik világszerte megbetegedtek. Ez a vírus csak akkor nem jelentene veszélyt, ha világszinten kisebbek lennének az esetszámok, mivel a jelen helyzetben a vírus tud mutálódni, és ezzel akár az oltásokat is kicselezheti.

Jakab azonban abban bízik, hogy az oltások az újabb mutánsok ellen is 60-70 százalékos védettséget nyújthatnak majd.

A nyitásról is beszélgettek, és abban egyetértettek, hogy nem lehet bezárva élni, de hozzátették, hogy okosan kell nyitni, és példaként Indiát említették, ahol a nyitás után soha nem látott mértékben robbant be a járvány. Jakab szerint a nyitás során nagyon fontos az emberek egyéni és társadalomfelelősségi vállalása, nem szabadna fesztiválozni a teraszokon.

Oroszi szerint az indiai példából azt kell megtanulnunk, hogy pár hét vagy akár pár nap alatt is nagyon gyorsan meg tud változni a helyzet. Ezért oda kell figyelnünk a mutációkra, és óvatosnak kell lennünk az olyan szuperterjesztő eseményekkel, mint például egy fesztivál vagy más tömegrendezvény, mert itt alacsony esetszám esetén is be tud robbanni a járvány.

Oroszi jóslata szerint, ha az őszi-téli időszakot sikerül majd kevés fertőzöttel végigcsinálni, akkor 2022-ben lehet majd hátradőlni. Azt is elmondta, hogy a harmadik hullám lecsengésén a terasznyitás nem fog változtatni, maximum lassabb lesz a folyamat. (via hvg.hu)