Május 28-tól lehet lakodalmat tartani

Cikkünk frissül.

A mostani számítások szerint a pünkösd utáni héten fogjuk elérni az ötmillió oltást, ezért a kormány jövő héten tárgyal az enyhítésekről. Függetlenül attól, hogy ezt sikerül-e elérni, május 28-tól lehet lakodalmakat rendezni, mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Részletesebb szabályokat nem osztott meg.

Azt mondta, június elejére-közepére azokat is be lehet oltani, akik most kivárnak, és válogatnak a vakcinák közt. Csütörtök reggelig 4,4 millióan kapták meg az első oltásukat, közülük 2,6 millióan már a másodikat. Orbán Viktor áprilisban bejelentett tervei szerint mostanra már 5 millió beoltott felett kellene járni, a 4,5 minden bizonnyal meglesz még a héten.

Külföldön élő magyarok is kaphatnak majd védettségi igazolványt, de a szabályozás még alakul. Gulyás szerint a terv az, hogy akiket uniós országban, OECD- vagy NATO-tagállamban, Oroszországban vagy Kínában oltottak, azok az ottani igazolás bemutatásával igazolványhoz juthatnak majd a kormányhivatalban.

Az igazolvánnyal összefüggő korlátozások augusztusig mindenképp érvényben maradnak. „Mert addig látunk nagyjából előre” - indokolta később. Akkor fogják csak visszavoni a szabályokat, ha a járványhelyzet engedi. Nemsokára lesz applikáció is, de csak az oltottaknak, azoknak nem, akik korábbi fertőzés miatt kaptak kártyát.

A kormány kétoldalú megállapodásokat köt más országokkal a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről. Gulyás szerint minden országgal lesz megállapodás, ahová nagy százalékban járnak magyar turisták. Kiderült, hogy többek közt Szlovákiával is tárgyalnak.

Gulyás szerint reménykedhetünk benne, hogy „viszonylag normális nyarunk lesz”. Szentkirályi Alexandra szóvivő azt mondta, táborokat is lehet majd rendezni.

Beolvastak egy kérdést az AstraZeneca-oltásokról: akik 12 hétnél korábban szeretnék megkapni a második oltást, ott jelentkezhetnek, ahol az elsőt is megkapták. Az utóbbi időben voltak zavarok az Astra-oltások körül. Akik előre szerették volna hozni a második időpontot, nem mindig kaptak világos tájékoztatást, és voltak, akiket korábban hívtak, pedig tartani szerették volna a 12 hetet. (A mérések szerint érdemesebb várni a magasabb hatékonyság miatt.)

Az oltási hajlandóság növeléséről azt mondta, „reklámokkal, élő szóval, a védettségi igazolványokkal együttjáró előnyök hangsúlyozásával biztatunk mindenkit”.

Az RTL kérdezett arról, hogy jogszerű-e kifizettetni a koronavírusteszt árát azokkal a műtét előtt álló betegekkel, akik nincsenek beoltva. Gulyás szerint azoktól nem szabadna pénzt kérni, akik regisztráltak, de még nem kaptak oltást. „Ha a szabályozás nem ilyen, javasoljuk, hogy alakítsuk így.”

Szóba került az is, hogy a tervek szerint az Országos Atomenergia Hivatal 2022-től kikerülne a kormány közvetlen ellenőrzése alól. Vezetőjét kilenc évre nevezi ki a miniszterelnök, utána nem lehet majd leváltani. Vagyis a paksi bővítés ellenőrzése olyan hivatal kezében maradna, aminek vezetésébe kormányváltás után sem lehetne belenyúlni. Gulyás szerint az Európai Unió kérte, hogy a hivatal ne kormányzati szervként működjön.