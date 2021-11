A lengyelek szerint Belarusz most kis csoportokban tereli a határra a menekülőket

Belarusz csak taktikát váltott a menekültválságban, jelentette ki szombaton Mariusz Błaszczak lengyel védelmi miniszter. Belarusz a héten visszavonta a lengyel határról azt a több ezer menekültet, akiket az ország hatóságai fuvaroztak oda azután, hogy közel-keleti diplomáciai kirendeltségeik turistavízummal lehetővé tették beutazásukat Minszkbe.

Mariusz Błaszczak (középen, barnában) védelmi miniszter és Mateusz Morawiecki (j) miniszterelnök lengyel határőrökkel a kuznicai határátkelő közelében, ahol a múlt héten több ezer menekülő torlódott fel. Fotó: HANDOUT/AFP

Błaszczak szerint Belarusz valójában nem enyhítette a nyomást a lengyel határon, csak ahelyett, hogy egy területre koncentrálná a menekülőket, kisebb csoportokban tereli őket a határhoz annak teljes hosszában. A lengyel határőrség friss jelentései szerint a menekülők így most jellemzően pár tucat fős csoportokban próbálnak átjutni a határon, bár egy helyen kétszáz fős csoport is megpróbált áttörni, ők össze is csaptak a lengyel karhatalommal.

"Fel kell készülnünk rá, hogy ez a válság még hónapokig tartani fog. Nincs kétségem affelől, hogy ez lesz a helyzet" - nyilatkozta Błaszczak az RMF FM kereskedelmi rádiónak. Błaszczak azt is mondta, hogy "nincsenek kétségei" affelől, hogy a menekültek csoportjait "a belarusz szolgálatok irányítják".

Belarusz hivatalosan tagadja, hogy segítené a menekülőket. Az államfő, Aljakszandr Lukasenka ugyanakkor pénteken azt mondta a BBC-nek, hogy "abszolút lehetséges", hogy katonái segítik a menekülőket, mert, mindt mondta, "szlávok vagyunk, van szívünk. A csapataink tudják, hogy a migránsok Németországba tartanak, talán némelyikük még segített is nekik" - mondta, ugyanakkor tagadta, hogy "én hívtam volna meg őket az országba". Ami talán szó szerint még igaz is, ugyanakkor Belarusz nehezen indokolható módon egész nyáron közvetlen légijáratokat özemeltetett az iraki Erbil és Minszk között, iraki konzulátusain pedig beutazó vízumokat osztogattak.

Belarusznak bizonyosan érdekében áll a helyzet élezése, mert ez komoly bel- és külpolitikai nyomást jelent a lengyel kormányra. Pénteken például az Európai Tanács emberi jogi biztosa, Dunja Mijatović ítélte el azt a lengyel gyakorlatot, hogy a határon áttörő menekülőket visszaszorítják Belaruszba. (Via The Guardian)