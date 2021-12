300 milliárd eurós programot indít az EU, hogy szembeszálljon az erősödő kínai befolyással

300 milliárd eurós globális befektetési programot indít az Európai Unió, mert a közösség vezetői „valódi alternatívát” kívánnak nyújtani az Európában is egyre erősödő kínai befolyással szemben. Az utóbbi években a kínai diplomácia egyik legfontosabb fegyvere az úgynevezett Egy Övezet Egy Út vagy másik nevén Új Selyemút kezdeményezés, ami mára egy több tucat országra kiterjedő geopolitikai-stratégiai-gazdasági terv.

A kezdeményezés része az is, hogy a társuló államok jelentős kínai fejlesztési forrásokat hívhatnak le, és ebből egyebek mellett kikötőket, utakat vagy vasútvonalakat építhetnek. Európában is zajlottak már ilyen beruházások, és most is zajlanak, a konstrukció kritikusai szerint Kína több ázsiai, afrikai és dél-európai partnerországát is súlyos adósságcsapdába taszította.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az EU azt szeretné bemutatni az új programmal, hogy a kínai finanszírozásúakhoz hasonló fejlesztéseket fenntartható finanszírozással, takarékosan, átláthatóan és demokratikusan is meg lehet valósítani. A politikus szerint az EU tagállamainak támogatásából megvalósuló projektekkel a fejlődő országok kormányai egyebek mellett a klímaváltozás hatásait csökkenthetik, harcolhatnak a fenntartható fejlődésért, és a közegészségügyet is fejleszthetik.

Egy, a kezdeményezést ismerő EU-hivatalnok a BBC-nek azt mondta, az Unió fejlesztési programjának legfontosabb célterülete Afrika lesz. Az Új Selyemút kezdeményezésnek számos partnerországa van már Afrikában, ahogyan Ázsiában, a csendes-óceáni térségben és Európában - még az Európai Unióban - is. (BBC)