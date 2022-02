Elfogadta az EP Cseh Katalin jelentését, ezentúl a városok is pályázhatnak uniós forrásokra

Szerdán az Európai Parlament elfogadta a momentumos Cseh Katalin által készített jelentést, ami egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a városok önállóan, azaz az államok kikerülésével is pályázhassanak uniós forrásokra - adták hírül a Fővárosi Önkormányzat és a Momentum sajtóközleményei.

„Az elmúlt időszakban ugyanis a Magyarországra érkező uniós pénzek – a Fidesz-kormány hibái, bűnei és kompromisszumképtelensége miatt – veszélybe kerültek. Az uniós helyreállítási alap milliárdjai a fideszes korrupció miatt elakadtak, és ugyanezért indulhat jogállamisági eljárás is a magyar kormány ellen. Ezzel kapcsolatban várjuk az Európai Bíróság szerdai ítéletét, de az ítéletet megelőző főtanácsnoki indítvány szerint a mechanizmust létrehozó jogszabály jogszerű és az európai szabályokkal összhangban van, az ezt vitató magyar keresetet a főtanácsnok véleménye szerint el kell utasítani. Ebben a helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kormány felelőtlensége miatt esetlegesen visszatartott források közvetlenül megérkezhessenek a végső kedvezményezettekhez” - áll a közleményekben.

Karácsony és Cseh Fotó: Momentum

Budapest is évek óta lobbizik Brüsszelben, hogy a városok közvetlenül is pályázhassanak uniós forrásokra, a koronavírus utáni helyreállítási alapok egy része pedig közvetlenül érkezzen meg a városokhoz. „Így a Fidesz által pénzügyileg kivéreztetett városok, köztük Budapest is fontos forrásokhoz juthatnak. Mindez azért is fontos, mert tudjuk: a városok sokkal inkább tisztában vannak a helyben élő emberek igényeivel, így tényleg az embereket érdeklő, az életminőségüket javító fejlesztések valósulhatnak majd meg.”

A jelentés más témákat is érint az oktatástól a digitalizáción át a klímaváltozásig.

Utóbbi kiemelten fontos prioritása Budapestnek is, a főváros jelentős uniós forrásokat vonna be épületek szigetelésére, a megújuló energiaforrások hasznosítására, a közlekedés dekarbonozációjára vagy a zöldfelületek fejlesztésére.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Cseh-jelentés elfogadása nagyon komoly segítség lehet a városoknak, önkormányzatoknak és vállalkozásoknak a COVID utáni talpra állásban.