Putyin elindította az atomfegyveres hadgyakorlatot, az USA szerint az orosz hadsereg közelebb húzódott az ukrán határhoz

Vlagyimir Putyin orosz elnök elindította a nukleáris képességű hadászati eszközöket is felvonultató hadgyakorlatot, amelyet személyesen felügyel Lukasenka fehérorosz elnök oldalán egy moszkvai vezérlőből. A nyugati szövetségesek közben attól tartanak, hogy a határon felsorakozó, becsléseik szerint 190 ezer fős orosz haderő napokon belül megtámadhatja Ukrajnát.

Az USA védelmi minisztere, Lloyd Austin azt mondta, hogy az orosz erők elkezdtek még közelebb húzódni a határhoz. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is reméli, Putyin az utolsó pillanatban visszakozik, az invázió még elkerülhető.

Oroszország továbbra is az ellenkezőjét állítja, szerintük az utóbbi napokban csapatokat rendeltek vissza. Műholdképek azonban épp azt mutatják, hogy rendkívüli orosz csapatmozgások zajlanak a legérzékenyebb területeken.

Fotó: Sputnik via AFP

Az Ukrajnából kiszakított, orosz felügyelet alatti területeken az oroszpárti szakadárok ugyanakkor teljes mozgósítást rendeltek el, miután a nőket és gyerekeket Oroszországba menekítették, egy szerintük küszöbön álló ukrán támadás elől. Kijev ezt hevesen tagadja, és az USA-val egybehangzóan állítja, hogy az ukránoknak semmi érdekük nem fűződik a támadáshoz, ami után nyilván lerohanná őket a készenlétbe helyezett orosz hadsereg. Állításuk szerint az oroszok éppen ürügyet keresnek, sőt ürügyeket kreálnak, amelyekre hivatkozva támadásba lendülhetnek. A Reuters cikke szerint

Moszkva szombaton be is jelentette, hogy két ukrán lövedék csapódott be orosz területen.