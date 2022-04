A budapesti orosz nagykövet szerint a Kremlnek nincs oka nem bízni az Orbán-kormányban

Jevgenyij Sztanyiszlavov interjút adott a Ria Novosztynak, a Hang szemléje szerint a budapesti orosz nagykövet elmondta, hogy szerinte a Kremlnek nincs oka nem bízni az Orbán-kormányban, bár kissé neheztelnek a Magyarország által is elfogadott uniós szankciók miatt. Úgy gondolja hogy az Orbán-kormányt Brüsszel csak „belekényszerítette” az Oroszország elleni szankciókba. Beszélt arról is, hogy a magyar kormány nem támogatja a földgázra, kőolajra és nukleáris erőművekre vonatkozó szankciókat, és itt emlékeztetett is mindenkit arra, hogy Magyarország gyakorlatilag megbénulna az orosz források azonnali elzárásával. Szerinte így nincs is tér és lehetőség arra, hogy a magyar kormány keményebb szankciókhoz folyamodjon.

Szóba került az orosz-magyar energetikai együttműködés „zászlóshajójának” nevezett Paks 2 is, és elmondta, hogy a Magyarország által is elfogadott uniós szankciók „nem segítik elő a Paks 2-projektnek kedvező körülmények megteremtését”. De szerinte „lesz megoldás, mert ez az orosz és a magyar félnek is közös érdeke”.

Ezek mellett tényként kezelte a kormány azon állítását, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bele akart avatkozni a magyar országgyűlési választás menetébe, és elismételte a kormányzati propaganda állításait, miszerint Márki-Zay Péter fegyvert és katonát küldött volna Ukrajnába.