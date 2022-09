Ki akarja elhinni, hogy a kormány fellép a korrupció ellen?

Jó reggelt! Akár 34 fok is lehet ma, de az OMSZ szerint késő délelőttől már a hidegfront előtt is „pattanhatnak ki záporos gócok”. Most mindenki képzeljen el egy pattanó góct (gócot?), aztán iratkozzon fel az összes hírlevelünkre!

4 fontos cikk:

KORMÁNY

Folytatódik a nyugodt, felelősségteljes kormányzati munka.

Szegény Süli János a közlönyből tudta meg, hogy elfogadták a lemondását, de hangsúlyozta, hogy nem Lázár és Szijjártó kritikái miatt mondott le.

Megalakul a Védelmi Igazgatási Hivatal, természetesen a propagandaminiszter vezeti.

De a hét komikus hőse eddig Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök, aki teljesen fölösleges odavetette, hogy „hírlapi kacsa” Orbán Viktor részvétele a szegedi határvadász-avatáson, hogy aztán órákon belül kiderüljön, hogy már kimentek a hivatalos meghívók. A rendőrség aztán nem volt hajlandó írásba adni, hogy lemondják az eseményt. Amit végül Budapesten tartanak meg, Orbán beszédével együtt. Botka László szerint Szegednek az értelmetlen és túlzott hatalmi arrogancia nem tetszett.