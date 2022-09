Az USA megvédené Tajvant egy kínai támadás esetén, a koronavírus-világjárványnak pedig vége, mondta Joe Biden

Joe Biden a CBS-nek adott interjújában igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok megvédené-e Tajvant egy Kína által indított „példátlan támadás" esetén. Az interjú vasárnap került adásba, aminek hatására a Fehér Ház megismételte, hogy az Egyesült Államok politikája nem változott.

Washington mindig is a „stratégiai kétértelműség" híve volt: nem kötelezte el magát Tajvan megvédésére, de nem is zárja ki a lehetőséget. „Van az »egy Kína-politika«, és Tajvan maga dönt a függetlenségéről. Mi nem bátorítjuk a függetlenségüket, ez az ő döntésük" - mondta.

Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu Agency via AFP

Biden májusban hasonlóan nyilatkozott, és katonai beavatkozást ígért Tajvanban, ha megtámadják. A Fehér Ház ezt követően gyorsan kiadott egy nyilatkozatot, amiben azt írták, hogy nincs eltérés Amerika régóta fennálló politikájától. Most is így volt, azt írják, hogy Biden „ezt már korábban is mondta, többek között Tokióban az év elején. Akkor is világossá tette, hogy Tajvan-politikánk nem változott. Ez továbbra is igaz."

De ez már a harmadik alkalom egy éven belül, hogy Biden elnök a hivatalos álláspontnál messzebbre ment a katonai fellépés ígéretének jelzésekor. A hónap elején az USA beleegyezett, hogy 1,1 milliárd dollár értékben fegyvereket és rakétavédelmi eszközöket ad el Tajvannak.

Az USA és Kína közötti feszültség azután fokozódott, hogy Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke augusztusban ellentmondásos látogatást tett a szigeten. Válaszul Peking hadgyakorlatot tartott Tajvan körül. Az USA azt állítja, hogy rakétákat lőttek ki a sziget fölé, de Peking ezt nem erősítette meg, Tajvan pedig azt mondta, hogy a Kína által kilőtt rakéták magasan a légkörben repültek, és nem jelentettek fenyegetést.

Biden elnök az interjúban a koronavírus-világjárványt „befejezettnek” nyilvánította. „Még mindig gondunk van a koronavírussal. Még mindig sokat dolgozunk rajta, de a világjárványnak vége."

Bár Biden megjegyzései megnehezíthetik kormányának eddig sikertelen erőfeszítéseit, hogy a kongresszus további finanszírozást biztosítson a koronavírus elleni oltóanyagokra és kezelésekre. A republikánusok vasárnap este kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy a kormány miért újítja meg a folyamatban lévő közegészségügyi vészhelyzetet, ha a világjárványnak már vége.

Biden megjegyzése, miszerint a világjárványnak vége, meglepetésként érte a kormányzat tisztviselőit. A kormányzat hónapok óta azt állítja, hogy a vírus visszavonulóban van, arra hivatkozva, hogy egyre több oltóanyag, teszt és kezelés áll rendelkezésre a leküzdésére, és a lakosság immunitása is növekszik. Az Egyesült Államokban a napi új fertőzések száma alig több mint 57 ezerre csökkent. Ez valószínűleg nem a valós adat, mivel a legtöbb ember otthon teszteli magát, és nem jelenti fertőzését a helyi és állami egészségügyi hatóságoknak.

Mindazonáltal a betegségben továbbra is meghalnak emberek: a The Washington Post számítása szerint naponta több mint 30 ezer ember kerül kórházba, és több mint 400-an halnak meg.

Az Egészségügyi Világszervezet vezetője szerdán arra figyelmeztetett, hogy a világjárványnak még nincs vége. „Még nem tartunk ott, de a vége a láthatáron belül van" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. „Már látjuk a célvonalat. De most már nem szabad abbahagyni a futást." (BBC, Washington Post)