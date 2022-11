Megállíthatatlanul bővül Rogán kabinetbirodalma

2016–2017 táján, amikor az akkor még független Index slapaj gazdasági újságírójaként dolgoztam, rám esett a feladat, hogy Mészáros Lőrinc cégbirodalmának megállíthatatlan bővülését kövessem. Ez azért is volt megerőltető feladat, mert amint kész volt egy cikk a cégháló aktuális állásáról, már lehetett is frissíteni az ábrákat, a táblázatokat, és írni az újabb cikkeket, mert addigra még pár agrárcég, golfklub, építőipari vagy ásványvíz-gyártó vállalat került a listára.

Kicsit hasonló érzés most azt követni, hogy mi minden is tartozik Rogán Antal minisztériuma, a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá. Az évekig alapvetően a kormányzati propagandát és kommunikációt irányító, kommunikációs költéseket felügyelő, a kormánypárti sajtót helyes irányba terelgető tárca a negyedik Orbán-kormányban rengeteg új feladatot kapott, a titkosszolgálatok irányításától a korrupció elleni harcon át az állami sportrendezvények szervezéséig és a válságkormányzás ellenőrzéséig. Ezért úgy gondoltuk, itt az ideje áttekinteni, hogy akkor most mivel is foglalkozik a Rogán-féle szuperminisztérium, hogy aztán egy-két hét múlva újra lehessen bővíteni a listát.

Nemzeti Sport- és Rogánszervező Ügynökség

Kezdjük a legutóbbi feladattal, ami Rogánhoz került. Pontosabban még nem került, csak nagyon várhatóan kerülni fog – erről ugyanis csak egy kormányhatározat-javaslat jelent meg, aminek elvileg a társadalmi vitája zajlik most. A Hvg.hu szúrta ki a javaslatokat, amelyek

a kabinetiroda alá szervezik a kiemelt sportesemények és állami rendezvények szervezésének feladatát. Két javaslatról van szó, az egyik létrehozza a „kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai” események és a ”nem sport jellegű, egyéb kiemelt jelentőségű” állami rendezvények szervezéséért felelős Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.-t, míg a másik a Rogán minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal tulajdonába adja ezt az új ügynökséget.

A javaslat szerint a kommunikációs hivatal „szakmai támogatást biztosít” a sportrendezvények és kiemelt állami rendezvények lebonyolításához, de az újonnan létrehozott ügynökség lényegében minden szervezési feladatot ellenőriz, elkészíti az események költségtervét, előkészíti a támogatási szerződéseket, és úgy általában ellenőrzi a rendezvényekhez kötődő állami pénzosztást.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

De miért lehet érdekes a sport- és egyéb állami rendezvények szervezése a kormánynak? Talán azért, mert már megvan a NER kijelölt rendezvényszervezője. Még májusban, a választások után a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 50 milliárd forintos keretszerződést kötött a Moonlight Event Kft. nevű céggel. Ezt egy bizonyos Balásy Gyula vezeti, aki igazi gazdasági csodát hajtott végre a cég élén: 2017 és 2018 között, egyetlen év alatt 235-szörösére növelte a bevételeit, 2018 és 2019 között pedig még egyszer megismételte ezt a csodát, sőt a minden élő rendezvényt ellehetetlenítő koronavírus-járvány idején is növelni tudta a bevételeit. Hogyan csinálta? Rogán Antal segítségével.

Ahogy ebben a cikkben részletesebben megírtuk, Balásy nem a rendezvények, hanem a kommunikáció piacán indult, régóta fontos beszállítója az állami kampányoknak, a migránsok ellen uszítóktól a Soros ellen uszítókig. Innen terjeszkedett a rendezvények piacára, ahol a decemberben nagyon rövid határidővel kiírt pályázaton el is nyerte az 50 milliárdos keretszerződést. Hogy könnyebb legyen a dolga, 2023-tól már csak egy ügynökséggel kell egyeztetnie, hogy mit, hol, mikor és mennyiért. Ez a szervezet Rogán Antal irányítása alatt lesz.

Rogán Ellenőrző Hivatal

A rendezvényszervezés még belepasszolhat egy kommunikációval foglalkozó minisztérium portfóliójába, Rogán Antal tárcája viszont ezen bőven túlmutató feladatokat is kapott a választások óta. Az egyik ilyen a közpénzek védelme és a korrupció elleni harc, a másik a polgári hírszerzés.

A korrupció üldözése egyrészt az Európai Bizottsággal való jogállamisági vita miatt lett kiemelten fontos a kormánynak. De ezen kívül talán egyszerűbb is kezelni az olyan eseteket, illetve elkerülni az olyan botrányokat, mint a Schadl–Völner-ügy – amiben Rogán Antal kabinetfőnökének neve is fölmerült –, ha a kormány legmegbízhatóbb embere tudja kontrollálni az ilyen vizsgálatokat.

A korrupcióellenes harchoz Orbán Viktor szeptemberben egy alig használt, de papíron elég erős eszközt adott Rogán minisztériumának: a Kormányzati Ellenőrző Hivatalt. A Kehi a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást ellenőrzi, az Állami Számvevőszékhez hasonlóan, viszont a Miniszterelnökség ellenőrzése alatt. 2018-ig Lázár János kancelláriaminiszter alá tartozott a szervezet, utána közvetlenül Orbán Viktor alá, onnan került most Rogán Antalhoz.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Kehinek elvileg elég nagy mozgástere van, a jegybankot, a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróságot, a bíróságokat és az ügyészséget leszámítva lényegében minden állami szervet, köztulajdonú vállalatot, állami vagy uniós pénzzel gazdálkodó közalapítványt, köztestületet, alapítványt, egyesületet ellenőrizhet. És ahogy azt az intézményről szóló cikkünkben írtuk, a TASZ értékelése szerint „nincs még egy olyan állami szerv, amely annyira elzárkózna a nyilvánosságtól, mint a Kehi”, a jelentéseit ugyanis nem kell nyilvánosságra hoznia.

Mint ilyen, a Kehi kiválóan alkalmas bizonyos (vélt vagy valós) politikai ellenfelek vegzálására. Mint 2014-ben, amikor Orbán Viktor maga rendelte el, hogy a Kehi vizsgálódjon a Norvég Civil Támogatási alapból támogatott civil szervezeteknél. Nagy büdzséje nincs a szervezetnek, 1,2 milliárd forintból gazdálkodhat jövőre, ami nagyjából nyolcada az ÁSZ költségvetésének. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint a szervezet olyan, mint egy szögre akasztott szablya, amit nem nagyon használnak, de mindig le lehet emelni onnan. És most már Rogán Antal falán lóg.

Polgári Rogánszolgálatok

Ha a Kehi csak díszfegyver a korrupció vagy bármi elleni harcban, Orbán rögtön a választások után egy csőre töltött Kalasnyikovot is adott legmegbízhatóbb miniszterének: Rogán ellenőrzése alá kerültek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. Vagyis a kabinetiroda vezetője ellenőrzi a hírszerzésért felelős Információs Hivatal, az elhárítási tevékenységet végző Alkotmányvédelmi Hivatal, a titkos információgyűjtésért és a leplezett eszközök alkalmazásáért felelős Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ működését. Ez egyben azt is jelenti, hogy más szervezetek, például az eddig a Schadl–Völner-ügyben is nyomozó, Pintér Sándor belügyminiszter irányítása alatt maradt Nemzeti Védelmi Szolgálat ezután már nem mehet rá az ilyen ügyekre. A közalkalmazottak átvilágítását ugyanis már a kormányzat nagy részében Rogán intézményei végzik.

Rogán alatt a polgári titkosszolgálatok egyfajta szuperszervezetbe, a Nemzeti Információs Központba szerveződtek. Ezzel nála fut össze minden titkos információgyűjtés, és kezdeményezhet is ilyet, különösebb külső ellenőrzés vagy átláthatóság nélkül. Külső ellenőrzés és átláthatóság eddig sem volt, ahogy az a Pegasus-ügy kapcsán kiderült. Amikor a csak államok által megvásárolható kémszoftverrel figyeltek meg magyar újságírókat és politikusokat, a kormány miniszterei nyugodtan háríthatták a felelősséget, és mondogathatták, hogy minden a törvénynek megfelelően történt, mert senki nem tudta őket ellenőrizni.

Hogy ez miért annyira jelentős, azzal már sokat foglalkoztunk, a Magyar Jeti külön adást is szentelt az ügynek. Rogán Antal eddig is azt tartotta a kabinetiroda legfontosabb feladatának, hogy Orbán Viktort győzelemre segítse a választásokon, de ezt eddig „csak” a média szisztematikus befolyásolásával tudta ezt végezni, titkosszolgálati hátszéllel nem. Hogy ezt a hátszelet fel kívánja-e majd használni? Amikor Plankó Gergő azt kérdezte tőle a parlamentben, hogy garantálni tudja-e, hogy nem fognak a következő kampányban titkosszolgálati információkat felhasználni, a miniszter azt mondta, nincs olyan, hogy egy miniszternek nincsenek kampányfeladatai, és hogy a kampány lényegében a választások utáni első nap újrakezdődik.

Mindezeket a feladatokat Rogán Antal korábban sosem látott büdzséből láthatja el. Orbán Viktor, miután neki adta a polgári titkosszolgálatokat, 30 milliárd forinttal növelte azok költségvetését. Mindezt akkor, amikor a kormány amúgy komoly költségcsökkentő intézkedéseket jelentett be. A kabinetiroda már ezelőtt is tízszer annyi pénzből gazdálkodhatott, mint a harmadik Orbán-kormányban, a feladatok bővülése miatt.

Rogánhelyzeti kormányzás

Ősszel még több szervezet került Rogán irányítása alá, aminek védelemmel, biztonsággal és hasonlókkal van dolga. Szeptemberben létrejött például önálló költségvetési szervként a Védelmi igazgatósági Hivatal, ami a védelemhez és a biztonsághoz kapcsolódó igazgatási feladatokkal és a válságkezelésre és a különleges jogrendi feladatellátásra való összkormányzati felkészülés összehangolásával foglalkozik. Aztán októberben egy újabb érdekes nevű szervezet jelent meg egy rendeletben, a Nemzeti Eseménykezelő Központ, aminek lényegében ugyanez a feladata: az összkormányzati válságkezelés, valamint a különleges jogrendi feladatellátás szakmai koordinációja.

Úgy tűnik tehát, hogy az évek óta mesterségesen fenntartott válságkormányzás működését is Rogán minisztériumából irányíthatják a jövőben. Az Orbán-kormány imádja a különleges jogrendeket, a szükségállapotokat, a veszélyhelyzeteket. Nemcsak azért, mert ilyenkor lehet igazán a honvédő vezér szerepében tetszelegni, és minden konfliktust harcos retorikában értelmezni, hanem azért is, mert ilyenkor a kormány a válságra hivatkozva extra felhatalmazást adhat magának, hogy még a fideszes kétharmados parlamenttel se kelljen bohóckodni. A járvány idején, amikor tényleg indokolt lehetett valamilyen válságkormányzás, ez annyira bejött, hogy a választások után a kormány első dolga volt beleírni az alkotmányba, hogy akkor is lehet ilyen helyzetet elrendelni, ha a közelben háború van.

A veszélyhelyzetek alatt a legkülönbözőbb operatív törzsek és rendkívüli jogrendi munkacsoportok szervezték a válságintézkedéseket. A Nemzeti Eseménykezelő Központ viszont, úgy tűnik, a jövőben koordinálhatja ezeket a feladatokat. Vagyis Rogán Antal minisztériuma foghatja össze a kormányzás politikai szempontból legfontosabb, leggyorsabb és legellenőrizhetetlenebb részét.

Itt tartunk most: kormányzati propaganda, titkosszolgálatok, korrupció elleni küzdelem, válságkormányzás. Ezekért felel Rogán Antal. Ja, és decemberig ő viszi Palkovics László minisztériumát, amíg azt föl nem darabolják több másik minisztérium között. Kíváncsian várjuk, hogy milyen feladatok kerülnek még Orbán Viktor leghűségesebb miniszteréhez.