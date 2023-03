„Ha ez a destruktív ellenzék lenne hatalmon, csatatérré vált volna az ország”

Pénzbüntetésre ítélték a héten Zurab Maharadzét, az általa vezetett „konzervatív mozgalom” vezetőjét, valamint négy másik embert Grúziában, akik egy tbiliszi tüntetésen „meggyaláztak”, pontosabban elégettek egy európai uniós zászlót. A kaukázusi ország fővárosában és más nagyobb településeken az elmúlt két hétben jó néhány tüntetés lezajlott – ezek hátteréről itt írtunk részletesebben –, mígnem eljött az ideje az ellentüntetéseknek, az egyik ilyen alkalmából került sor a zászlóégetésre.

Az EU-ellenes hangulat amúgy nem elsöprő Grúziában, hiszen elvileg az oroszpártiként elkönyvelt kormányoldal is az integráció mellett foglal állást, és végül is nincs közvetlen köze a Maharadze-féle mozgalmakhoz, ám vannak különbségek a részletekben. Így nem véletlen, hogy az ellenzék és a tüntető civilek első számú jelszava most a We Are Europe. Hogy az oroszpártiság a kormányoldallal kapcsolatban puszta vád-e, vagy maga a valóság, azon lehet vitatkozni, ám egy dolog kristálytiszta: az egymással élesen szemben álló felek álláspontja a visszavont idegen ügynökös törvények mellett leginkább az Ukrajnához és az orosz–ukrán háborúhoz való viszonyban érhető tetten ez idő szerint.

photo_camera Európa-párti tüntetők Tbilisziben Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

„Kormányunk elejét vette a provokációknak, megakadályozta, hogy belekeveredjünk a háborúba, hogy megnyíljon a második front. Ha a mi destruktív ellenzékünk lenne hatalmon, mára Grúzia jókora része, akárcsak Ukrajnáé, csatatérré vált volna. Úgyhogy éljünk inkább nyugodtan, békésen, foglalkozzunk a saját dolgainkkal, gondoskodjunk hazánk sorsáról.”

Ezeket a némiképp áthallásos szavakat Irakli Garibasvili, a kaukázusi állam miniszterelnöke ejtette ki a száján még 2023. február 24-én, az Ukrajna elleni orosz invázió első évfordulójának napján. A magyar kormány háborús kommunikációjával kapcsolatos további hasonlóságok is számosak. Az Egyesült Nemzeti Mozgalmat, az ellenzék Miheil Szaakasvili alapította vezető erejét például nemes egyszerűséggel a háború pártjának nevezik az országot 2012 óta irányító Grúz Álom politikusai.

Háború után