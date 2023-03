Nyomás kapálni!

Jó reggelt! Esni fog.

Rontom-bontom

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mostanában ritkán verekszik be magukat a hírek fősodrába ellenzéki akciók, de ez Hadházy Ákosnak és a momentumos képviselőknek másodszorra is sikerült. Megint lebontották a mondvacsinált indokkal felhúzott kordont a miniszterelnök irodája előtt, de most lelakatolták és leponyvázták a kordon elemeit, aztán ráültek.

Zajlott az élet a várban: Hadházy ellen szabálysértési eljárást indítottak, Fónagy János bazmegolva küldte el kapálni a Momentum elnökét, Dömötör Csaba államtitkár pedig elmondta, hogy ez egész más, mint amikor a Fidesz bontott kordont.

Magyari Péter podcastsorozatának vendége, a Kutyapárt elnöke ezúttal nem viccelődik, hanem az önkormányzati munka részleteibe avat be, mondjuk ezeken is lehet sokat röhögni keserűen.

Egyéb ellenzéki hírek: nem adja állami kézbe a szakrendelőket a Főváros; a DK támogatja Botka László polgármester újraindulását Szegeden.

Magyar külpolitika

Kovács Zoltán a Korán-égetés miatt támadja a svéd kormányt, pedig az egy orosz kötődésű propagandista ötlete volt, és a svéd miniszterelnök is elítélte, amiről Kovács most látszólag megfeledkezett.

Az amerikai nagykövet arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kormány már több mint 2547 napja képes átlépni a parlamenten. David Pressman szerint gyengíti a demokráciát, hogy a veszélyhelyzetekre hivatkozva rendeletekkel is hozhat törvényeket a kormány.

Novák Katalin úgy nyilatkozott Törökországban, hogy olyan béketerv kell, ami nem jár Oroszország győzelmével, és az orosz csapatoknak ki kell vonulniuk Ukrajnából. Az MTI tudósításába ez nem fért bele.

Vatikáni hírek

photo_camera Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Először jött a szórakoztató része, Szily László cikke a katolikus egyházfő és a mesterséges intelligencia találkozásáról egy begombázott chicagói melós számítógépén.

Aztán először arról jöttek hírek, hogy Ferenc pápa egy előre tervezett vizsgálat miatt megy kórházba, de nem sokkal később már arról, hogy légúti fertőzés miatt napokig kórházban ápolják.

Végül kiderült, hogy lemondott Hans Zollner jezsuita szerzetes, a Pápai Gyermekvédelmi Bizottság tagja és az egyházon belüli szexuális visszaélések talán legfontosabb szakértője, mert nem tartotta megfelelőnek a bizottság működését és a vatikáni hivatalok hozzáállását.

Mindenféle háború

photo_camera Lilla Atroscsenko, a parancsnok beugratott felesége Fotó: informnapalm.org

Kisebbfajta csoda kellene ahhoz, hogy Ukrajna meg tudja őrizni az ellenőrzést a város felett, a legfontosabb célokat azonban így is elérték, a front összeomlása egyáltalán nem várható - írja Rácz András.

Négy nagyon különböző hír ugyanarról a sokarcú háborúról:

Egy brit védelmi jelentés szerint Oroszország kémszervezetei már 2021 júniusában elkezdték előkészíteni Ukrajna megszállását

Prigozsin elismerte, hogy a Wagner súlyos veszteségeket szenvedett Bahmutnál



Ukrán hackerek vezették félre a Mariupolt bombázó orosz parancsnok feleségét



Nem hajlandóak elhagyni kolostorukat az ukrán ortodox papok



Azt súgja a sonka

Körülnéztünk Budapesten piacokon, őstermelőknél és szupermarketekben, hogy mennyibe kerülnek a húsvéti ünnepi reggeli kötelező elemei. Egy kiló kötözött sonkát már 2690 forintért is vehetünk, a bárányhús és a torma viszont ritka és drága. Bónusz csokinyuszival.

