Zelenszkij vette az üzenetet: megköszönte, hogy Ukrajnát meghívják a NATO-ba

Érezhetően frusztrált hangulatban Twitterezett kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vilniusi NATO-csúcsról, amelynek egyik fő kérdése az volt, kedvező döntés születik-e az ország csatlakozásáról, és ha igen, milyen formában.

Úgy tűnik, nem volt ok nélküli a frusztráció, hiába próbált ugyanis Zelenszkij nyomást gyakorolni a NATO 31 tagállamára annak érdekében, hogy a katonai szövetség a csúcstalálkozón elfogadott záróhatározatában mégiscsak meghívja Ukrajnát a szervezetbe, a kiadott kommünikében a NATO úgy fogalmazott: "Ukrajna jövője a NATO-ban van", de "meghívásának feltétele", hogy az ország "demokratikus reformokat hajtson végre, és megreformálja biztonsági szektorát is".

Zelenszkij csalódottan kommentálta a történteket: Ma úgy vágtam neki ideutazásomnak, hogy bíztam a döntésekben, bíztam partnereinkben, bíztam egy erős NATO-ban. Egy olyan NATO-ban, amely nem hezitál, nem fecsérli az időt, és nem süti le a szemét semmilyen agresszor előtt. Szeretném, ha ez a bizalom bizonyossággá válhatna. Bizonyossággá azokban a döntésekben, amelyeket kiérdemeltünk. Mi mindannyian. Minden harcos, minden polgár, minden anya, minden gyermek. Talán ez túl sok volna? A NATO garantálhatná Ukrajna biztonságát. Ukrajna pedig erősebbé tenné a Szövetséget." - írta. Az ukrán elnök kommentárja azonban nem mindenki tetszését nyerte el, Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint például Zelenszkij egy kicsit túl messzire ment. Wallace hozzátette: “Ha tetszik, ha nem, az emberek szeretik, ha kicsit hálálkodnak nekik.” Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Jake Sullivan a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, aki egy ukrán aktivista felvetésére, miszerint az USA „tart Ukrajna győzelmétől”, azt válaszolta, hogy az amerikai nép, vagyis az amerikai adófizetők „megérdemelnek egy bizonyos fokú hálát”, amiért az Egyesült Államok kormánya tartózkodik Ukrajna kritizálásától.

photo_camera Biden és Zelenszkij kezet fog Vilniusban.

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA/NurPhoto via AFP