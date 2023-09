Közpénzözön luxusából csócsálják a jogszerű adománygyűjtést: reagált Karácsony Gergely az OTP feljelentésére

Feljelentést tett az OTP Karácsony Gergelyék adománygyűjtési ügyében - írta meg a Magyar Nemzet. Vagyis pontosabban a 99 Mozgalom ügyében, „ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt”.

Ahogy arra mi is emlékeztettünk tegnap: a Rogán Antal felügyelete alatt álló Nemzeti Információs Központ idén júniusban a parlamenti nemzetbiztonsági bizottsága számára készített jelentésben azt írta, a mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Karácsony párttársa, Perjés Gábor volt azonosítható, és a pénzek több mint négyötöde euróban és fontban érkezett a mozgalomhoz.

Az OTP feljelentésére hivatkozó kormánylap szerint Perjés több olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amely adománygyűjtő-ládák felnyitásáról szólt. Az OTP viszont nemrég belső vizsgálatot rendelt el, amely többek között arra jutott, hogy „a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el”, illetve hogy „a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak”.

A lap szerint a bank a feljelentésben azt írta: „álláspontunk szerint a csomag típusú elhelyezés fizikailag kizárja a szóban forgó ládákba történő pénzek belehelyezését.”



Kerestük az ügyben az OTP-t, ám kérdéseinkre mindössze annyit reagáltak: „Az Ön által jelzett témában nem tudjuk munkáját segíteni.” Reagált viszont az ügyre Karácsony Gergely főpolgármester, aki rögvest egy másik lapértesülést is szemlézett, nevezetesen a 24.hu cikkét, amelyben arról írnak:

legalább nyolcmilliárd forint érkezett az elmúlt években a kormánypárti influenszereket foglalkoztató, illetve a Fidesz érdekében kampányokat folytató szervezetekhez úgy, hogy az összeg forrásáról semmi sem deríthető ki. Mindezt Karácsony Gergely úgy interpretálta Facebookon közzétett posztjában: „Nyolcmilliárd forint. 8 000 000 000 forint... ennyi pénzt kaptak a Fidesz propagandistái, akik a Fidesz megbízásából, a Fidesz érdekében szakmányban gyártják a lejárató kampányokat, hazudnak és manipulálnak... Nincs kétségem, ezt a pénzt a kormánypárt juttatja el nekik, és ez a pénz a magyar adófizetők pénze... Azt hiszem, okkal feltételezem, hogy ebből a hatalmas pénzből jó sokat elköltöttek már rám, próbálkoznak újra és újra, még akkor is, ha lassan nincs hét, hogy ne lőnék lábon magukat.” Karácsony szerint például így gyártottak teljesen kamu Városháza-ügyet, megemlítette, hogy a budapesti gyomhelyzet miatt is őt szokták elővenni, vagy ha autók állnak a piros lámpánál (dugóhelyzet?), vagy ha ő maga egy kapubeállónál száll ki az autóból. Emellett úgy fogalmaz: „Ez csak fokozódni fog a következő hónapokban, az önkormányzati és az EP-kampány idején... Sőt, már el is kezdődött. A közpénzözön luxusából csócsálják a jogszerű adománygyűjtést, most éppen egy olyan anyaggal - amelynek állításait a pénzintézetnek majd két éve elküldött dokumentáció is tételesen cáfolja-, de amiben nem elég, hogy az Orbán-kormány rendeletének megfelelő adománygyűjtésre használt láda méretét nem találják el, de még az időgépet is feltalálták.” Karácsony szerint mással ugyanis nem lenne magyarázható, hogy két évvel a pénztári befizetés után tudni vélik, milyen állapotúak voltak az akkor befizetett bankjegyek.

Az OTP által tett feljelentésben állítólagosan szereplő többi felvetést a főpolgármester nem kommentálta.

Korábban itt írtunk arról, hogy jelenleg a kormánymédia mivel és hogyan szokta támadni a főpolgármestert:

Itt pedig elolvasható teljes terjedelmében Karácsony Gergely posztja.