Leadták a Petőfi rádióban az Orbán Viktor nevének közmédiás kisípolását emlegető Carson Coma-dalt

Utcai harcos orcán fintor,

Ki fogod sípolni hogy ***?

Mikor az ember strómanként viccel,

Mandinerből a gyűlölet spriccel

Többek között ezek a sorok szerepelnek a Carson Coma idén áprilisban bemutatott Feldobom a követ című dalában. Ebben:

Orbán nevének kisípolása arra az esetre utal, hogy februárban a közmédia Petőfi tévé nevű adójának műsorában kikeverték Beton.Hofi Bagira című dalából azt a két sort, hogy „Belehalok, milyen szabad ország ez/ Anyámnak írok sms-t és az Orbán les”; itt a Bagira normális változata és itt a megcsonkított közmédiás verzió. Péntek este a szintén közmédiához tartozó Petői rádióban ezt a Carson Coma-számot is leadták, nem sokkal este tíz óra előtt, a Petőfi Kult című műsorblokk utolsó számaként.

Akár bátornak is mondhatnánk a szerkesztői döntést, hogy egy olyan zenekart játszanak a közmédián, amelynek például egy brüsszeli, magyar kormányzati intézménybe szervezett fellépését mondták le átlátszóan hazug kifogással, miután nyilvánosan kritizálták a kormányt. Pláne, hogy a dalban egyébként több más, a NER-nek és kiszolgálóinak címzett sor van („Megafonba üvöltöd az igazságod, Míg a végén te is valóságnak látod” vagy utalás Kollár-Klemencz László és Erdős Virág Ezt is elviszem magammal dalára), illetve a zenekar frontembere, Fekete Giorgio is a NER-barát megmondóemberek kereszttüzébe került, amikor a Szigeten A homofóbok buzik feliratú pólóban lépett fel (Bayer Zsolt például leszardarabozta).

Viszont Carson Coma-számok egyrészt korábban is voltak a Petőfin, bár ezt a rendszerkritikus dalt épp nem találtuk meg a korábban játszottak között. Másrészt miután épp pénteken jelent meg a hír, hogy tömeges leépítés zajlik a Petőfi rádiónál, valószínűleg inkább az történt, hogy a zenei szerkesztő a maga egyszerű eszközével reagált a döntésre, ráébredve arra a NER 13. évében, hogy nem minden tükörsima és csodaszép ebben az országban. Pláne, hogy nem sokkal korábban a NER kegyeltjének szintén nem mondható 30Y egyik dalát is lejátszották, ha nem is az Éhezők, jóllakottakat.